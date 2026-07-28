PoK protests: सर्वत्र फक्त मृतदेह…! पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये रक्तपात उसळला; निवडणुकीत उघडपणे गैरप्रकार

रावलकोटमध्ये गेल्या ५२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटी (JAAC) च्या आंदोलनावर कारवाईदरम्यान पाकिस्तानी सुरक्षा दलांकडून गोळीबार झाल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे. सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या काही व्हिडिओंमध्ये अनेक जखमी आणि गोंधळाची परिस्थिती दिसत असल्याचे सांगितले जात आहे.
स्थानिक नागरिकांनी परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचा दावा करत रस्त्यांवर जखमी आणि मृतदेह पडल्याचे म्हटले आहे. तसेच रुग्णवाहिकांची कमतरता असल्याने जखमींना खासगी वाहनांमधून किंवा खांद्यावरून रुग्णालयात नेण्याची वेळ आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
कॅनडात भारतीय महिलेची गोळी झाडून हत्या; आधी बोलणं सुरु केलं अन् नंतर थेट गोळीबारच केला
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शांततापूर्ण मोर्चा काढणाऱ्या नागरिकांवर पाकिस्तानी रेंजर्सनी थेट गोळीबार केला. एका घटनेत १५ ते २० जणांना गोळ्या लागल्याचा दावा करण्यात आला असून, मृतांचा आकडा अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
⚡️BREAKING Pakistani authorities opened fire on peaceful protesters in Kashmir Pakistani sources: Large crowds had gathered in Drek Eidgah, Rawalakot, Azad Kashmir, to protest in boycott of the elections. Pakistani military and police forces responded with live ammunition,… pic.twitter.com/xAnLvidn6o — Warfare Analysis (@warfareanalysis) July 27, 2026
मीरपूर विभागातील १३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सुरू असलेल्या मतदानादरम्यान अनेक ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. कोटली जिल्ह्यातील निक्याल येथे मतदानादरम्यान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) चे ३५ वर्षीय कार्यकर्ते मुख्तार युनूस यांची गोळ्या झाडून हत्या झाल्याची माहिती समोर आली आहे. PPPचे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-झरदारी यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) समर्थकांवर बूथ कॅप्चरिंग आणि हिंसाचाराचे आरोप केले आहेत.
माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (PTI) पक्षाने या निवडणुकांवर पूर्ण बहिष्कार टाकला आहे. काही स्थानिक नेते आणि आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, निवडणुकीचे निकाल आधीच ठरविण्यात आले असून, या प्रक्रियेत पाकिस्तानच्या लष्कराचा प्रभाव असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
PoJKमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनामागे अनेक कारणे असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
६०० हून अधिक नागरिक हक्क कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आल्याचा दावा.
JAAC या नागरिक हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्याचा आरोप.
महागाई, वीज-पाणी टंचाई आणि स्थानिक संसाधनांच्या कथित शोषणाविरोधात जनआक्रोश.
विधानसभा निवडणुकीतील निर्वासितांसाठी राखीव १२ जागा रद्द करण्याच्या मागणीवरून निर्माण झालेला वाद.
Middle East : अमेरिका ‘माफिया टोळीसारखी’ वागत आहे; पश्चिम आशियातील संकटासाठी इराणचा वॉशिंग्टनवर ठपका
आंदोलनकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी आंतरराष्ट्रीय माध्यमे तसेच मानवाधिकार संघटनांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या अधिकारांचे दमन होत असून, परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.