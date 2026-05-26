Mahesh Pawar : मराठी TV क्षेत्रामध्ये झळकणाऱ्या चेहऱ्याचा दुर्दैवी अंत! ‘अप्पी आमची कलेक्टर’ फेम अभिनेता अपघातात ठार

सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यात स्थित असलेल्या आसगाव गावात महेश पवार त्याच्या कुटुंबियांसह वास्तव्यास होता. अगदी शुक्रवारी महेश पवारचे वाढदिवस होते. मित्रांना वाढदिवसाची पार्टी देण्यासाठी महेश त्याच्या 8 मित्रांसह साताऱ्याहून रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली तालुक्यात स्थित असलेल्या हर्णे बंदरावर जातात. परतीच्या वाटेला येत असताना रायगड जिल्ह्यात स्थित असलेल्या आंबेनळी घाटात महेशच्या गाडीचे अपघात होते. या अपघातात महेश पवार त्याच्या 8 मित्रांसह ठार होतो.
अपघातात मृत झालेल्या व्यक्तींची नावे!
या भीषण अपघातात ९ जणांचा मृत्यू झाला असून सर्व मृत सातारा जिल्ह्यातील आहेत. मृतांमध्ये खटाव तालुक्यातील ३५ वर्षीय नितीन किसन नायकोंडे, मढ़ें गावातील एकाच कुटुंबातील २१ वर्षीय उत्कर्ष आनंद शिंगटे आणि २५ वर्षीय अनिल अभिमन्यू शिंगटे यांचा समावेश आहे. तसेच आसगाव येथील २५ वर्षीय अभिनेता महेश अनिल पवार, २५ वर्षीय रितेश राजेंद्र लोखंडे, २१ वर्षीय आदित्य अशोक साळुंखे, २० वर्षीय सुहास जितेंद्र लोखंडे आणि १८ वर्षीय अंश समीर चव्हाण यांचाही या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला.
अपघातानंतर सर्व तरुणांच्या कुटुंबीयांनी तरुणांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु सगळ्यांचे मोबाईल फोन बंद लागत होते. संपर्क न झाल्याने पोलिसांकडे धाव घेण्यात आली. तपासामध्ये लक्षात आले की अपघातात अभिनेता महेश पवारचाही दुर्दैवी अंत झाला आहे. महाबळेश्वर ट्रेकर्स आणि विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने शोधमोहीम राबवण्यात आली.