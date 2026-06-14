Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Standard Chartered Bank Social Initiatives Benefit 8 3 Lakh Citizens Maharashtra Fadnavis

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या सामाजिक उपक्रमांचा महाराष्ट्रातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ – मुख्यमंत्री फडणवीस

Updated On: Jun 14, 2026 | 08:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने गेल्या सात वर्षांत राबविलेल्या सामाजिक उपक्रमांमुळे महाराष्ट्रातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना थेट लाभ मिळाला आहे. जलसुरक्षा, आरोग्यसेवा, रोजगारनिर्मिती आणि महिला सक्षमीकरण क्षेत्रातील या कामगिरीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष कौतुक केले.

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या सामाजिक उपक्रमांचा महाराष्ट्रातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ – मुख्यमंत्री फडणवीस

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या सामाजिक उपक्रमांचा महाराष्ट्रातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना लाभ – मुख्यमंत्री फडणवीस

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने गेल्या सात वर्षांत महाराष्ट्रात जलसुरक्षा, आरोग्यसेवा, रोजगारनिर्मिती आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याच्या क्षमतेच्या विकासासाठी राबविलेल्या विविध सामाजिक उपक्रमांचा राज्यातील ८.३ लाखांहून अधिक नागरिकांना थेट लाभ झाला आहे. या उपक्रमांमुळे राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान दिले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यशासन आणि खासगी क्षेत्र यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे विकासाचे फायदे समाजातील वंचित घटकांपर्यंत पोहोचत आहेत. जलसंवर्धन, ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण आणि आरोग्यसेवा या क्षेत्रांत स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेने केलेले कार्य राज्याच्या विकास उद्दिष्टांना पूरक ठरत आहे. बँकेच्या विविध सामाजिक उपक्रमांच्या लाभार्थ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण ५२ टक्क्यांहून अधिक असून, जलसंधारण, आरोग्यसेवा आणि उपजीविका वृद्धी या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील ३० जिल्ह्यांमध्ये; तसेच राज्यातील ७५ टक्के आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये हे उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहेत.

जलसुरक्षेसाठी व्यापक उपाययोजना

जलसुरक्षा उपक्रमांतर्गत १.०६ अब्ज लीटर गोड्या पाण्याची साठवण क्षमता निर्माण करण्यात आली असून, दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये ४५ वॉटर एटीएमची स्थापना करण्यात आली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील गावांसह राज्यातील २७१ गावांमध्ये जलसुरक्षा मजबूत करण्यात आली आहे; तसेच आठ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना जलसंवर्धन उपाययोजना आणि हवामान-सुसंगत शेती तंत्रज्ञानासाठी मदत करण्यात आली आहे. हवामान बदलाचे परिणाम कमी करण्याच्या दिशेने सात लाख वृक्षांची लागवड हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे.

रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना

रोजगारक्षमतेच्या क्षेत्रात ६५९८ युवकांना कौशल्य विकास आणि रोजगार प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यापैकी ६३ टक्के युवकांना रोजगार मिळाला आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, वाहन उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, बँकिंग आणि उद्योजकता अशा विविध क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न १.६६ लाख रुपये इतके नोंदविण्यात आले आहे. या कार्यक्रमातील ६१ टक्के लाभार्थी महिला असून, ग्रामीण भागातील महिला उद्योजिकांना विशेष आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात आले आहे. याशिवाय ७५८ महिला सूक्ष्म उद्योजिकांनाही मदत करण्यात आली आहे.

पीएमपीच्या सर्व बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणार; राष्ट्रवादीचे रोहन सुरवसे-पाटील यांच्या मागणीला यश

आरोग्य क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी

आरोग्य क्षेत्रात बँकेच्या ‘सीईंग इज बिलिव्हिंग’ या प्रमुख उपक्रमांतर्गत चार लाख ३९ हजार ६८८ नागरिकांची नेत्र तपासणी करण्यात आली, तर ३८ हजार ६२५ नेत्रशस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडण्यात आल्या. राज्यभरात ४९ दृष्टी केंद्रांची स्थापना करण्यात आली असून, ही केंद्रे आता स्वयंपूर्ण पद्धतीने कार्यरत आहेत. या केंद्रांमधून दरवर्षी सुमारे १.६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न निर्माण होत आहे. जिल्हा अंधत्व नियंत्रण संस्था आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या शासकीय योजनांशी समन्वय साधून या उपक्रमांचा विस्तार करण्यात आला आहे.

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, भारतच्या शाश्वतता विभागाच्या प्रमुख करुणा भाटिया यांनी सांगितले की, वंचित आणि दुर्लक्षित समुदायांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी बँक कटिबद्ध असून, महाराष्ट्रातील जलसुरक्षा, आरोग्य आणि रोजगार क्षेत्रातील उपक्रम ही दीर्घकालीन सामाजिक बांधिलकीची प्रभावी उदाहरणे आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले की, राज्यातील लाखो नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारे हे उपक्रम शाश्वत विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक समावेशनाला गती देणारे ठरत आहेत.

Tukaram Mundhe: ‘लोक खातात म्हणून गुटखा विकतात’; तुकाराम मुंढेंच्या ‘मकोका’ कारवाईवर मंत्र्यांचं अजब विधान

Web Title: Standard chartered bank social initiatives benefit 8 3 lakh citizens maharashtra fadnavis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 08:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मोठी बातमी ! वळसे पाटलांच्या निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट; भेटीचं कारण आलं समोर
1

मोठी बातमी ! वळसे पाटलांच्या निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतली भेट; भेटीचं कारण आलं समोर

भाजपा मित्रपक्ष गिळणारी ‘चेटकीण’, फडणवीसांच्या ‘काँग्रेस बुडते जहाज’ टीकेवर काँग्रेसचे जोरदार प्रत्युत्तर
2

भाजपा मित्रपक्ष गिळणारी ‘चेटकीण’, फडणवीसांच्या ‘काँग्रेस बुडते जहाज’ टीकेवर काँग्रेसचे जोरदार प्रत्युत्तर

शेतकरी कर्जमाफीत फक्त एकच अट ! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला खुलासा…
3

शेतकरी कर्जमाफीत फक्त एकच अट ! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला खुलासा…

Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! मे महिन्याचा हप्ता ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार
4

Ladki Bahin Yojana : ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! मे महिन्याचा हप्ता ‘या’ दिवशी खात्यात जमा होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘तृणमूल’ मध्ये बंडखोरीला नवे वळण, बंडखोर खासदार होणार नव्या पक्षात विलीन, NDA ला देणार पाठिंबा?

‘तृणमूल’ मध्ये बंडखोरीला नवे वळण, बंडखोर खासदार होणार नव्या पक्षात विलीन, NDA ला देणार पाठिंबा?

Jun 14, 2026 | 09:33 PM
Mahabaleshwar: विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून कोयना-कांदाटीतील २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींची भेट

Mahabaleshwar: विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून कोयना-कांदाटीतील २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींची भेट

Jun 14, 2026 | 09:26 PM
पाटण शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन करू, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांचा इशारा

पाटण शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन करू, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांचा इशारा

Jun 14, 2026 | 09:02 PM
आदिवासी समाजात निसर्गाला का देव मानलं जातं? जाणून घ्या यामागील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कारणे

आदिवासी समाजात निसर्गाला का देव मानलं जातं? जाणून घ्या यामागील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कारणे

Jun 14, 2026 | 09:00 PM
Almirah Vastu Tips : घरातील अलमारी कुठे ठेवावी? वास्तुनुसार या गोष्टींची घ्या काळजी; धनवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात उपाय

Almirah Vastu Tips : घरातील अलमारी कुठे ठेवावी? वास्तुनुसार या गोष्टींची घ्या काळजी; धनवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात उपाय

Jun 14, 2026 | 08:51 PM
IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान

IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान

Jun 14, 2026 | 08:48 PM
Urmila Matondkar : उर्मिला मातोंडकरच्या EX-Husband ने हुरकलं लग्न! पोस्ट करत म्हणाला ‘तू जिथे असशील तिथे समाधानी…’

Urmila Matondkar : उर्मिला मातोंडकरच्या EX-Husband ने हुरकलं लग्न! पोस्ट करत म्हणाला ‘तू जिथे असशील तिथे समाधानी…’

Jun 14, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा