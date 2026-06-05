Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Shivajinagar ST Stand: ६ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी शिवाजीनगर एसटी प्रशासनाचा नवा प्लॅन; आरे’च्या जागेची मागणी

Updated On: Jun 05, 2026 | 01:11 PM IST
जाहिरात
सारांश

वाकडेवाडी आगार हे राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या एसटी आगारांपैकी एक मानले जाते. येथून दररोज २०० हून अधिक बस विविध मार्गांवर धावतात. तसेच येणाऱ्या-जाणाऱ्या मिळून सुमारे १,२०० बस फेऱ्यांचे संचालन या आगारातून केले जाते.

Pune News, MSRTC, Shivajinagar ST Stand, Wakdewadi,

Shivajinagar ST Stand: ६ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी शिवाजीनगर एसटी प्रशासनाचा नवा प्लॅन; आरे'च्या जागेची मागणी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आरे डेअरीची जागा आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) हस्तांतरित करण्याची मागणी
  • सध्या शिवाजीनगर एसटी आगार वाकडेवाडी येथील भाडेतत्त्वावरील जागेतून कार्यरत
  • शिवाजीनगर येथील मूळ एसटी स्थानकाची जागा पूर्वी मेट्रो प्रकल्पासाठी देण्यात आली होती
Shivajinagar ST stand Redevelopment: शिवाजीनगर एसटी स्थानकाचा रखडेलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. वाकडेवाडी येथील आरे डेअरीची जागा आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (ST) हस्तांतरित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आरे डेअरची ही जागा एसटी महामंडळासाठी उपलब्ध झाल्यास पुण्यासह राज्यातील सर्वात आधुनिक आणि सुसज्ज एसटी स्थानक उभारणे शक्य होईल, असा दावा एसटी प्रशासनाकडून करण्यत आला आहे.

सध्या शिवाजीनगर एसटी आगार वाकडेवाडी येथील भाडेतत्त्वावरील जागेतून कार्यरत आहे. दरम्यान, मूळ शिवाजीनगर येथील जागेवर नवीन बस स्थानक उभारण्याचा प्रकल्प गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे पर्यायी उपाय म्हणून वाकडेवाडी परिसरातील आरे डेअरीची संपूर्ण जागा एसटी महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.

इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला; जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड

मेट्रो प्रकल्पामुळे बदलले चित्र

शिवाजीनगर येथील मूळ एसटी स्थानकाची जागा पूर्वी मेट्रो प्रकल्पासाठी देण्यात आली होती. त्या जागेत मेट्रो स्थानकासह अत्याधुनिक एसटी टर्मिनल उभारण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. मात्र विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला गेला. परिणामी, एसटी स्थानकाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

प्रवाशांची वाढती गर्दी

दरम्यान, शिवाजीनगर एसटीस स्थानकाचे वाकडेवारी येथे स्थलांतर झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात प्रवाशांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागला. पण आता मात्र हे स्थाकात पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले असून गेल्या काही महिन्यात प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात अधिक जागेची आवश्यकता भासणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पण सध्या जुन्या शिवाजीनगर स्थानकाच्या जागेत एसटी महामंडळाकडे मर्यादित जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे बस स्थानक, कार्यशाळा, पार्किंग आणि इतर सुविधा उभारण्यासाठी याठिकाणी जागेची कमतरता भासू शकते. याउलट वाकडेवाडीतील एसटी स्थानकाच्या बाजूला असलेली सुमारे दोन हेक्टर आरे डेअरीची जागा एसटी स्थानकासाठी उपलब्ध झाल्यास मोठे बस टर्मिनल, विस्तृत पार्किंग, चालक-वाहकांसाठी निवास व्यवस्था तसेच प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा विकसित करता येतील.

Pune Airport News: पुण्याहून दुबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानाला उशीर; प्रवासी ९ तास खोळंबले

राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या आगारांपैकी एक

वाकडेवाडी आगार हे राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या एसटी आगारांपैकी एक मानले जाते. येथून दररोज २०० हून अधिक बस विविध मार्गांवर धावतात. तसेच येणाऱ्या-जाणाऱ्या मिळून सुमारे १,२०० बस फेऱ्यांचे संचालन या आगारातून केले जाते.

दररोज जवळपास २० हजार प्रवासी या आगाराचा वापर करतात, तर बस सुमारे ५४ ते ५५ हजार किलोमीटरचा प्रवास करतात. त्यामुळे वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करता अधिक विस्तीर्ण आणि सुसज्ज स्थानकाची गरज अधोरेखित होत आहे.

 

आधुनिक बस स्थानकाची संधी

आरे डेअरीची जागा एसटी महामंडळाला मिळाल्यास पुण्याला अत्याधुनिक बस टर्मिनल मिळू शकते. यामुळे प्रवाशांच्या सुविधा वाढण्याबरोबरच वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल. तसेच राज्यातील सर्वात आधुनिक एसटी स्थानक उभारण्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो.

Web Title: Shivajinagar st stand redevelopment for msrtc aarey dairy land wakdewadi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 05, 2026 | 01:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Airport News: पुण्याहून दुबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानाला उशीर; प्रवासी ९ तास खोळंबले
1

Pune Airport News: पुण्याहून दुबईला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानाला उशीर; प्रवासी ९ तास खोळंबले

Vidhan Parishad Election 2026: सुनेत्रा पवारांचा शरद पवारांना फोन; नेमकं घडलं काय?
2

Vidhan Parishad Election 2026: सुनेत्रा पवारांचा शरद पवारांना फोन; नेमकं घडलं काय?

दौंड उत्पादन शुल्काची मोठी कारवाई; गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड
3

दौंड उत्पादन शुल्काची मोठी कारवाई; गोवा बनावटीच्या विदेशी मद्याची चोरटी वाहतूक उघड

आधी प्रेमविवाह केला अन् नंतर हुंड्यासाठी छळ झाला; अखेर नवविवाहितेची विष प्राशन करून आत्महत्या
4

आधी प्रेमविवाह केला अन् नंतर हुंड्यासाठी छळ झाला; अखेर नवविवाहितेची विष प्राशन करून आत्महत्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Esha Deol on Bandar: बॉबी देओलच्या नव्या चित्रपटावर ईशा देओलची प्रतिक्रिया; भावाच्या कामाबद्दल पोस्ट करत म्हणाली…

Esha Deol on Bandar: बॉबी देओलच्या नव्या चित्रपटावर ईशा देओलची प्रतिक्रिया; भावाच्या कामाबद्दल पोस्ट करत म्हणाली…

Jun 05, 2026 | 02:18 PM
Flex Fuel: पेट्रोलपेक्षा स्वस्त इंधनासाठी 2027 पर्यंत देशात उघडणार 5000 फ्लेक्स-फ्यूएल स्टेशन्स; गडकरी-पुरींची मोठी घोषणा

Flex Fuel: पेट्रोलपेक्षा स्वस्त इंधनासाठी 2027 पर्यंत देशात उघडणार 5000 फ्लेक्स-फ्यूएल स्टेशन्स; गडकरी-पुरींची मोठी घोषणा

Jun 05, 2026 | 02:15 PM
क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत

क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत

Jun 05, 2026 | 02:09 PM
कारच्या ‘क्रंपल झोन’ बद्दल तुम्हाला माहित आहे का? हे क्रंपल झोन प्रवाशांचे जीव कसे वाचवतात?

कारच्या ‘क्रंपल झोन’ बद्दल तुम्हाला माहित आहे का? हे क्रंपल झोन प्रवाशांचे जीव कसे वाचवतात?

Jun 05, 2026 | 02:04 PM
35 सेकंदात 30 वेळा चाकूने वार, पंजाबच्या मोहालीत एक्स-बाॅयफ्रेंडने ऑफिसमध्ये घुसुन गर्लफ्रेंडची केली हत्या; सीसीटिव्ही व्हायरल

35 सेकंदात 30 वेळा चाकूने वार, पंजाबच्या मोहालीत एक्स-बाॅयफ्रेंडने ऑफिसमध्ये घुसुन गर्लफ्रेंडची केली हत्या; सीसीटिव्ही व्हायरल

Jun 05, 2026 | 02:00 PM
Hrithik Roshan Post: ”किती दुःखद..”, एवढा मोठा बॉलिवूड स्टार, तरीही सोशल मीडियावर मागतोय काम? हृतिक रोशनची पोस्ट चर्चेत

Hrithik Roshan Post: ”किती दुःखद..”, एवढा मोठा बॉलिवूड स्टार, तरीही सोशल मीडियावर मागतोय काम? हृतिक रोशनची पोस्ट चर्चेत

Jun 05, 2026 | 01:53 PM
One UI 8.5 अपडेट ठरलं डोक्याला ताप! Samsung स्मार्टफोनमध्ये आली ही मोठी समस्या, यूजर्सनी व्यक्त केली नाराजी

One UI 8.5 अपडेट ठरलं डोक्याला ताप! Samsung स्मार्टफोनमध्ये आली ही मोठी समस्या, यूजर्सनी व्यक्त केली नाराजी

Jun 05, 2026 | 01:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें