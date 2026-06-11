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Sanjay Raut on CJP: माझ्याकडे दोघांचे फोटो आलेत…; अभिजीत दिपकेंच्या कथित मोदी भेटीवरून संजय राऊतांचे गंभीर आरोप

Updated On: Jun 11, 2026 | 02:59 PM IST
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सारांश

अभिजीत दीपके हे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक म्हणून ओळखले जातात. शिक्षण व्यवस्थेतील कथित त्रुटी, परीक्षा पद्धतीतील समस्या, NEET परीक्षेतील वाद आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर त्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे.

Sanjay Raut, Abhijit Dipke, Narendra Modi, CJP,

Sanjay Raut on CJP: माझ्याकडे दोघांचे फोटो आलेत...ट; अभिजीत दिपकेंच्या कथित मोदी भेटीवरून संजय राऊतांचे गंभीर आरोप

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विस्तार

Sanjay Raut on Abhijit Dipke: देशात सगळीकडे कॉकरोच जनता पार्टीच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आज पुण्यात सीजेपी’चे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारात आंदोलनही बोलवण्यात आले आहे. असे असतानाच ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी एक ट्विट करत खळबळ उडवून दिली आहे. सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अमेरिकेत भेट झाल्याचा दाव संज राऊत यांनी केला आहे. इतकेच नव्हे तर मोदींच्या भेटीनंतरच अभिजीत दिपके भारतात परत आल्याचा दावा राऊत यांनी केला आहे. संजय राऊतांच्या या ट्विटनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

मुंबईत माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, ” सीजेपीचे नेते अभिजीत दिपके आणि पंतप्रधान मोदी यांची अमेरिकेत एक बैठक झाली होती. त्या भेटीचे फोटो एका व्यक्तीने मला पाठवले आहेत. त्यानंतरच अभिजीत दिपके भारतात परत आला. असे काही लोकांनी मला सांगितले .पण हे माझे आरोप नाहीत लोकांनी मला जी माहिती पोहचवली. ती मी सांगत आहे.”

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संजय राऊत म्हणाले, ” आम्ही त्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होती. पण त्यानतंर जी माहिती सगळ्यांपर्यंत समोर आली, ती माध्यमांना सांगणे गरजेचे आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नेते सीजेपीच्या आंदोलनाला गेले नाहीत. पण त्या आंदोलनातील तरुणांचे प्रश्न आणि तरुणांना आम्ही तरुणांना पाठिंबा दिला.” जे तरुण रस्त्यावर उतरले आहेत. त्या तरुणांचे सरकारने ऐकायला हवे, त्यासाठी आम्ही भूमिका मांडली. पण या माध्यमातून सरकारला मदत केली जात असेल तर त्यावरही लक्ष ठेवणमे आमचे काम आहे.” असही संजय राऊत म्हणाले.

दरम्यान, अभिजीत दिपके यांनी संजय राऊतांचा दावा फेटाळून लावला आहे. “त्या फोटोंबाबात मला काहीही माहिती नाही. एआय वापरून ते फोटो तयार केले जाऊ शकतात. कारण पंतप्रधानांना मी कसा भेटणार, मी तिथे एक साधा विद्यार्थी होतो. हे काही सुरू करायचा माझा कोणताही प्लॅन नव्हता. तुम्हाला प्रोटोकॉल माहिती आहेत. पंधरा दिवस आधी मी तिथे नोकरीसाठी अर्ज करत होतो. मी हे सर्व फक्त व्यंगात्मक रितीने सुरू केलं होतं. त्यातून ही चळवळ सुरू झाली. माझे असे कोणतेही पूर्व नियोजन किंवा उद्देश नव्हता, माझा तसा प्लॅन असता तर मी हे भारतात राहुनही केलं असतं. मी अमेरिकेत गेलोच नसतो.” असही अभिजीत दिपके स्पष्ट केले.

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शिक्षण व्यवस्था, NEET परीक्षा आणि स्पर्धा परीक्षांमधील कथित अनियमिततेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या अभिजीत दीपके यांच्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला काही विरोधी पक्षांकडून सहानुभूती आणि पाठिंबा मिळाल्याची चर्चा यापूर्वीही झाली होती. अशा परिस्थितीत राऊतांनी केलेल्या दाव्यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Photos sent to me by sources sanjay rauts explosive tweet stirs maharashtra politics

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Published On: Jun 11, 2026 | 02:05 PM

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