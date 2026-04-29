रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी सरकारचा पुढाकार; कॅबिनेटमध्ये मार्गदर्शक पुस्तिकेचे अनावरण

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने, परिवहन विभागाने खास करून मराठी न बोलणाऱ्या चालकांना "व्यावहारिक मराठी" शिकवण्यासाठी एक मार्गदर्शिका पुस्तक तयार केली आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 09:42 PM
मुंबई महानगर प्रदेशासह (MMR) संपूर्ण राज्यात, परराज्यातून आलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना ‘व्यावहारिक मराठी’ शिकवण्यासाठी खुद्द सरकारनेच एक उपक्रम सुरू केला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने, परिवहन विभागाने खास करून मराठी न बोलणाऱ्या चालकांना “व्यावहारिक मराठी” शिकवण्यासाठी एक मार्गदर्शिका पुस्तक तयार केली आहे. या उपक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या या संक्षिप्त मार्गदर्शिकेचे, मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते औपचारिक प्रकाशन करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, या “व्यावहारिक मराठी”मुळे चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद अधिक प्रभावी होईल, ज्यामुळे सेवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा घडून येईल.

साधी तरीही अत्यंत आवश्यक अशी मराठी वाक्ये समाविष्ट

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, ही पुस्तिका रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी, तसेच Ola आणि Uber सारख्या प्रवासी सेवांशी संबंधित चालकांसाठी विशेषतः उपयुक्त ठरेल. यामध्ये दैनंदिन व्यवहारात वारंवार वापरली जाणारी, साधी तरीही अत्यंत आवश्यक अशी मराठी वाक्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. प्रवाशांशी संवाद साधताना भाषेमुळे निर्माण होणारे अडथळे दूर करणे आणि सेवेचा अनुभव अधिक सुलभ करणे, हे या उपक्रमामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.

व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान अत्यावश्यक

महाराष्ट्राच्या हद्दीत सेवा पुरवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीसाठी स्थानिक भाषेवर प्रभुत्व असणे अत्यंत आवश्यक आहे, या गोष्टीचा सरनाईक यांनी पुनरुच्चार केला. परिवहन विभागाने हाती घेतलेल्या या उपक्रमाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. भविष्यात, संपूर्ण राज्यभर अशाच प्रकारचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. विविध रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी पुढाकार घेऊन, मराठी भाषेच्या संवर्धनाचे उद्दिष्ट असलेल्या या मोहिमेला प्रचंड यशस्वी करण्यासाठी सक्रिय योगदान द्यावे.

रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना दिलासा

मुंबई MMR क्षेत्रासह संपूर्ण राज्यात रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालवणाऱ्या परराज्यातील व्यक्तींसाठी, ‘व्यावहारिक मराठी’चे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्याच्या संदर्भात एक दिलासादायक बातमी आहे. आवश्यक भाषिक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी सरकारने त्यांना १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या घोषणेपूर्वी, परराज्यातील अनेक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना अशी भीती वाटत होती की, १ मे पासून त्यांचे परवाने आणि परमिट्स रद्द केले जाऊ शकतात. शिवसेना संघटक शशी यादव यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, परिवहन मंत्र्यांनी घेतलेला हा पुढाकार अत्यंत कौतुकास्पद आहे.

सरकार कोणाचेही उपजीविकेचे साधन हिरावून घेणार नाही, असे आश्वासन त्यांनी यापूर्वीच दिले होते. शशी यादव यांनी असे नमूद केले की, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना ‘व्यावहारिक मराठी’ शिकण्यासाठी थोडा अतिरिक्त वेळ दिला जावा. मराठी भाषिक नसलेल्या सर्व व्यक्तींना व्यावहारिक मराठी शिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. या दिशेने परिवहन विभाग सकारात्मक पावले उचलत असून, आम्हाला याचा आनंद आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 09:42 PM

