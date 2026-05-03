ग्रामीण भागात गॅसपुरवठ्यात विलंब, ग्राहकांमध्ये नाराजी; 25 दिवसांत सिलिंडर देण्याची मागणी

पुणे : आंबेगाव तालुक्यात घरगुती गॅसपुरवठ्यात शहरी व ग्रामीण भागात मोठी तफावत निर्माण झाल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. शहरी भागात २५ दिवसांत गॅस सिलिंडर मिळत असताना ग्रामीण भागात तब्बल ४५ दिवसांचा कालावधी लागत असल्याने समानतेची मागणी जोर धरत आहे. आखाती देशांतील युद्धस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर गॅसपुरवठा कमी झाल्याने कंपन्यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून नवीन नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार शहरी भागात २५ दिवसांनी, तर ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनी सिलिंडर वितरित केला जात आहे.
यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला गृहिणींमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. तालुक्यात भारत गॅस, इंडियन गॅस आणि एचपी गॅस एजन्सींमार्फत घरगुती गॅसपुरवठा केला जातो. इंडियन गॅसच्या शहरी ग्राहकांना २५ दिवसांत ओटीपीनंतर सिलिंडर मिळतो, तर ग्रामीण भागातील एचपी व भारत गॅस ग्राहकांना ४५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या भिन्न धोरणामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
पंचायत समिती सदस्य संजय पवळे यांनी ग्रामीण भागातही २५ दिवसांत गॅसपुरवठा करावा, अशी मागणी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास महिलांकडून आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील महिलांची मागणी लक्षात घेऊन जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या नियमांमुळे शहरी व ग्रामीण भागातील ग्राहकांमध्ये नाराजी वाढत असून, सर्वांना समान कालावधीत सिलिंडर मिळावा, यासाठी स्थानिक स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे माजी पंचायत समिती सदस्या शीतल रामशेठ तोडकर यांनी स्पष्ट केले.
बुकिंगसाठीचा प्रतीक्षा कालावधी वाढवला
मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, एलपीजी तुटवड्यामुळे उद्भवू शकणारे संभाव्य संकट टाळण्यासाठी भारत सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. अशाच एका उपाययोजनेचा भाग म्हणून, सरकारने ‘refilling lock-in period लागू केला आहे. सरकारने एलपीजी रिफिलच्या बुकिंगसाठीचा प्रतीक्षा कालावधी वाढवला आहे शहरी भागांमध्ये हा कालावधी २१ वरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, तर ग्रामीण भागांमध्ये तो ४५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. जर तुम्ही हा निर्धारित कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच रिफिल बुक करण्याचा प्रयत्न केला, तर ही system तुमची विनंती स्वीकारणार नाही आणि तुमचे बुकिंग आपोआप रोखून धरेल.