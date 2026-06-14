Mumbai News: मुंबईतील व्यापाऱ्यांकडून मराठीचे जोरदार स्वागत! नियम मोडणाऱ्या १,१२४ दुकानांना पालिकेचा दणका; प्रभावी अमलबजावणीवर भर

मुंबई महापालिका क्षेत्रातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी भाषेतील नामफलक सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने हाती घेतलेल्या विशेष मोहिमेचा पहिला टप्पा शुक्रवारी (१३ जून) पूर्ण झाला. गेल्या महिनाभरात पालिकेने केलेल्या धडक कारवाईत तब्बल ३५ हजार ४२८ आस्थापनांची झाडाझडती केली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १,१२४ व्यावसायिकांवर ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमा’ नुसार कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या धोरणानुसार मुंबईत मराठी भाषेला प्राधान्य मिळावे आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पालिकेने १४ मे ते १२ जून २०२६ या कालावधीत शहरात विशेष धाडसत्रे राबवली.(फोटो सौजन्य – AI)
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उपमहापौर, विधी समिती अध्यक्षा तसेच उपायुक्त (विशेष) यांच्या थेट निर्देशानुसार पालिकेच्या विशेष पथकांनी शहरातील प्रमुख रस्ते, महत्त्वाचे मार्ग आणि व्यापारीदृष्ट्या गजबजलेल्या भागांतील आस्थापनांची कसून पाहणी केली. या तपासणीदरम्यान ज्या दुकानांवर मराठी भाषेतील नामफलक आढळले नाहीत, त्यांची नोंद घेऊन त्यांच्यावर तातडीने दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
या महिनाभराच्या मोहिमेत केवळ कायदेशीर कारवाईवर भर न देता जनजागृतीलाही प्राधान्य देण्यात आले होते. दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील ही मोहीम संपली असली तरी अद्यापही काही व्यापारी नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे समोर आले आहे, त्यामुळे महापालिकेकडून आगामी काळातही अशाच स्वरूपाची अचानक धाडसत्रे आणि तपासणी मोहीम सुरूच राहणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
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महापालिकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, महिनाभरात तपासणी करण्यात आलेल्या ३५ हजार ४२८ आस्थापनांपैकी तब्बल ३४ हजार ३०४ आस्थापनांवर नियमानुसार मराठी नामफलक लावल्याचे आढळून आले.त्यामुळे मुंबईतील बहुतांश व्यापारी आणि व्यावसायिकांनी नियमांचे योग्य पालन केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या मोहिमेमुळे व्यापारी वर्गात मराठी नामफलकांबाबत मोठी जागरूकता निर्माण झाली असून अनेक आस्थापनांनी स्वयंस्फूर्तीने नियमांचे पालन केले असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.