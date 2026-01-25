Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार बजेट; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात सादर होणार आहे. त्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने तयारीला वेग दिला आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 12:32 PM
प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार बजेट; पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रशासकीय राजवटीनंतर लोकप्रतिनिधी मांडणार बजेट
  • पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू
  • तीन वर्षांनंतर प्रशासकीय राजवट संपणार
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मार्च महिन्यात सादर होणार आहे. त्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने तयारीला वेग दिला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत हा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याने शहराच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना अर्थसंकल्पीय तयारीबाबत आवश्यक सूचना दिल्या. यानुसार, लेखा व वित्त विभागाने सर्व विभागांकडून अंदाजपत्रकासंबंधी सविस्तर माहिती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

 

तीन वर्षांनंतर प्रशासकीय राजवट संपणार

फेब्रुवारी २०२२ पासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू होती. या तीन वर्षांच्या कालावधीत महापालिकेचे सलग तीन अर्थसंकल्प प्रशासकांकडूनच सादर करण्यात आले होते. लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे शहरातील आर्थिक नियोजन, विकासकामे आणि निधीवाटपाचे सर्व निर्णय प्रशासकीय स्तरावर घेतले जात होते. मात्र, आगामी मार्चमध्ये सादर होणारा अर्थसंकल्प लोकप्रतिनिधींकडून मांडला जाणार असल्याने जनभावनेचे प्रतिबिंब त्यात उमटण्याची चिन्हे आहेत.

विभागांकडून खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा तपशील मागवला

लेखा व वित्त विभागाने सर्व विभागांना खालील मुद्द्यांवर आधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत

उत्पन्नाचे स्रोत : आगामी वर्षातील अपेक्षित महसूल आणि करआकारणीचा अंदाज.

खर्चाचे नियोजन: मागील वर्षातील प्रत्यक्ष खर्च आणि नवीन विकासकामांचे प्रस्ताव.

शासकीय अनुदान : राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा सविस्तर तपशील.

प्राधान्य क्षेत्रातील कामे : शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत सुविधांवर विशेष भर.

हे सुद्धा वाचा : पुणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी लागली फिल्डिंग! राष्ट्रवादीतील ‘ही’ दोन नावे चर्चेत

अपूर्ण प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा

सध्या सुरू असलेली विकासकामे आणि अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी किती निधी आवश्यक आहे, याचे स्पष्ट नियोजन सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. शहरातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पायाभूत सुविधांचे जाळे मजबूत करण्यावर या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष केंद्रित केले जाण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Preparations for the pimpri chinchwad municipal corporations budget have begun

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 12:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मायणी गटात कोण कोणाला चेकमेट देणार? लढत चौरंगी होणार की दुरंगी? ‘या’ तारखेला होणार स्पष्ट
1

मायणी गटात कोण कोणाला चेकमेट देणार? लढत चौरंगी होणार की दुरंगी? ‘या’ तारखेला होणार स्पष्ट

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!
2

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Raigad News: सत्ता बदलाची लाट! राष्ट्रवादीचा पराभव, महापालिकेत कमळ-धनुष्यबाणचा विजय
3

Raigad News: सत्ता बदलाची लाट! राष्ट्रवादीचा पराभव, महापालिकेत कमळ-धनुष्यबाणचा विजय

पुणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी लागली फिल्डिंग! राष्ट्रवादीतील ‘ही’ दोन नावे चर्चेत
4

पुणे महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी लागली फिल्डिंग! राष्ट्रवादीतील ‘ही’ दोन नावे चर्चेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक

King Teaser: ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार शाहरुख खानचा King; नव्या टीझरमध्ये दिसली अभिनेत्याची झलक

Jan 25, 2026 | 07:00 PM
Pune News : विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र जागतिक केंद्र बनावं; तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यशाळेत आवाहन

Pune News : विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र जागतिक केंद्र बनावं; तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कार्यशाळेत आवाहन

Jan 25, 2026 | 06:42 PM
महापालिका निवडणुकीनंतर नांदेडमध्ये महायुती पुन्हा एकत्र; शिवसेनेचा बिनशर्त पाठींबा जाहीर

महापालिका निवडणुकीनंतर नांदेडमध्ये महायुती पुन्हा एकत्र; शिवसेनेचा बिनशर्त पाठींबा जाहीर

Jan 25, 2026 | 06:40 PM
‘अहंकारी आणि अज्ञानी आहे…’, अविमुक्तेश्वरानंद वादावर ममता कुलकर्णी स्पष्टच बोलल्या; माघ मेळ्यातील गैरहजेरीचं कारण उघड

‘अहंकारी आणि अज्ञानी आहे…’, अविमुक्तेश्वरानंद वादावर ममता कुलकर्णी स्पष्टच बोलल्या; माघ मेळ्यातील गैरहजेरीचं कारण उघड

Jan 25, 2026 | 06:30 PM
परराष्ट्र धोरणातील कुटनीती ठरवणार भारताचे भविष्य; धोरणात्मक स्वायत्ततेवर घ्यावा लागणार निर्णय

परराष्ट्र धोरणातील कुटनीती ठरवणार भारताचे भविष्य; धोरणात्मक स्वायत्ततेवर घ्यावा लागणार निर्णय

Jan 25, 2026 | 06:07 PM
युजवेंद्र चहलच्या आयुष्यात नव्या ‘मिस्ट्री गर्ल’ची एन्ट्री? आरजे महवशनंतर, ‘या’ अभिनेत्रीसोबत दिसला चहल

युजवेंद्र चहलच्या आयुष्यात नव्या ‘मिस्ट्री गर्ल’ची एन्ट्री? आरजे महवशनंतर, ‘या’ अभिनेत्रीसोबत दिसला चहल

Jan 25, 2026 | 06:00 PM
Republic Day Parade Live Streaming: प्रजासत्ताक दिनाची परेड घरबसल्या पाहा; जाणून घ्या कधी आणि कुठे होणार ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’

Republic Day Parade Live Streaming: प्रजासत्ताक दिनाची परेड घरबसल्या पाहा; जाणून घ्या कधी आणि कुठे होणार ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’

Jan 25, 2026 | 06:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

Kalyan: ठाकरे गटात खळबळ! दोन नगरसेवक ‘बेपत्ता’; शहरात लागले ‘मिसिंग’ पोस्टर्स

Jan 25, 2026 | 03:27 PM