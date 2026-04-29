रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी सरकारचा पुढाकार; कॅबिनेटमध्ये मार्गदर्शक पुस्तिकेचे अनावरण

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, ही पुस्तिका रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी, तसेच Ola आणि Uber सारख्या प्रवासी सेवांशी संबंधित चालकांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरेल. यामध्ये दैनंदिन व्यवहारात वारंवार वापरली जाणारी, साधी तरीही अत्यंत आवश्यक अशी मराठी वाक्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेमुळे निर्माण होणारे अडथळे दूर करणे आणि सेवेचा अनुभव अधिक सुलभ करणे, हे या उपक्रमामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.
🗓️ २९ एप्रिल २०२६ | 📍मंत्रालय अमराठी चालकांना 'व्यवहारिक मराठी' शिकविण्यासाठी परिवहन विभागाचा पुढाकार राज्यातील प्रवासी सेवा अधिक सुसंवादी व प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने परिवहन विभागाने अमराठी चालकांना 'व्यवहारिक मराठी' शिकविण्याचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. या… — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) April 29, 2026
महाराष्ट्राच्या हद्दीत सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी स्थानिक भाषेवर प्रभुत्व असणे अत्यंत आवश्यक आहे, या गोष्टीचा सरनाईक यांनी पुनरुच्चार केला. परिवहन विभागाने हाती घेतलेल्या या उपक्रमाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. भविष्यात, संपूर्ण राज्यभर अशाच प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. विविध रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी पुढाकार घेऊन, मराठी भाषेच्या संवर्धनाचे उद्दिष्ट असलेल्या या मोहिमेला प्रचंड यशस्वी करण्यासाठी सक्रिय योगदान द्यावे.
मुंबई MMR क्षेत्रासह संपूर्ण राज्यात रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालवणाऱ्या परराज्यातील व्यक्तींसाठी, ‘व्यावहारिक मराठी’चे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्याच्या संदर्भात एक दिलासादायक बातमी आहे. आवश्यक भाषिक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी सरकारने त्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या घोषणेपूर्वी, परराज्यातील अनेक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना अशी भीती वाटत होती की, १ मे पासून त्यांचे परवाने आणि परमिट्स रद्द केले जाऊ शकतात. शिवसेना संघटक शशी यादव यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, परिवहन मंत्र्यांनी घेतलेला हा पुढाकार अत्यंत कौतुकास्पद आहे.
सरकार कोणाचेही उपजीविकेचे साधन हिरावून घेणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी यापूर्वीच दिले होते. शशी यादव यांनी असे नमूद केले की, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना ‘व्यावहारिक मराठी’ शिकण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ दिला जावा. मराठी भाषिक नसलेल्या सर्व व्यक्तींना व्यावहारिक मराठी शिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. या दिशेने परिवहन विभाग सकारात्मक पावले उचलत असून, आम्हाला याचा आनंद आहे.
