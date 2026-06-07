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Laxman Hake: ‘…तर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा पहिला सदस्य होईन’, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा सांगलीतून सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा

Updated On: Jun 07, 2026 | 09:15 PM IST
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सारांश

सांगलीत बोलताना ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे कौतुक करत गरज पडल्यास आपण त्याचे पहिले सदस्य होऊ असे म्हटले आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ओबीसी आरक्षणावरून थेट इशारा दिला आहे.

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा सांगलीतून सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा सांगलीतून सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा

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विस्तार
  • ‘…तर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा पहिला सदस्य होईन’
  • ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा सांगलीतून सत्ताधाऱ्यांना थेट इशारा
  • जाणून घ्या काय म्हणाले…
सांगली : ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असताना ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका करत थेट इशारा दिला. संविधान, आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या रक्षणासाठी जर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ उभी राहत असेल, तर प्रसंगी तिचा पहिला सदस्य होण्यासही आपण तयार आहोत, असे विधान त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केले.

तरुणांना ‘झुरळ’ म्हणून हिणवणाऱ्या प्रवृत्तीवर प्रहार करत हाके म्हणाले, “२००० नंतर जन्मलेल्या तरुण पिढीकडे नागरी भान, संविधानाविषयी आदर आणि आरक्षणाबाबत संवेदनशीलता असेल, तर हीच पिढी प्रस्थापित राजकारणाला धडा शिकवू शकते. परिवर्तनाची खरी ताकद तरुणांमध्येच आहे.”

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उद्देशून त्यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला सावध केले. “महाराष्ट्रातील ५० ते ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजाच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करणे सत्ताधाऱ्यांना महागात पडू शकते. निवडणुकीत साथ देणारा समाज मतदानाच्या माध्यमातून आपली ताकद दाखवून देईल,” असा इशारा त्यांनी दिला.

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हाके पुढे म्हणाले, “ज्यांच्या रक्तात ओबीसी समाजाची ओळख आहे, त्यांनी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी पुढे यावे. अन्यथा तरुणाई आणि ओबीसी समाज अन्याय करणाऱ्यांना राजकीयदृष्ट्या घरी बसविल्याशिवाय राहणार नाही.”

कारखानदार, भांडवलदार आणि सत्तेच्या बळावर समाजातील वंचित घटकांच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरोधात संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

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Web Title: Obc leader laxman hake issues a direct warning to the ruling dispensation from sangli

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Published On: Jun 07, 2026 | 09:15 PM

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