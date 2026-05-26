राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीत अचानक प्रचंड वाढ! जालन्यात डिझेल खरेदी १५४ टक्क्यांवर; अफवांमुळे नागरिकांमध्ये घबराट

आकडेवारीनुसार, जालना जिल्ह्यात डिझेल विक्रीत १५४ टक्क्यांची प्रचंड वाढ झाली, तर नांदेडमध्ये ११४ टक्के आणि वाशिममध्ये १०५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. अकोला, अमरावती, उस्मानाबाद, नाशिक आणि परभणी यांसह इतरही अनेक जिल्ह्यांमध्ये इंधन विक्रीत वाढ दिसून आली.
राज्यातील इंधनाची कोणतीही प्रत्यक्ष टंचाई नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे; तसेच खरेदीतील ही वाढ प्रामुख्याने अफवा आणि लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या घबराटीमुळे झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, काही भागांतील लोकांनी अनावश्यकपणे इंधनाचा साठा करून ठेवला, ज्यामुळे विक्रीत ही अचानक वाढ दिसून आली.
संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट भीषण! पालकमंत्र्यांच्या तंबीनंतर पेट्रोल आले, पण डिझेल संपले; ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी हवालदील
या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, गृह विभाग आणि नागरी पुरवठा विभागाने संयुक्तपणे देखरेख आणि अंमलबजावणीच्या उपाययोजना सुरू करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. अनावश्यक साठेबाजी, काळाबाजार किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्यांनाही परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आणि पुरवठा साखळी सुरळीत राहील याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. देशभरातील इतर अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या टंचाईची चर्चा असली, तरी महाराष्ट्र सरकारचा असा दावा आहे की, सध्याची समस्या ही साठेबाजीमुळे निर्माण झाली आहे आणि ती रोखण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली जाईल.
दरम्यान, देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये, गॅस वितरण कंपनी ‘इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड’ (IGL) ने मंगळवारी सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ जाहीर केली. गेल्या दोन आठवड्यांत झालेली ही चौथी दरवाढ आहे. या ताज्या वाढीनंतर, दिल्लीमध्ये सीएनजीचा दर ८१.०९ रुपये प्रति किलोवरून वाढून ८३.०९ रुपये प्रति किलो झाला आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar: टंचाईचा चटका, पंपावर लागल्या रांगा! भरउन्हात उभे राहूनही पेट्रोल मिळत नसल्याने वाहनधारकांत संताप