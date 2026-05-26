Belgium Accident News : बेल्जियममध्ये भीषण अपघात! स्कूल बस आणि ट्रेनची जोरदार धडक; चार जणांचा मृत्यू

Quad Summit : ‘हे केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर… ‘ ; Quad बैठकीत काय म्हणाले मार्को रुबियो? जाणून घ्या
प्राथमिक तपासानुसार, रेल्वे क्रॉसिंगचे बॅरियर्स सिग्नल लागल्यामुळे बंद झाले होते. परंतु तरीही स्कूल बस ट्रॅकवर गेली होती. याच वेळी दुसऱ्या बाजूने बुगेनहाउटकडे जाणारी ट्रेन वेगाने सरकत होते. लोकोपायलटने बस ट्रॅकवर पाहताच ट्रेनचा ब्रेक मारला. परंतु, तोपर्यंत उशीर झाला होता. ट्रेनची जोरदार धडक झाली आणि स्कूलबस उलटली. मिळालेल्या माहितीनुसार, ट्रेनमधील सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. केवळ एका प्रवाशाला मानसिक धक्का बसला असून त्याला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले आहे.
घटनेची मागिती मिळताच बेल्जियमच्या स्थानिक आपत्कालीने सेवांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून तातडीने बचाव कार्याला सुरुवात केली. तसेच मृतांची ओळख पटवनू त्यांच्या कुटुंबीयांना धीर देण्याचे काम स्थानिक सरकारने केले.
सध्या हा अपघात नेमका कसा झाला याचा तपास सुरु आहे. रेल्वे फाटक बंद असतानाही स्कूल बस ट्रॅकवर कशी आली याचा शोध घेतला जात आहे. चालकाचा मृत्यू झाल्याने याबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे.
बेल्जियमचटे उपपंतप्रधान मॅक्सिम प्रिव्होट यांनी यावर तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर या घटनेची पुष्टी करत चार जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. तसेच अंतर्गत मंत्री बर्नार्ड क्विंटन यांनी पीडित कुटुंबीयांबद्दल संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. सध्या या अपघाताचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ आणि फोटोही सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. या घटनेने संपूर्ण बेल्जियममध्ये शोककळा पसरली आहे.
Several people killed after a train collided with a school bus at a railway crossing in Buggenhout, Belgium. pic.twitter.com/DNoFDePpXQ — World Source News (@Worldsource24) May 26, 2026
India Canada FTA : भारत-कॅनडा संबंधांना नवी दिशा; दोन्ही देशांमध्ये ‘मुक्त व्यापार करारा’वर सहमती