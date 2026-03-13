Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
“बॉलिवूडपेक्षा जास्त पैसा..”, राजीव अदातिया १० लाख रुपयांमध्ये विकतोय LPG सिलेंडर, पोस्ट करत म्हणाला, ”गॅस विकण्यात…”

राजीव अदातियाने एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये ते १० लाख रुपयांना एक टँक विकत आहेत. त्याने रस्त्याच्या कडेला काढलेला एक फोटो देखील शेअर केला आहे.

Updated On: Mar 13, 2026 | 02:55 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

अमेरिका-इराण युद्धादरम्यान, भारतात सिलिंडरवरून गोंधळ उडाला आहे. व्यावसायिक गॅसच्या कमतरतेमुळे आणि वाढत्या किमतींमुळे, अनेक रेस्टॉरंट्स बंद पडल्या आहेत आणि काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. लोक गॅस ब्लॅकने खरेदी करण्यास देखील तयार आहेत, परंतु ते कुठेही उपलब्ध नाहीत. दरम्यान, राजीव अदातियाने एक पोस्ट शेअर केली आहे ज्यामध्ये ते १० लाख रुपयांना एक टँक विकत आहेत. त्याने रस्त्याच्या कडेला काढलेला एक फोटो देखील शेअर केला आहे.

खरं तर, अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धाचा भारतावरही परिणाम होत आहे. देशात एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे अनेक व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. अनेक हॉटेल्स तर बंदही झाली आहेत. राजीव अदातिया यांनी याबद्दल एक मजेदार पोस्ट पोस्ट केली आहे, ज्यामध्ये ते रस्त्याच्या कडेला मोठ्या संख्येने सिलिंडर घेऊन पोज देत आहेत.

“बिग बॉस सीझन १५” मध्ये दिसलेल्या राजी अदातियाने इंस्टाग्रामवर पोस्ट केले आणि लिहिले, “मी ठरवले आहे की बॉलीवूडपेक्षा सध्या पेट्रोल विकण्यात जास्त पैसे आहेत. एका टाकीची किंमत १० लाख रुपये आहे. ते माझ्या दैनंदिन उत्पन्नापेक्षा खूप चांगले आहे. सोन्याची खाण.” अली गोनीने हसत विचारले, “मला हिरवा मिळू शकेल का?” टीना दत्ता, जरीन खान, राहुल शर्मा आणि कल्पना गंगरवा यांनीही हसणारे इमोजी शेअर केले. वापरकर्त्यांनी एक किंवा दोन सिलिंडर देखील मागितले आहेत.

शमिता शेट्टी आणि शिल्पा शेट्टी दरवर्षी राजीव अदातिया याला राखी बांधतात. ती त्याला आपला भाऊ मानते. वडिलांच्या निधनानंतर, त्याने वयाच्या १८ व्या वर्षी मॉडेलिंग सुरू केले. त्यानंतर तो लंडनला गेला आणि अनेक फॅशन ब्रँडसाठी मॉडेल म्हणून काम केले. शिवाय, त्याने “वेड इन स्टाईल” या लग्नाच्या सजावट कंपनीतही काम केले आणि नंतर त्यांनी स्वतःची इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी उघडली.

 

A post shared by Rajiv Adatia (@rajivadatia)

Monalisa Married: ‘लव्ह जिहाद नाही…’,महाकुंभची व्हायरल गर्ल मोनालिसा चर्चेत; मुस्लिम प्रियकराशी लग्नामागचं कारण केलं स्पष्ट

सलमान खानच्या रिअॅलिटी शो “बिग बॉस १५” व्यतिरिक्त, राजीव अदातिया याने रोहित शेट्टीच्या स्टंट-आधारित शो “खतरों के खिलाडी सीझन १२” आणि सोनीच्या कुकिंग शो “सेलिब्रिटी मास्टर शेफ” मध्येही काम केले आहे, जिथे तो अंतिम फेरीत पोहोचला. तो सोशल मीडियावर सक्रिय राहतो आणि वारंवार चालू समस्यांवर टीका करत असतो.

वयाच्या 66 व्या वर्षी खरंच प्रेग्नंट आहेत नीना गुप्ता? प्रेग्नंसीच्या अफवांवर ‘ये लो, बधाई हो’ म्हणत दिली प्रतिक्रिया

Published On: Mar 13, 2026 | 02:55 PM

Mar 13, 2026 | 02:55 PM
