MSRTC Fare Hike : एसटी प्रवास महागणार? वाढत्या खर्चामुळे भाडेवाढीचे प्रताप सरनाईकांकडून संकेत

मिळालेल्या माहितीनुसार, एसटी महामंडळ सध्या आर्थिक अडचणींचा सामना करत असून डिझेलचे वाढते दर, बसेसच्या दुरुस्तीचा खर्च, कर्मचाऱ्यांवरील आर्थिक भार आणि इतर परिचालन खर्च सातत्याने वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढवण्यासाठी भाडेवाढ हा पर्याय विचाराधीन असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
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यावेळी प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, एसटी सेवा ही ग्रामीण आणि शहरी भागांना जोडणारी जीवनवाहिनी आहे. त्यामुळे प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकताना शासनाला सर्व बाजूंचा विचार करावा लागणार आहे. अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नसला तरी लवकरच यासंदर्भात सविस्तर आढावा घेऊन शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. दरम्यान, संभाव्य भाडेवाढीच्या चर्चेमुळे रोज एसटीने प्रवास करणाऱ्या नोकरदार, विद्यार्थी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. शासनाने प्रवाशांना दिलासा देत आर्थिक ताळमेळ साधणारा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, एसटीला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर इतके डिझेल लागत असून इंधनावर वर्षाला सरासरी ३ हजार ४०० कोटी रुपये इतका खर्च होत आहे.मोठ्या प्रमाणात इंधनावर होणारा खर्च टाळण्यासाठी व महाराष्ट्रात मूल्यवर्धित कर २१ टक्के इतका असल्याने व त्या तुलनेत गुजरात मध्ये मूल्यवर्धित कर १४. ९ टक्के इतका कमी असल्याने महामंडळाच्या फायद्याचा दृष्टीने गुजरात मधून डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मध्यंतरी घेतला होता. ती फाईल सरकारकडून मंजूर करण्यात आली असून त्यातून २५१ डिझेल पंपापैकी ९४ पंपावर लागणारे डिझेल कमी दरात मिळेल.
एसटी ही सार्वजनिक वाहतूक असल्याने तिला मदत व्हावी यासाठी राज्यस्थान सरकारने तिथल्या एसटीच्या इंधन दर खरेदी मूल्यवर्धित करात सूट दिली असून सद्या राज्यस्थान मध्ये १८. ५ टक्के इतका मूल्यवर्धित कर असला तरी तिथल्या एसटीला त्यात सूट मिळाली असून तो १४ टक्के इतका आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा एसटीला मूल्यवर्धित करातून सूट दिली पाहिजे अन्यथा १२००० कोटी रुपयांचा संचित तोटा व ५००० कोटी रुपयांची वैधानिक देणी रक्कम थकीत असलेल्या एसटीसाठी ही धोक्याची घंटा ठरेल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
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