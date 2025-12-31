Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Rebellion Resignations Uproar And Drama What All Happened In The State On The Day Of Filing Nominations

Maharashtra Municipal Election 2026: बंड, राजीनामे, राडे, ड्रामेबाजी; अर्ज भरण्याच्या दिवशी राज्यात काय काय घडलं?

संभाजीगनगरात शिवसेना भाजप युती तुटल्यावर शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. युती व्हावी यासाठी आम्ही वारंवार बैठक घेण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीत युतीबाबत सर्व ठरले.

Updated On: Dec 31, 2025 | 02:53 PM
Maharashtra Municipal Election 2026:

बंड, राजीनामे, राडे, ड्रामेबाजी; अर्ज भरण्याच्या दिवशी राज्यात काय काय घडलं?

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘आम्ही एकत्र’ म्हणणाऱ्या महायुती आणि महाआघाडीच्या तंबूत आता बंडखोरीचा वणवा
  •  नाशिकमध्ये एबी फॉर्म मिळवण्यासाठी कारचा पाठलाग
  • सरनाईकांच्या मुलाची निवडणुकीतून माघार
Maharashtra Municipal Election 2026: राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी मंगळवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यापार्श्वभूमीवर कालपर्यंत ‘आम्ही एकत्र’ म्हणणाऱ्या महायुती आणि महाआघाडीच्या तंबूत आता बंडखोरीचा वणवा पेटला असून, मंगळवारी ठिकठिकाणी कार्यकत्यांचे राजीनामे, गदारोळ आणि हायव्होल्टेज ड्रामेबाजी पाहायला मिळाली. उमेदवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस असल्यामुळे अनेक उमेदवारांची धावपळ झाली, तर अनेक ठिकाणी इच्छुक उमेदवारांना पक्षाने तिकीट नाकारल्याने पदाधिकाऱ्यांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. अनेकांना उमेदवारी न देण्यात आल्याने नाराजीची लाट पसरली आहे.

PM Modi on Budget 2026: २०२६-२७ अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात; PM मोदी यांनी घेतली अर्थतज्ज्ञांची भेट

सत्ता मिळवण्यासाठी मित्रपक्षांच्याच पाठीत खंजीर खुपसण्याचे ‘तोडफोडीचे राजकारण’ शिगेला पोहोचले आहे. मुंबईत सर्वात मोठे नाराजीनाट्य हे मातोश्रीच्या अंगणातच घडल्याचे पाहायला मिळाले. मातोश्री ज्या वॉर्डमध्ये येते, त्या वॉर्ड क्रमांक ९५ मध्ये माजी नगरसेवक चंद्रशेखर वायंगणकर यांना शिवसेना ठाकरे गटाने उमेदवारी नाकारत त्यांच्याऐवजी हरिश शास्त्री यांना उमेदवारी जाहीर केली. ज्यामुळे नाराज असलेल्या वायंगणकरांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला. पण यानंतर वॉर्ड क्रमांक ९५ मधील उपशाखाप्रमुख, गटप्रमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देत आपली नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील २९ महानगरपालिकांची निवडणूक १५ जानेवारी रोजी, तर १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. (Maharashtra  Municipal Elecction 2025)

नेत्यांनी पळवले ‘एबी’ फॉर्म, कारचा पाठलाग

इच्छुक उमेदवारांना पक्षाचा एबी फॉर्म न मिळाल्याने अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही भाजपाच्या इच्छुक उमेदवारांनी आणि कार्यकत्यांनी एबी फॉर्म मिळण्यासाठी पक्षाच्या नेत्यांच्या गाड्यांचा पाठलाग केल्याचा प्रकार नाशिकमध्ये घडला. या प्रकारामुळे नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. या सर्व घडामोडींवर आता भाजपाचे नेते गिरीश महाजन यांनी नाराजी व्यक्त करत झालेला प्रकार अतिशय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या प्रकाराची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही गिरीश महाजन यांनी दिला आहे.

ट्रम्पनंतर चीन बनला पाकिस्तानचा पाठीराखा; भारत-पाक संघर्ष थांबवल्याचा केला दावा, सत्य काय?

सरनाईकांच्या मुलाची निवडणुकीतून माघार

ठाण्यातील शिवसेनेचे नेते आणि परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांचे पुत्र पूर्वेश सरनाईक यानी निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरनाईक हे यापूर्वी महापालिकेत नगरसेवक होते. अनेक दिग्गज नेत्यांनी आपल्या मुलांना तिकीट मिळावे म्हणून जोरदार प्रयत्न केले. पण, पूर्वेश सरनाईक यांनी त्याची जागा कार्यकत्यांसाठी सोडली आहे. यंदा प्रभाग क्रमांक १४ मधून निवडणूक लढवणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

चर्चेत गुंगवून भाजपाने आम्हाला गाफिल ठेवले

संभाजीगनगरात शिवसेना भाजप युती तुटल्यावर शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. युती व्हावी यासाठी आम्ही वारंवार बैठक घेण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीत युतीबाबत सर्व ठरले. मात्र, आलेला प्रस्ताव शिवसेनेत संभ्रम निर्माण करणारा होता. बैठकीत जे ठरलं ते बदललं. आमची ताकद वाढल्याचं दिसल्यामुळे त्यांनी युती तोडली. त्यांच्याकडून संदेश आले नाहीत. (BJP Politics)

मंत्री सावे यांचे केबिन फोडले; आत्मदहन नाट्य

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना आणि भाजपा युती तुटल्यानंतर भाजपने इच्छुक उमेदवारांना उमेदवारी देणे अपेक्षित होते, मात्र तसे झालेले नाही. त्यामुळे शेकडो कार्यकर्त्यांनी भाजपा पक्ष कार्यालयाला घेराव घातला. तिकिट वाटपात निष्ठावंतांना डावलल्याचा आरोप कार्यकत्यांनी केला. धक्कादायक म्हणजे एका कार्यकत्याने यावेळी आत्मदहनाचा देखील प्रयत्न केल्याने खळबळ उडाली. उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज असलेल्या अनेक इच्छुकांनी  घेराव घालत मोठा राडा केला. यावेळी निष्ठावंत कार्यकत्यांना डावलून आयारामांना तिकीट दिल्याचा आरोप भाजप कार्यकत्यांनी केला. तसेच अनेक महिला उमेदवारांनी आक्रोश करत आपला राग व्यक्त केला. तर प्रभाग २० मधील इच्छूक उमेदवार दिव्या उल्हास मराठे यांनीही उमेदवारी डावलल्याने थेट आंदोलन सुरू केले.

धुरंधरच्या FA9LA गाण्यावर पाकिस्तानच्या बलोच लोकांनी केला जबरदस्त डान्स; स्टेप्स पाहून युजर्स झाले इम्प्रेस

नागपुरात अजित पवार गटाचे कार्यालय फोडले

नागपूरमध्ये भाजपने महायुतीमध्ये सन्मानजनक जागा न दिल्याने स्वबळावर लढण्याची तयारी केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षालाही कार्यकर्त्याच्या नाराजीचा फटका बसला, प्रभाग क्रमांक ५ मधून अविनाश पारडीकर या कार्यकर्त्याने उमेदवारी मागितली होती. त्याने आज दुपारी गणेशपेठ येथील पक्ष कार्यालयात सर्वच पदाधिकाऱ्याऱ्यांची भेट घेतली. परंतु त्याला उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या अविनाश पारडीकरने कार्यालयातील टीव्ही व काचाच्या कॅबिनची तोडफोड केली, एवढ्यावरच थांबला नाही तर त्याने कार्यालयाबाहेरच पदाधिकाऱ्यांनी तिकिटे विकल्याचा आरोपही केला. त्यामुळे चांगलीच खळबळ माजली.

Web Title: Rebellion resignations uproar and drama what all happened in the state on the day of filing nominations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 11:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
1

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!
2

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड
3

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

Road Accidents: मराठवाड्यात रस्ते अपघातांचा हाहाकार! बीड आणि हिंगोलीत मृत्यूचा दर सर्वाधिक; काय आहे प्रमुख कारण?
4

Road Accidents: मराठवाड्यात रस्ते अपघातांचा हाहाकार! बीड आणि हिंगोलीत मृत्यूचा दर सर्वाधिक; काय आहे प्रमुख कारण?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM