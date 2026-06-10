२०१४ नंतर बदलली देशाची अस्मिता आणि…’, कार्यकाळाचे १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला मोठे संबोधन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “आज मी या संपूर्ण प्रवासाचा भाग असलेल्या सर्व मित्रपक्षांचे आभार मानतो; या प्रसंगी ‘एनडीए’ कुटुंबातील सदस्यांनी एक ठरावही मांडला आहे. हे तुमच्या आपुलकीचे आणि प्रेमळपणाचे लक्षण आहे, कारण मी या प्रवासाकडे वैयक्तिक यश म्हणून पाहत नाही. प्रत्येक बाबतीत हे आपले सामूहिक यश आहे; म्हणूनच मी हा ठराव तुम्हा सर्वांना भाजपासह आपल्या ‘एनडीए’ कुटुंबातील प्रत्येक कार्यकर्त्याला समर्पित करतो. भारतातील जनतेचे उपजत शहाणपण नेहमीच उल्लेखनीय राहिले आहे.”
“…२०१४ पूर्वीची काही दशके प्रचंड अस्थिरता आणि गोंधळाची होती. यामुळे देशाला मोठा फटका बसला, परंतु आता जनता एका स्थिर सरकारचे काम पाहत आहे आणि त्याच्या निर्णायक क्षमतेचे कौतुक करत आहे. आज मी या देशातील महान जनतेसमोर नतमस्तक होतो आणि जनतेचे लोकांच्या आवाजाचे आभार मानतो.”
“…’एनडीए’च्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील एक मोठे यश म्हणजे देशाला काँग्रेसच्या कारस्थानांच्या जाळ्यातून मुक्त करण्यात आले आहे. काँग्रेसने देशाला असहायता, दारिद्र्य आणि न्यूनगंडाच्या गर्तेत लोटले होते. देशात असा समज निर्माण केला गेला होता की भारताचा विकास अत्यंत संथ गतीने होतो म्हणजेच येथे जलद विकास होणे अशक्य आहे. या संथपणासाठी एक चतुर नावही शोधून काढले गेले होते: ‘हिंदू ग्रोथ रेट’. काम करण्याची पद्धत, जबाबदारी आणि अपयश हे सर्व काँग्रेस पक्षाचे होते, तरीही त्याचे कलंक देशाच्या विशाल हिंदू लोकसंख्येवर लादले गेले;” वास्तविक पाहता, या स्थितीला ‘काँग्रेस विकास दर’ असे नाव द्यायला हवे होते.
‘काँग्रेस विकास दरा’च्या या काळात सुशासन, ठोस धोरणे, प्रामाणिक हेतू आणि निर्णायक कृती यांचा अभाव होता. अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एनडीए (NDA) सरकार सत्तेवर आले तेव्हाच आपल्याला वेगवान विकासाची झलक पाहायला मिळाली; तरीही, दुर्दैवाने २००४ मध्ये देशाला पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात आणि काँग्रेस पक्षाच्या विळख्यात ढकलले गेले. विकासाला चालना देण्याऐवजी, काँग्रेसने देशाला हजारो कोटींच्या घोटाळ्यांच्या मालिकेत ओढले. २०१४ मध्ये एनडीए सरकार स्थापन झाले तेव्हा देशाचे नशीब पुन्हा उजळले; जेव्हा हेतू, धोरण आणि निर्णायक कृती यांचा मेळ बसतो, तेव्हा विकासाचा खरा वेग देशाला अनुभवायला मिळतो…
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‘प्रश्न असा पडतो की, जर अवघ्या १२ वर्षांत इतकी प्रगती साधता आली, तर त्याआधीच्या दशकांमध्ये ती का झाली नाही? हाच ‘काँग्रेस विकास दर’ आणि ‘एनडीए विकास दर’ यांमधील फरक आहे. एका व्यवस्थेने लोकांना केवळ प्रतीक्षा करायला लावली; तर आजची व्यवस्था प्रत्यक्ष परिणाम देते. एका व्यवस्थेने कामे रखडवली आणि अडथळे निर्माण केले; तर आजची व्यवस्था कामे वेगाने, वेळेवर आणि मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण होण्याची खात्री देते. त्यामुळे, २०१४ ते २०२६ पर्यंतचा प्रवास केवळ आकडेवारीचा नाही; तर हा अशा एका भारताचा प्रवास आहे ज्याने पहिल्यांदाच आपल्या पूर्ण क्षमतेने वाटचाल करण्याचा संकल्प केला आहे…
‘आज जेव्हा जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था संघर्ष करत आहेत, तेव्हा भारताने २०२५-२६ साठी ७.७ टक्के विकास दर गाठला आहे; किंबहुना, ३१ मार्च रोजी संपलेल्या तिमाहीत भारताचा विकास दर ७.८ टक्के इतका होता.’ ‘हे यश सहज मिळालेले नाही… आज आपण जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनलो आहोत.’
‘आजचा आकांक्षा बाळगणारा भारत हा उद्याच्या विकसित भारताची हमी आहे; या आकांक्षापूर्ण भारताच्या गर्भातूनच विकसित भारत आकार घेत आहे. आजच्या भारताच्या आकांक्षा भव्य आहेत आणि स्वप्ने मोठी आहेत; साहजिकच, त्याचे संकल्प आणि उद्दिष्टेही तितकीच महत्त्वाकांक्षी आहेत. आपला मध्यमवर्ग हा देशाच्या आकांक्षांचा वाहक आहे तोच देशाचा खरा पाया आहे.’ ‘म्हणूनच आमचे सरकार मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे… २०१४ पूर्वी, कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक गुंतागुंतीचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीयांनाच बसत असे.’
‘कर प्रणालीतील गुंतागुंत, उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आणि कराचा मोठा बोजा या गोष्टी सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनातील प्रमुख आव्हाने होती… आम्ही मध्यमवर्गीयांच्या आकांक्षा समजून घेतल्या, म्हणूनच आता १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे. आज देशात एक सुलभ आणि ‘फेसलेस’ (थेट मानवी हस्तक्षेपाविना चालणारी) कर प्रणाली अस्तित्वात आहे. सुधारित पायाभूत सुविधांमुळे त्यांचे जीवन अधिक सुलभ झाले आहे.’
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