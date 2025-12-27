Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Raigad News: माथेरानघाट रस्त्याची चाळण! खड्ड्यांतूनच वाहनचालकांचा जीवघेणा प्रवास, निकष्ट कामामुळे नागरिक त्रस्त

माथेरानघाट रस्त्यावरील निकृष्ट डांबरीकरणाचा फटका आता वाहन चालकांना बसत आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. माथेरानघाट रस्त्याची अवस्था पाहून संताप व्यक्त केला जात आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 01:45 PM
Raigad News: माथेरानघाट रस्त्याची चाळण! खड्ड्यांतूनच वाहनचालकांचा जीवघेणा प्रवास, निकष्ट कामामुळे नागरिक त्रस्त

Raigad News: माथेरानघाट रस्त्याची चाळण! खड्ड्यांतूनच वाहनचालकांचा जीवघेणा प्रवास, निकष्ट कामामुळे नागरिक त्रस्त

  • माथेरानघाट रस्त्यात खड्डेच खड्डे
  • डांबर भरण्याच्या निकष्ट कामांमुळे वाहनचालक त्रस्त
  • माथेरानघाटवरील निकृष्ट कामाचा फटका नागरिकांना
माथेरान: कर्जत तालुक्यातील माथेरान या पर्यटन स्थळी जाणारा एकमेव रस्त्याचा काही भाग मोठ्या प्रमाणावर नित्कृष्ट बनला आहे. पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्यावरचे खड्डे भरण्यासाठी डांबर टाकले जात आहे. मात्र रात्रीच्या अंधारात केलेल्या कामामुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. नित्कृष्ट प्रकारचे डांबर टाकण्यात आल्याने रस्त्यावर खडी पसरली असून अनेक दुचाकीस्वार रस्त्यावर स्लिप होऊन पडत आहेत. माथेरान नेरळ घाटरस्ता अवघड घाट समजला जातो. माथेरान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्य होत असल्याने माथेरान घाट रस्ता दरवर्षी खराब होत असतो. त्यामुळे माथेरान घाट रस्त्यात पावसाळा संपला की पावसाळ्यात पडलेले खड्डे भरून घ्यावे लागतात.

Latur News: लातूर-कल्याण द्रुतगती मार्ग बदलास नागरिकांचा विरोध, पूर्वीच्या नियोजनाप्रमाणे रस्ता करण्याची नागरिकांची मागणी

खड्डेमय घाट रस्त्यामुळे वाहनचालक नाराज

मागील एक दीड महिना या खड्डेमय घाट रस्त्यामुळे वाहनचालक नाराज आहेत. त्यामुळे ऐन पर्यटन हंगाम आला असताना डांबर टाकून खड्डे भरण्याची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून सुरू करण्यात आली. त्यात रात्रीच्या वेळी डांबर टाकून खड्डे भरले जात असताना सकाळी आपली वाहने घेऊन जाणारे वाहनचालक यांना मोठ्या कठीण प्रसंगाला सामोरे जावे लागत होते. रात्री डांबर टाकून खड्डे भरले जात असल्याने शेवटी ते डांबर रस्त्यावर चिकटले नाही आणि परिणामी डांबर तसेच खडी वाहनांच्या चालण्यामुळे इतरास्त्र पसरत होती. त्यात नव्याने घाट रस्त्यात दुचाकी चालवणारे वाहन चालक यांच्या गाड्या रस्त्यावर कोसळत आहेत. त्यात समोरून वाहने येत असताना दुचाकी कोसळून मोठे अपघात टळले आहेत. पण अनेक वाहने रस्त्यावर पडत होती आणि दुचाकी चालक यांच्या हातापायातून रक्त येत होते. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

कामे नित्कृष्ट दर्जाची

त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घाट रस्त्यात खड्डे भरण्याची कामे करताना नित्कृष्ट दर्जाचे डांबर वापरले जात असल्याचा आरोप वाहनचालक यांनी केला आहे. माथेरान येथे येणारे पर्यटक ज्या प्रवासी वाहनाने नेरळ येथून माथेरान जात असतात त्या नेरळ माथेरान टॅक्सी संघटना यांच्याकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. रात्री कुठेही डांबरीकरण केले जात नाही आणि त्यावेळी आवश्यक असलेले तापमान मिळत नसल्याने रस्त्यावर टाकलेले डांबर निघून जाते. त्यानंतर रस्ता आहे तसाच होत असल्याने टॅक्सी चालक यांनी बांधकाम खात्याच्या कारभारावर टीका केली.

Raigad News: अलीबाग शहरातील महामार्गाची दुरावस्था, वाहनचालकांचा खड्ड्यांतूनच प्रवास सुरु! नागरिकांनी व्यक्त केला संताप

घाट रस्ता नादुरुस्त झाल्याने केवळ खड्डे भरून काहीही होणार नाही तर रस्त्यावर अखंडपणे रस्ता नव्याने डोचरीकरण केला पाहिजे. रस्त्यावरील खड्डे डांबर टाकून भरल्यानंतर अपघात होत आहेत हे अपघात कोणाच्या जीवावर बेतू नये अशी प्रार्थना केली आहे. – नरेंद्र कराळे, अध्यक्ष टॅक्सी संघटना

Published On: Dec 27, 2025 | 01:45 PM

