Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Happy Birthday Raj Thackeray : कॉलेज कट्ट्यावरची मैत्री ठरली आयुष्यभराची साथ; राज ठाकरे-शर्मिला ठाकरे यांची क्यूट लव्हस्टोरी

Updated On: Jun 14, 2026 | 08:49 AM IST
जाहिरात
सारांश

Raj Thackeray Happy Birthday : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा 14 जून रोजी वाढदिवस साजरा करत असताना त्यांच्या आणि शर्मिला ठाकरे यांच्या प्रेमकहाणीची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. रुपारेल कॉलेजच्या कट्ट्यावर झालेली ओळख पुढे आयुष्यभराच्या नात्यात बदलली. शर्मिला वाघ आणि राज ठाकरे यांची मैत्री प्रेमात बदलली आणि नंतर विवाहबंधनात अडकले.

कॉलेज कट्ट्यावरची मैत्री ठरली आयुष्यभराची साथ; राज ठाकरे-शर्मिला ठाकरे यांची क्यूट लव्हस्टोरी

कॉलेज कट्ट्यावरची मैत्री ठरली आयुष्यभराची साथ; राज ठाकरे-शर्मिला ठाकरे यांची क्यूट लव्हस्टोरी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राज-शर्मिला ठाकरे यांची प्रेमकहाणी चर्चेत
  • ‘तोच माझ्या मागे लागला होता’
  • शर्मिला ठाकरेंचा राज ठाकरेंबाबत मजेशीर खुलासा
Raj Thackeray Sharmila Thackeray Love Story : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे १४ जून २०२४ रोजी आपला ५६ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. राज ठाकरे यांची आकर्षक शैली आणि मराठी बाणा असणारे राज ठाकरे यांचे प्रेमविवाह झाला होता. त्यांना पाहून त्यांचा विवाह प्रेमविवाह असेल याचा अंदाज लावणे कठीण होते, पण शर्मिला वाघ त्यांच्या आयुष्यात आल्यानंतर सर्व काही बदलले. कॉलेजच्या एका कट्ट्यावर झालेली भेट आयुष्यभराच्या नात्यात बदलली. अमित आणि उर्वशीचे आई-बाबापासून ते आता कियानचे आजी-आजोबा होण्यापर्यंत, त्यांचा प्रवास खूप अवर्णनीय राहिला आहे.

राज ठाकरे आणि शर्मिला वाघ यांची भेट कधी आणि कशी झाली, त्यांच्या मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर कसे झाले आणि अखेरीस त्यांनी लग्न कसे केले, हे जाणून घेण्यासाठी मनसे समर्थक नेहमीच उत्सुक असतात. युवा पिढीचे आयकॉन असणारे राज ठाकरे यांनी अगदीच तरुण असताना लग्न केले होते. विशेष म्हणजे, शर्मिला ठाकरे त्यांच्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठ्या आहेत.

पंतप्रधान मोदींच्या ‘त्या’ आवाहनाचा राज ठाकरेंकडून खरपूस समाचार; म्हणाले, ‘मग शेकडो गाड्यांचा ताफा…’

पहिली भेट कधी झाली?

राज आणि शर्मिला ठाकरे यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात आपली सुंदर प्रेमकथा सांगितली. शर्मिला यांनी सांगितले की, त्यांची पहिली भेट रूपारेल कॉलेजच्या कट्ट्यावर झाली होती आणि त्यांचे नाते इतके खास होईल याची त्या दोघांनाही कल्पना नव्हती.

“राज माझ्या मागे लागला होता.”

शर्मिला ठाकरे यांनी सांगितले की, “रूपारेल कॉलेजमधील शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मी नोकरी करत होते. रविवारी मी माझ्या मैत्रिणींना भेटायला गेले होते. त्याच वेळी राज त्याच्या मित्रांसोबत तिथे होते. आमचा एक कॉमन मित्र, शिरीष पारकर याने आमची ओळख करून दिली. तेव्हापासून

शर्मिला यांनी गंमतीने पुढे सांगितले की, राज आज कदाचित हे कबूल करणार नाही, पण सुरुवातीपासून तोच माझ्या मागे लागला होता. त्यांनीच लग्नाची मागणी घातली होती. तेव्हा राज लँडलाईन फोन करायचा, मग आम्ही तासनतास गप्पा मारायचे. अमितचा जन्म झाला तेव्हा राज फारच लहान दिसत होता असंही त्यांनी गंमतीने पण आवर्जून सांगितलं होतं.

लग्नात अडचण?

राज ठाकरे यांनी हेही सांगितले की, त्यांचे काका बाळासाहेब ठाकरे आणि शर्मिलाचे वडील मोहन वाघ हे खूप जवळचे मित्र होते. त्यामुळेच त्यांच्या लग्नात कोणतीही अडचण आली नाही. तसेच राज ठाकरे यांची बहीण ही शर्मिलाची खास मैत्रीण होती, मात्र शर्मिलाची राजशी आधीपासूनची ओळख नव्हती ती कॉलेजच्या कट्ट्यावर झाली. इतकंच नव्हे तर शर्मिलाला माहितही नव्हतं की तिच्या मैत्रीणीला इतका हॅंडसम आणि करारी भाऊ सुद्धा आहे.

राज ठाकरे वयाने लहान

शर्मिला ठाकरे या राज ठाकरे यांच्यापेक्षा 2 वर्षांनी मोठ्या आहेत. त्यामुळे लग्नाच्या वेळी विचार करताना त्यांना स्थळ बघण्याची सुरुवात लवकर झाली. शर्मिल या राज ठाकरेंपेक्षा वयाने लहान आहे हे शर्मिला यांच्या वडिलांना माहीतही नव्हते. नंतर, प्रत्येक वाढदिवसाला ते गंमतीने विचारायचे, “तुझं वय काय आहे आणि राजचं वय काय आहे?”

राज ठाकरे आणि शर्मिला ठाकरे यांचा विवाह ११ डिसेंबर १९९० रोजी झाला. त्यांच्या ३६ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनात अनेक चढ-उतार आले असले तरी, त्यांचे नाते घट्ट राहिले. मुलगा अमित ठाकरे, मुलगी उर्वशी ठाकरे, सून मिताली बोरुडे आणि नातू कियान यांच्या आगमनाने त्यांचे कुटुंब आणखी समृद्ध झाले आहे.

Raj Thackeray: “आरोपीला तडफडून मारलं पाहिजे!” नसरापूर घटनेवर राज ठाकरेंचे तळतळाट; समाजाच्या मानसिकतेवर ओढले ताशेरे

Web Title: Raj thackeray sharmila thackeray cute love story college friendship marriage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 08:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raj Thackeray: राज ठाकरेंची मनसैनिकांना मोठी साद; ‘वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका, पण…’, सोशल मीडियावरील पोस्ट Viral
1

Raj Thackeray: राज ठाकरेंची मनसैनिकांना मोठी साद; ‘वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका, पण…’, सोशल मीडियावरील पोस्ट Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dinvishesh : प्रभावी वक्तृत्व आणि ठाम भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे राजकारणी राज ठाकरे यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १४ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : प्रभावी वक्तृत्व आणि ठाम भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे राजकारणी राज ठाकरे यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १४ जूनचा इतिहास

Jun 14, 2026 | 09:04 AM
Happy Birthday Raj Thackeray : कॉलेज कट्ट्यावरची मैत्री ठरली आयुष्यभराची साथ; राज ठाकरे-शर्मिला ठाकरे यांची क्यूट लव्हस्टोरी

Happy Birthday Raj Thackeray : कॉलेज कट्ट्यावरची मैत्री ठरली आयुष्यभराची साथ; राज ठाकरे-शर्मिला ठाकरे यांची क्यूट लव्हस्टोरी

Jun 14, 2026 | 08:49 AM
NEET UG 2026: नीट परीक्षार्थींना मोठा दिलासा! पाहा NTA चे ‘हे’ ३ मोठे बदल एका क्लिकवर..

NEET UG 2026: नीट परीक्षार्थींना मोठा दिलासा! पाहा NTA चे ‘हे’ ३ मोठे बदल एका क्लिकवर..

Jun 14, 2026 | 08:40 AM
इमारतीवरून उडी मारून सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची आत्महत्या; सोबत असलेलं 6 महिन्यांचं बाळ सुखरूप

इमारतीवरून उडी मारून सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची आत्महत्या; सोबत असलेलं 6 महिन्यांचं बाळ सुखरूप

Jun 14, 2026 | 08:37 AM
पार्लरमध्ये जाऊन फेशिअल करायला जास्त वेळ मिळत नाही? मग ‘या’ पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा मसूर डाळ, चेहऱ्यावर येईल ग्लो

पार्लरमध्ये जाऊन फेशिअल करायला जास्त वेळ मिळत नाही? मग ‘या’ पद्धतीने चेहऱ्यावर लावा मसूर डाळ, चेहऱ्यावर येईल ग्लो

Jun 14, 2026 | 08:26 AM
अमेरिकेचा मोठा निर्णय! Anthropic ने अचानक बंद केले दोन प्रगत AI मॉडेल्स; भारतावरही परिणाम होण्याची शक्यता

अमेरिकेचा मोठा निर्णय! Anthropic ने अचानक बंद केले दोन प्रगत AI मॉडेल्स; भारतावरही परिणाम होण्याची शक्यता

Jun 14, 2026 | 08:22 AM
Washim Crime: पत्नी आणि दोन चिमुकल्यांना विहिरीत ढकललं; पतीचीही आत्महत्या, तिवळी गाव हादरलं

Washim Crime: पत्नी आणि दोन चिमुकल्यांना विहिरीत ढकललं; पतीचीही आत्महत्या, तिवळी गाव हादरलं

Jun 14, 2026 | 08:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा