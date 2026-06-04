बारामतीत महागाईविरोधात शरद पवारांची राष्ट्रवादी आक्रमक; युगेंद्र पवारांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार आंदोलन

बारामती : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने युवा नेते युगेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली वाढती महागाई, कांद्याचे घसरलेले दर, इंधन दरवाढ आणि सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांबाबत जोरदार “जाहीर निषेध महामोर्चा” काढला आहे. बारामती शहरातील तीन हत्ती चौक येथे आयोजित या आंदोलनात नागरिक, शेतकरी, व्यापारी तसेच पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. युगेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनातून केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यात आला आहे. वाढत्या महागाईमुळे सामान्य जनतेचे जगणे कठीण झाले असून, शेतकऱ्यांच्या कांद्याला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत सरकारविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “महागाई कमी करा”, “शेतकऱ्यांना न्याय द्या”, “इंधन दरवाढ मागे घ्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी महिला पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी चूल पेटवून निषेध केला.
कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. वारंवार कांद्यासह इतर शेत मालाचे भाव कोसळत असल्याने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च देखील निघत नाही, त्यामुळे शासनाने कांद्याला २५ रुपये प्रति किलो प्रमाणे हमीभाव जाहीर करावा. तसेच वाढत्या महागाईने सामान्य जनतेचे मोठे हाल होत असून, महागाई रोखण्यास हे सरकार अपयशी ठरले असल्याचा आरोप युगेंद्र पवार यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनी यावेळी केला. यावेळी बैलगाडीतून स्वतः युगेंद्र पवार व इतर पदाधिकाऱ्यांनी प्रवास केला. गळ्यात कांद्याच्या माळा घालून हे आंदोलन करण्यात आले.
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जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, अन्यथा यापेक्षा तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या प्रसंगी पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र जगताप, बारामती नगर परिषदेच्या विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे, वनिता बनकर, सुभाष ढोले, प्रा. बुरुंगले, ॲड सुभाष ढोले, मंगलदास निकाळजे, आदींसह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. दरम्यान या आंदोलनानंतर नायब तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.