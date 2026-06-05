Shivajinagar ST Stand: ६ वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पासाठी शिवाजीनगर एसटी प्रशासनाचा नवा प्लॅन; आरे’च्या जागेची मागणी

सध्या शिवाजीनगर एसटी आगार वाकडेवाडी येथील भाडेतत्त्वावरील जागेतून कार्यरत आहे. दरम्यान, मूळ शिवाजीनगर येथील जागेवर नवीन बस स्थानक उभारण्याचा प्रकल्प गेल्या सहा वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे पर्यायी उपाय म्हणून वाकडेवाडी परिसरातील आरे डेअरीची संपूर्ण जागा एसटी महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
शिवाजीनगर येथील मूळ एसटी स्थानकाची जागा पूर्वी मेट्रो प्रकल्पासाठी देण्यात आली होती. त्या जागेत मेट्रो स्थानकासह अत्याधुनिक एसटी टर्मिनल उभारण्याचे नियोजनही करण्यात आले होते. मात्र विविध प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडला गेला. परिणामी, एसटी स्थानकाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
दरम्यान, शिवाजीनगर एसटीस स्थानकाचे वाकडेवारी येथे स्थलांतर झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात प्रवाशांना अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागला. पण आता मात्र हे स्थाकात पूर्ण क्षमतेने कार्यरत झाले असून गेल्या काही महिन्यात प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यात अधिक जागेची आवश्यकता भासणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पण सध्या जुन्या शिवाजीनगर स्थानकाच्या जागेत एसटी महामंडळाकडे मर्यादित जागा उपलब्ध आहे. त्यामुळे बस स्थानक, कार्यशाळा, पार्किंग आणि इतर सुविधा उभारण्यासाठी याठिकाणी जागेची कमतरता भासू शकते. याउलट वाकडेवाडीतील एसटी स्थानकाच्या बाजूला असलेली सुमारे दोन हेक्टर आरे डेअरीची जागा एसटी स्थानकासाठी उपलब्ध झाल्यास मोठे बस टर्मिनल, विस्तृत पार्किंग, चालक-वाहकांसाठी निवास व्यवस्था तसेच प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा विकसित करता येतील.
वाकडेवाडी आगार हे राज्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या एसटी आगारांपैकी एक मानले जाते. येथून दररोज २०० हून अधिक बस विविध मार्गांवर धावतात. तसेच येणाऱ्या-जाणाऱ्या मिळून सुमारे १,२०० बस फेऱ्यांचे संचालन या आगारातून केले जाते.
दररोज जवळपास २० हजार प्रवासी या आगाराचा वापर करतात, तर बस सुमारे ५४ ते ५५ हजार किलोमीटरचा प्रवास करतात. त्यामुळे वाढत्या प्रवासी संख्येचा विचार करता अधिक विस्तीर्ण आणि सुसज्ज स्थानकाची गरज अधोरेखित होत आहे.
आरे डेअरीची जागा एसटी महामंडळाला मिळाल्यास पुण्याला अत्याधुनिक बस टर्मिनल मिळू शकते. यामुळे प्रवाशांच्या सुविधा वाढण्याबरोबरच वाहतूक व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल. तसेच राज्यातील सर्वात आधुनिक एसटी स्थानक उभारण्याचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो.