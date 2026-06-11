Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pandharpur News: नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम! पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती

Updated On: Jun 11, 2026 | 07:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

PM Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची १२ वर्षे आणि सलग ४३९९ दिवस पूर्ण केल्याबद्दल पंढरपूरच्या नारायण चिंचोली येथील प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती करण्यात आली.

Pandharpur News: नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम! पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नरेंद्र मोदींचा ४३९९ दिवसांचा ऐतिहासिक महाविक्रम!
  • पंढरपूरच्या प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात भव्य महाआरती
पंढरपूर प्रतिनिधी: देशाच्या विकासाला नवी दिशा देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी पंतप्रधानपदाची बारा वर्षे पूर्ण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि आगामी वाटचालीसाठी करकंब मंडल भाजपच्या वतीने नारायण चिंचोली येथील महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध सूर्यनारायण मंदिरात विशेष महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले होते. भाजपचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण धनवडे यांच्या हस्ते महाआरती संपन्न झाली. यावेळी उपस्थितांनी सूर्यनारायण देवाच्या चरणी प्रार्थना करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निरोगी व दीर्घायुष्य लाभावे, तसेच देशहितासाठी त्यांचे नेतृत्व अधिक सक्षम व्हावे, अशी भावना व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना लक्ष्मण धनवडे म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने विकास, पायाभूत सुविधा, आत्मनिर्भरता आणि जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठा यामध्ये उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. त्यांच्या कार्याला सूर्यनारायण देवाचा आशीर्वाद लाभला असून देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांना अधिक बळ मिळो, हीच प्रार्थना आहे.” ग्रामस्थांनीही मोदी यांनी गेल्या बारा वर्षांत विकासाभिमुख धोरणांद्वारे देशाला नवी उंची दिल्याचे सांगत, भविष्यातही त्यांना देशसेवेची संधी मिळावी आणि भारताच्या विकासाचा प्रवास अधिक वेगाने सुरू राहावा, अशी प्रार्थना केली.

नरेंद्र मोदींनी 12 वर्षात देश चुकीच्या दिशेला नेला, मोदी सरकारमध्ये ‘राम’ नाही अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

कार्यक्रमास भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव माऊली हळणवर, गहिनीनाथ चव्हाण, नानासो सरवळे, लक्ष्मण कोले, पोपट पाटील, आप्पासो वाघमोडे, हरिभाऊ माने, विठ्ठल माने, बळवंत धनवडे, विष्णूपंत माने, शिवाजी वसेकर, श्रीधर कोळेकर, चंद्रकांत पाटील, नारायण गुंड, मुकुंद घाडगे, बाळू बनसोडे, रमेश कोले, भाऊसाहेब माने, साधू नलवडे, सुनील माने, संदीप हिंगमिरे, ज्ञानेश्वर वाघमोडे यांच्यासह भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

भारताचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदी सलग ४३९९ दिवस पूर्ण करून एक उल्लेखनीय विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. या ऐतिहासिक क्षणानिमित्त महाराष्ट्रातील एकमेव असलेल्या श्री सूर्यनारायण मंदिरात चरणी लीन होऊन सूर्यनारायण देवाकडे ,देशाला सक्षम, दूरदर्शी आणि विकासाभिमुख नेतृत्व देणारे मोदीजी यांनी यापुढील काळातही भारताचे नेतृत्व करावे, देशाला प्रगतीच्या नव्या शिखरांवर घेऊन जावे.त्यांच्या नेतृत्वाखाली आमच्यासारखा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांला काम करण्याचे भाग्य लाभले आहे, याचा अभिमान वाटतो. सूर्यनारायण देवाच्या कृपेने मोदीजींना दीर्घायुष्य, उत्तम स्वास्थ्य आणि अखंड राष्ट्रसेवेची शक्ती लाभो. मा. माऊली हळणवर प्रदेश सचिव, भाजप किसान मोर्चा

२०१४ नंतर बदलली देशाची अस्मिता आणि…’, कार्यकाळाचे १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला मोठे संबोधन

Web Title: Pm modi completes 4399 days grand maharati at surya narayan temple pandharpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 07:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नरेंद्र मोदींनी 12 वर्षात देश चुकीच्या दिशेला नेला, मोदी सरकारमध्ये ‘राम’ नाही अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका
1

नरेंद्र मोदींनी 12 वर्षात देश चुकीच्या दिशेला नेला, मोदी सरकारमध्ये ‘राम’ नाही अन्…; हर्षवर्धन सपकाळांची टीका

२०१४ नंतर बदलली देशाची अस्मिता आणि…’, कार्यकाळाचे १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला मोठे संबोधन
2

२०१४ नंतर बदलली देशाची अस्मिता आणि…’, कार्यकाळाचे १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला मोठे संबोधन

PM Modi: भारतीय राजकारणात 10 जून 2026 ऐतिहासिक दिवस; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोडला पंडित नेहरूंचा 6130 दिवसांचा विक्रम?
3

PM Modi: भारतीय राजकारणात 10 जून 2026 ऐतिहासिक दिवस; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोडला पंडित नेहरूंचा 6130 दिवसांचा विक्रम?

‘पंतप्रधान मोदींनी आपल्या नेतृत्वाने देशावर उमटवला अमिट ठसा!’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून मोदींच्या ऐतिहासिक विक्रमाचे कौतुक
4

‘पंतप्रधान मोदींनी आपल्या नेतृत्वाने देशावर उमटवला अमिट ठसा!’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून मोदींच्या ऐतिहासिक विक्रमाचे कौतुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रोज वापरली जाणारी टॅल्कम पावडर वाढवेल गंभीर आजाराला धोका, वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

रोज वापरली जाणारी टॅल्कम पावडर वाढवेल गंभीर आजाराला धोका, वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

Jun 11, 2026 | 08:15 PM
नेमकं चाललंय काय? चीन करतंय पोती भरुन सोन्याची खरेदी, सुरु झाले जगावर आर्थिक संकट येण्याचे संकेत?

नेमकं चाललंय काय? चीन करतंय पोती भरुन सोन्याची खरेदी, सुरु झाले जगावर आर्थिक संकट येण्याचे संकेत?

Jun 11, 2026 | 08:12 PM
JioHotstar वरील TADKA ने गाठला 100 दशलक्ष वापरकर्त्यांचा टप्पा; मायक्रो-कंटेंट मनोरंजनाची लोकप्रियता वाढली

JioHotstar वरील TADKA ने गाठला 100 दशलक्ष वापरकर्त्यांचा टप्पा; मायक्रो-कंटेंट मनोरंजनाची लोकप्रियता वाढली

Jun 11, 2026 | 08:10 PM
‘३७० ची बिर्याणी’ विवाद नडला! प्रणित मोरे आणि हिमांशूला राष्ट्रीय महिला आयोगाचे समन्स; डीजीपींना कडक कारवाईचे आदेश

‘३७० ची बिर्याणी’ विवाद नडला! प्रणित मोरे आणि हिमांशूला राष्ट्रीय महिला आयोगाचे समन्स; डीजीपींना कडक कारवाईचे आदेश

Jun 11, 2026 | 08:05 PM
कोळेगांवच्या उपसरपंचपदी मंगल बेंदगुडे यांची बिनविरोध निवड

कोळेगांवच्या उपसरपंचपदी मंगल बेंदगुडे यांची बिनविरोध निवड

Jun 11, 2026 | 07:56 PM
Mango Export: नेपाळमध्ये भारतीय आंबे विकले जाणार की नाही? अखेर सरकारने स्पष्टच सांगत केला खुलासा…

Mango Export: नेपाळमध्ये भारतीय आंबे विकले जाणार की नाही? अखेर सरकारने स्पष्टच सांगत केला खुलासा…

Jun 11, 2026 | 07:41 PM
Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या

Fitness Tips: जिम, रनिंग किंवा योगा…व्यायामापूर्वी वॉर्म-अप का गरजेचे? जाणून घ्या

Jun 11, 2026 | 07:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें