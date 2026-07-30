Pune News : पुणे महापौर यांच्या बंगल्याला ‘रामदूत’ नाव द्या; नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांची मागणी

पुणे : पुण्यातील प्रभाग 12 मधील घोले रोड येथे असलेल्या पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर यांच्या निवासस्थानास रामदूत असे नाव देण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेवकाने केली आहे. भाजपचे नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांनी ही मागणी केली आहे. या मागणीचे निवेदन रविंद्र साळेगावकर यांनी पुणे महापालिका नगरसचिव आयुक्तांना दिले आहे. या मागणीला भाजपच्या अनेक नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला आहे. नगरसेवक सुनील पांडे, नगरसेवक अपूर्व खाडे, नगरसेविका निवेदिता एकबोटे, नगरसेविका पुजा जागडे, नगरसेविका अमृता मेहेत्रे, नगरसेविका पल्लवी जावळे यांनी या निवेदनात सह्या करून पाठिंबा दिला आहे.
रविंद्र साळेगावकर म्हणाले की, पुण्यातील महापौर यांचे अधिकृत निवासस्थान हे शहराच्या प्रशासकीय आणि ऐतिहासिक दृष्टीने खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. या निवासस्थानाला रामदूत असे नाव देण्याची मागणी मी पुणे महापालिकेचे नगरसचिव आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. भगवान श्रीरामांचे परमभक्त श्री हनुमानजी यांना रामदूत म्हणून संबोधले जाते. म्हणून रामदूत हे नाव ज्यावेळी आपण घेतो त्यावेळी या नावामध्ये शक्ती, निष्ठा, कर्तव्य, परायतनता, सेवाभाव, धैर्य आणि जनकल्याण्याची सेवा हे या नावामध्ये अधोरेखित होतं. म्हणून आमच्या सर्व लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या महापौर यांच्या निवासस्थानास रामदूत असे नाव देण्याची मी मागणी केली आहे.
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आता या मागणीवर प्रशासन काय निर्णय घेणार हेही पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. गेल्या काही दिवसाखाली पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) कारभारावरून भाजपचे नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक मुद्दे उपस्थित केले. पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि प्रवाशांसाठी सोयीस्कर व्हावी, यासाठी मेट्रो आणि पीएमपीएमएल बससाठी वन नेशन, वन कार्ड’ च्या धर्तीवर एकच Integrated Mobility Card सुरू करावे, ज्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि डिजिटल पेमेंटला चालना मिळेल, अशी मागणी नगरसेवक रविंद्र साळेगावकर यांनी केली. यासोबतच न.ता.वाडी डेपो येथील १ कोटी रुपयांचा सोलर प्रकल्प बंद का आहे, याच्या देखभालीअभावी होणाऱ्या नुकसानीची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही साळेगावकर यांनी केली.
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