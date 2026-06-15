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Pune Rain Alert: पुणेकरांनो, छत्री कपाटातच ठेवा! हवामान विभागाचा नवा अलर्ट; पुढील चार दिवस…

Updated On: Jun 15, 2026 | 07:24 PM IST
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सारांश

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुढील दोन ते तीन दिवसांत तापमानात विशेष बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उष्ण आणि दमट वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे.

Pune Rain Alert: पुणेकरांनो, छत्री कपाटातच ठेवा! हवामान विभागाचा नवा अलर्ट; पुढील चार दिवस…

पुणेकरांना अद्याप पावसाची प्रतीक्षा (फोटो- ai gemini )

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विस्तार

पुणेकरांना अजूनही पावसाची प्रतीक्षा
उष्णता आणि उकाड्यामुळे नागरिक त्रस्त
चार दिवस पावसाची कोणतीही शक्यता नाही

पुणे: पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात पुणेकरांना अजूनही पावसाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दरम्यान, कमाल तापमानात वाढ कायम राहिल्याने उष्णता आणि उकाड्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, पुणे शहरात पुढील चार दिवस पावसाची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सोमवारी (ता. १५) शहर आणि परिसरात कमाल तापमानात किंचित वाढ नोंदविण्यात आली. शहरात ३६ अंश सेल्सिअस कमाल, तर २५ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. दिवसभर कधी कडक ऊन, तर कधी ढगाळ वातावरण अनुभवायला मिळाले. वाढलेल्या उकाड्यामुळे नागरिकांना अस्वस्थता जाणवली.

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हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, पुढील दोन ते तीन दिवसांत तापमानात विशेष बदल होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे उष्ण आणि दमट वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे. मंगळवारी (ता. १६) पुण्यात कमाल तापमान ३६ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. दिवसभर आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील, तर दुपारनंतर अंशतः ढगाळ वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पावसासाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.

पावसाच्या आगमनाकडे सर्वांचे लक्ष

जून महिना सुरू होऊन दोन आठवडे उलटत आले तरी राज्यात मान्सूनची जोरदार सुरुवात अद्याप झालेली नाही. राज्यातील काही ठिकाणी तुरळक पावसाच्या सरी कोसळत असल्या तरी बहुतांश भागात उन्हाचा तडाखा कायम असून तापमानात विशेष घट झालेली नाही. हवामानशास्त्र विभागाने रविवारी (ता. १४) राज्यातील काही भागांत पावसाची शक्यता व्यक्त केली आहे.

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हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, शनिवारी (ता.१३) नैऋत्य मान्सूनची उत्तर सीमा १८ अंश उत्तर अक्षांश व ६० अंश पूर्व रेखांशापासून हरनाई, सोलापूर, हैदराबाद, भद्राद्री कोठागुडेम, कर्लिगपट्टणम, पारादीप, बारीपाडा, पुरुलिया, धनबाद आणि मुझफ्फरपूरमार्गे पुढे सरकत आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशच्या उर्वरित भागांमध्ये, ओडिशाच्या आणखी काही भागांत तसेच दक्षिण छत्तीसगडमध्ये मान्सूनच्या पुढील वाटचालीसाठी परिस्थिती अनुकूल असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

Web Title: Pune residents to wait another 4 to 5 days for the monsoon imd latest weather update

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Published On: Jun 15, 2026 | 07:24 PM

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