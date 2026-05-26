Belgium Accident News : बेल्जियममध्ये भीषण अपघात! स्कूल बस आणि ट्रेनची जोरदार धडक; चार जणांचा मृत्यू

Updated On: May 26, 2026 | 04:42 PM IST
सारांश

Belgium Accidet News : बेल्जियम येथे एक भीषण दुर्घटना घडली आहे. ट्रेन आणि स्कूल बसची जोरदार धडक झाली असून यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण शहर हादरले आहे.

Belgium Bus Train Collide

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार
  • बेल्जियममध्ये भीषण अपघात
  • स्कूल बस आणि ट्रेनची जोरदार धडक
  • अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
Belgium Accident News in Marathi : ब्रुसेल्स :  एक भीषण अपघाताचे वृत्त समोर आले आहे. बेल्जियमध्ये बुगेनहाऊट येथे मंगळवारी (२६ मे) सकाळी भीषण अपघात झाला आहे. एका रेल्वे कॉसिंगवर ट्रेन आणि स्कूलबसची जोरदार धडक झाली आहे. यामुळे संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली असून या अपघातात अनेक विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे.

कसा झाला अपघात?

प्राथमिक तपासानुसार, रेल्वे क्रॉसिंगचे बॅरियर्स सिग्नल लागल्यामुळे बंद झाले होते. परंतु तरीही स्कूल बस ट्रॅकवर गेली होती. याच वेळी दुसऱ्या बाजूने बुगेनहाउटकडे जाणारी ट्रेन वेगाने सरकत होते. लोकोपायलटने बस ट्रॅकवर पाहताच ट्रेनचा ब्रेक मारला. परंतु, तोपर्यंत उशीर झाला होता. ट्रेनची जोरदार धडक झाली आणि स्कूलबस उलटली. मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रेनमधील सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. केवळ एका प्रवाशाला मानसिक धक्का बसला असून त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले आहे.

बचाव कार्याला तातडीने सुरुवात

घटनेची मागिती मिळताच बेल्जियमच्या स्थानिक आपत्कालीने सेवांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून तातडीने बचाव कार्याला सुरुवात केली. तसेच मृतांची ओळख पटवनू त्यांच्या कुटुंबीयांना धीर देण्याचे काम स्थानिक सरकारने केले.

अपघाताचा तपास सुरु

सध्या हा अपघात नेमका कसा झाला याचा तपास सुरु आहे. रेल्वे फाटक बंद असतानाही स्कूल बस ट्रॅकवर कशी आली याचा शोध घेतला जात आहे. चालकाचा मृत्यू झाल्याने याबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे.

सरकारची प्रतिक्रिया

बेल्जियमचटे उपपंतप्रधान मॅक्सिम प्रिव्होट यांनी यावर तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर या घटनेची पुष्टी करत चार जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. तसेच अंतर्गत मंत्री बर्नार्ड क्विंटन यांनी पीडित कुटुंबीयांबद्दल संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. सध्या या अपघाताचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ आणि फोटोही सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. या घटनेने संपूर्ण बेल्जियममध्ये शोककळा पसरली आहे.

Published On: May 26, 2026 | 04:22 PM

राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या विक्रीत अचानक प्रचंड वाढ! जालन्यात डिझेल खरेदी १५४ टक्क्यांवर; अफवांमुळे नागरिकांमध्ये घबराट

40 हजार पगारात कोणती Car ठरेल 'पैसा वसूल'? निर्णय चुकला तर होईल पश्चात्ताप

Wine Capital of India: मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या 'या' शहराला म्हणतात भारताची 'वाइन कॅपिटल'?

Mahesh Pawar : मराठी TV क्षेत्रामध्ये झळकणाऱ्या चेहऱ्याचा दुर्दैवी अंत! 'अप्पी आमची कलेक्टर' फेम अभिनेता अपघातात ठार

Belgium Accident News : बेल्जियममध्ये भीषण अपघात! स्कूल बस आणि ट्रेनची जोरदार धडक; चार जणांचा मृत्यू

Eknath Shinde Amit Shah meeting: अमित शाह-एकनाथ शिंदेंची गुप्त भेटीमागचे नेमके कारण काय?

LPG च्या वाढत्या किमतींना नितीन गडकरींचा मास्टरस्ट्रोक! सादर केली स्वस्तातली नवीन टेक्नॉलॉजी

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Mumbai: 'शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा' – संदीप राणे

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे 'ॲक्शन मोड'मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

