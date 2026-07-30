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Nashik News: ‘रस्ते की खड्डे?’ सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Updated On: Jul 30, 2026 | 11:06 AM IST
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सारांश

Nashik News Marathi: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी नाशिक शहरातील रस्ते महिनोनमहिने खोदून ठेवल्याने नागरिक आणि वाहनचालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. पावसामुळे खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाविरोधात नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

'रस्ते की खड्डे?' सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

'रस्ते की खड्डे?' सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी; नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

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विस्तार
  • सिंहस्थाच्या कामांमुळे नाशिककर त्रस्त
  • खोदलेल्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांनी वाढवला जीविताचा धोका
  • सिंहस्थाच्या नावाखाली निधीची उधळपट्टी
नीलेश अलई,नाशिक: नाशिकमधील (Nashik News) सिंहस्थाच्या नावाखाली गेल्या चार-सहा महिन्यांपासून शहरातील रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. बहुतांश रस्त्यांवर कामे सुरू असल्याने वाहनचालक, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात मनस्ताप सहन करावा लागत आहेत. अनेकांना या खड्ड्यांमुळे आपला जीव गमवावा लागला. मात्र ना प्रशासन ना कुंभमेळा मंत्री कुणालाही याकडे गांभीर्याने पहायला वेळ नाही. रस्त्यांवर खड्डे झालेले आहेत ते बुजवावेत, एवढी सृजनशीलतादेखील या आयुक्त, महापौर अन् मंत्र्यांना नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. मात्र नाशिककरांचा संयम सुटून या खोदलेल्या खड्यातूनच ‘झुरळ’ बाहेर येण्याची वाट तर हे पहात नाहीत ना, असा सवाल नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे.

केवळ सरकारी निधीची उधळपट्टी

पावसाळा सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी या खड्यामध्ये जमा झालेले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना हा रस्ता आहे की खड्डा, हे कळत नाही आणि त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्खा प्रमाणात अपघात होत आहेत. रस्ते तयार होत नसतील तर किमान अशा खड्चांमध्ये मुरूम, खडी टाकून तरी हे खड्डे बजवावेत, ही माफक अपेक्षा नागरिकांनी आहे, मात्र महापालिका प्रशासन आणि शासन यांना याकडेही बघायला वेळ नाहीं. केवळ निधीची उधळपट्टी करायची म्हणून कामे सुरू करून ठेवली आहेत, आता ही कामे होणार कची? आणि तोपर्यंत किती जणांचा बळी घेणार? हाच खरा प्रश्न आहे.

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रस्ते चांगले देवू शकत नाही ते प्रशासन अन् शासन काय कामाचे

सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीत गेल्या अनेक महिन्यापासून रस्त्यांची दूरवस्था झाली आहे. याबाबत महापालिका प्रशासन, आयुक्तांना वारंवार पत्र देण्यात आले. मात्र तांत्रिक कारणे पुढे करून रस्ते दुरूस्तीच्या कामात चालढकल करण्यात येत आहे. किमान मूलभूत प्रश्नांकडे तरी प्रशसानाने गांभीर्याने पहाण्याची गरज आहे. औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यावरील खड्डे मनपा बुजवू शकत नसेल तर ते प्रशसान अन् शासन काय कामाचे? असा उद्विग्न प्रश्न निमाचे अध्यक्ष आशीष नहार यांनी उपस्थित केला.

अनेक कुटुंब उघड्यावर

खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमुळे अनेकांना जीव गमवावा लागल्याने आता नागरिकांचाही संयम सुटू लागला आहे. खड्चात पडून अपघात झाल्याने घरातील कर्त्यांचा मृत्यू झाल्याने अनेक कुटुंब उघड्यावर पडली आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने विकासाच्या नावाखाली खोदून ठेवलेल्या खड्डयातूनच ‘झुरळ’ बाहेर येतील अन् तेच प्रशासन आणि मत्र्यांना या खोदलेल्या रस्त्यांचा जाब विचारतील, याची जाणीवही ठेवायला हवी.

महापौरांचे आश्वासन केवळ सत्कारापुरतेच !

सिंहस्थासाठी शहरात सोयीसुविधा व्हाव्यात, यात कुणाचेही दुमत नाही. मात्र या कामांचे नियोजन होणेही गरजेचे आहे. शहरातील बहुतांश परिसरातील रस्ते खड्डयात गेले आहेत. या ठिकाणी साधे फलक लावण्याचे सौजन्यही महापालिका अन् ते ठेकेदार दाखवत नाहीत. त्यामुळे अपघातांत मोठी वाढ होऊन लोकांना आपला जीव गमवावा लागत आहे. औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या रस्त्यांचीही मोठ्या प्रमाणात दूरवस्था झाली आहे. या रस्त्यांचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावू, असे आश्वासन महापौरांनी सत्काराच्यावेळी दिले होते. मात्र या रस्त्यांचे कामही अजून झालेले नाही. किंबहूना त्यानंतर काही नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

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Web Title: Nashik news roads dug up for simhastha potholes spark public anger accident risk

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Published On: Jul 30, 2026 | 11:05 AM

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