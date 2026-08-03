कोयना धरणातून विसर्ग वाढला; कराडमध्ये नदीची पाणीपातळी 29 फुटांवर, प्रशासनाचे नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

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विसर्ग वाढल्याने कोयना नदीच्या पाणीपातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कराड शहरालगतच्या ब्रिटिशकालीन पुलाखाली नदीचे पाणी २९ फुटांपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, या ठिकाणच्या इशारा पातळीपेक्षा अद्याप सुमारे पाच फुटांचे अंतर असल्याने नागरिकांनी घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, कोयना पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर काहीसा कमी झाल्याने सध्या दिलासादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. तथापि, धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा, पाणलोट क्षेत्रातील पावसाची तीव्रता आणि नदीपात्रातील पाणीपातळी यांचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. त्यानुसार धरणातून होणाऱ्या विसर्गाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
कोयना धरणातून सुरू असलेल्या विसर्गामुळे नदीच्या पाणीपातळीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता नदीकाठच्या नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. नागरिकांनी नदीपात्रात जाणे, पाण्याच्या प्रवाहाजवळ थांबणे तसेच नदीकाठावर अनावश्यक गर्दी करणे टाळावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. पाण्याचा प्रवाह वाढत असताना उत्सुकतेपोटी नदीकाठावर जाणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अधिकृत सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
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कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढल्याने धरणातील पाणीसाठ्यात वेगाने वाढ झाली. परिणामी जलसाठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी विसर्गाचा निर्णय घेण्यात आला. आता पावसाचा जोर काहीसा कमी झाल्याने तूर्त दिलासा मिळाला असला, तरी धरण व्यवस्थापनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. पावसाचा जोर पुन्हा वाढल्यास विसर्गात बदल होण्याची शक्यता आहे. कराड शहरासह कोयना नदीकाठच्या गावांमधील नागरिकांनी सद्यस्थितीत घाबरून न जाता मात्र योग्य ती खबरदारी घ्यावी आणि प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.