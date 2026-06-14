Happy Birthday Raj Thackeray : कॉलेज कट्ट्यावरची मैत्री ठरली आयुष्यभराची साथ; राज ठाकरे-शर्मिला ठाकरे यांची क्यूट लव्हस्टोरी

राज ठाकरे आणि शर्मिला वाघ यांची भेट कधी आणि कशी झाली, त्यांच्या मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर कसे झाले आणि अखेरीस त्यांनी लग्न कसे केले, हे जाणून घेण्यासाठी मनसे समर्थक नेहमीच उत्सुक असतात. युवा पिढीचे आयकॉन असणारे राज ठाकरे यांनी अगदीच तरुण असताना लग्न केले होते. विशेष म्हणजे, शर्मिला ठाकरे त्यांच्यापेक्षा दोन वर्षांनी मोठ्या आहेत.
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राज आणि शर्मिला ठाकरे यांनी एका टीव्ही कार्यक्रमात आपली सुंदर प्रेमकथा सांगितली. शर्मिला यांनी सांगितले की, त्यांची पहिली भेट रूपारेल कॉलेजच्या कट्ट्यावर झाली होती आणि त्यांचे नाते इतके खास होईल याची त्या दोघांनाही कल्पना नव्हती.
शर्मिला ठाकरे यांनी सांगितले की, “रूपारेल कॉलेजमधील शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मी नोकरी करत होते. रविवारी मी माझ्या मैत्रिणींना भेटायला गेले होते. त्याच वेळी राज त्याच्या मित्रांसोबत तिथे होते. आमचा एक कॉमन मित्र, शिरीष पारकर याने आमची ओळख करून दिली. तेव्हापासून
शर्मिला यांनी गंमतीने पुढे सांगितले की, राज आज कदाचित हे कबूल करणार नाही, पण सुरुवातीपासून तोच माझ्या मागे लागला होता. त्यांनीच लग्नाची मागणी घातली होती. तेव्हा राज लँडलाईन फोन करायचा, मग आम्ही तासनतास गप्पा मारायचे. अमितचा जन्म झाला तेव्हा राज फारच लहान दिसत होता असंही त्यांनी गंमतीने पण आवर्जून सांगितलं होतं.
राज ठाकरे यांनी हेही सांगितले की, त्यांचे काका बाळासाहेब ठाकरे आणि शर्मिलाचे वडील मोहन वाघ हे खूप जवळचे मित्र होते. त्यामुळेच त्यांच्या लग्नात कोणतीही अडचण आली नाही. तसेच राज ठाकरे यांची बहीण ही शर्मिलाची खास मैत्रीण होती, मात्र शर्मिलाची राजशी आधीपासूनची ओळख नव्हती ती कॉलेजच्या कट्ट्यावर झाली. इतकंच नव्हे तर शर्मिलाला माहितही नव्हतं की तिच्या मैत्रीणीला इतका हॅंडसम आणि करारी भाऊ सुद्धा आहे.
शर्मिला ठाकरे या राज ठाकरे यांच्यापेक्षा 2 वर्षांनी मोठ्या आहेत. त्यामुळे लग्नाच्या वेळी विचार करताना त्यांना स्थळ बघण्याची सुरुवात लवकर झाली. शर्मिल या राज ठाकरेंपेक्षा वयाने लहान आहे हे शर्मिला यांच्या वडिलांना माहीतही नव्हते. नंतर, प्रत्येक वाढदिवसाला ते गंमतीने विचारायचे, “तुझं वय काय आहे आणि राजचं वय काय आहे?”
राज ठाकरे आणि शर्मिला ठाकरे यांचा विवाह ११ डिसेंबर १९९० रोजी झाला. त्यांच्या ३६ वर्षांच्या वैवाहिक जीवनात अनेक चढ-उतार आले असले तरी, त्यांचे नाते घट्ट राहिले. मुलगा अमित ठाकरे, मुलगी उर्वशी ठाकरे, सून मिताली बोरुडे आणि नातू कियान यांच्या आगमनाने त्यांचे कुटुंब आणखी समृद्ध झाले आहे.
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