राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला मोठे खिंडार पडले असून, शिरुरचे माजी आमदार राजेंद्र गावडे यांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 05:18 PM
राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • पुुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला मोठा धक्का
  • माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश
  • चंद्रकांत पाटील यांनी पक्षात केले स्वागत
पुणे : पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीला मोठे खिंडार पडले असून, शिरुरचे माजी आमदार राजेंद्र गावडे, जिल्हा परिषदेच्या बालकल्याण समितीच्या सभापती सुनीताताई गावडे, शिरुरच्या माजी नगराध्यक्षा मनीषा गावडे यांनी आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत करुन शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी उत्तर जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद, आमदार राहुल कुल, दक्षिण जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष शेखर वडणे, माजी आमदार संजय जगताप प्रवीण माने, जयश्रीताई पलांडे, धर्मेंद्र खांडरे प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते

यावेळी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासकामांच्या झंझावातामुळे आज संपूर्ण देश मोदी यांच्यावर प्रचंड प्रेम करत आहे. त्याशिवाय राज्याचे यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिमान सरकार मुळे आज महाराष्ट्रात भाजपाला भरभरुन प्रतिसाद आणि आशीर्वाद मिळत आहे.

ते पुढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्ष हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे. त्यामुळे पक्षातील प्रत्येक कार्यकर्त्याचा नेहमीच योग्य सन्मान राखला जातो. आमदार राजेंद्र गावडे यांनाही पक्षात योग्य सन्मान मिळेल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

यावेळी बालकल्याण समितीच्या सभापती सुनीता गावडे यांनी भाजपमध्ये पक्ष प्रवेशाबाबत भूमिका व्यक्त केली. राष्ट्रवादी पक्ष वाढवण्यासाठी गावडे कुटुंबांनी अतिशय कठोर परिश्रम घेतले. मात्र पक्ष नेतृत्वाने नेहमीच सापत्न वागणूक दिली. त्यामुळे भाजपाचा विकासाचा अजेंडा आणि कार्यकर्त्यांना मिळणारा सन्मान यामुळे आम्ही भाजपमध्ये प्रवेश केला असल्याची भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

हे सुद्धा वाचा : भाजपमधील इच्छुकांचे आरक्षण साेडतीकडे लक्ष; पुण्याचा महापौर कोण होणार?

शरद बुट्टे पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तालमीत राजकीय कारकीर्द घडवून मागील निवडणूक काळात भारतीय जनता पक्षात गेलेले जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती शरद बुट्टे पाटील यांनी तब्बल एक तपानंतर पुन्हा एकदा स्वगृही राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जाहीर प्रवेश केला आहे. वराळे (ता. खेड) येथे उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा प्रवेश सोहळा उत्साहात पार पडला.

Published On: Jan 20, 2026 | 05:00 PM

