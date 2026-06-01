Thane water cut: मान्सूनपूर्वी ठाणेकरांची चिंता वाढली! ३ जूनला शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा बंद

Updated On: Jun 01, 2026 | 01:11 PM IST
सारांश

ठाणेकरांसाठी मान्सूनपूर्वी एक महत्त्वाची सूचना समोर आली आहे. ३ जून रोजी देखभाल आणि तांत्रिक कामांमुळे ठाण्यातील अनेक भागांमध्ये पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मुंब्रा, कलवा यांसह विविध परिसरांतील नागरिकांना याचा फटका बसणार असून पाणी साठवून ठेवण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

ठाणेकरांना मान्सूनपूर्वी मोठा झटका

विस्तार
  • ठाणेकरांना मान्सूनपूर्वी मोठा झटका!
  • ३ जूनला पाणीपुरवठा बंद
  • मुंब्रा-कलवासह अनेक भाग प्रभावित
Thane water supply : मान्सूनपूर्वी ठाणेकरांना पाणीटंचाईचा तात्पुरता फटका बसणार आहे. ३ जून 2026 रोजी ठाणे शहरातील काही महत्त्वाच्या जलवाहिन्या आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेच्या दुरुस्ती व देखभाल कामांमुळे अनेक भागांत पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना पाण्याचा साठा करून ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामामुळे, बुधवार, ३ जून रोजी १२ तासांसाठी पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल. या कालावधीत सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा बंद राहील. या पाणीपुरवठा खंडित झाल्यानंतर लगेचच काही दिवसांत कमी दाबाने पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे महानगरपालिकेने सूचित केले आहे.

पाणीपुरवठा कधी खंडित होईल?

ठाणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांच्या दोन महत्त्वाच्या घटकांमध्ये पावसाळ्यापूर्वीची आवश्यक देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. यामध्ये पिसे पंपिंग स्टेशन आणि टेमघर जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतर्गत असलेले उच्च-दाब उपकेंद्र यांचा समावेश आहे. या कामांमध्ये कंट्रोल पॅनलची दुरुस्ती, ट्रान्सफॉर्मर तेलाची गाळणी आणि इतर विविध तांत्रिक कामांचा समावेश आहे. ही कामे बुधवार, ३ जून रोजी सकाळी ९:०० ते रात्री ९:०० या वेळेत केली जाणार आहेत. या कामांना सुलभ करण्यासाठी, ठाणे महानगरपालिकेची स्वतःची पाणीपुरवठा योजना आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC-STEM) द्वारे पुरवली जाणारी पाणीपुरवठा योजना, या दोन्हीसाठी १२ तासांचा शटडाउन लागू केला जाईल.

कोणत्या विभागावर परिणाम होईल?

यामुळे, खालील भागांमध्ये सकाळी ९:०० ते रात्री ९:०० पर्यंत पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील: घोडबंदर रोड, लोकमान्य नगर, वर्तक नगर, साकेत, ऋतू पार्क, जेल, गांधी नगर, रुस्तमजी, सिद्धांचल, इंदिरा नगर, रूपदेवी, श्रीनगर, समता नगर, सिद्धेश्वर, इटरनिटी जंक्शन, मुंब्रा आणि कळवा भागातील काही भाग.

महानगरपालिकेचे आवाहन

या शटडाउननंतर, परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत पुढील एक-दोन दिवस काही भागांमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, महानगरपालिकेने रहिवाशांना पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आणि आपल्या गरजेनुसार पुरेसा पाणीसाठा करून ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

पुढील दोन दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा

दरम्यान, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाणी पातळी घटल्यामुळे, ठाणे महानगरपालिकेने संपूर्ण मे महिन्यात दररोज १०% पाणी कपात लागू केली होती. यामुळे मे महिनाभर ठाण्यातील रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागला. ३ जूननंतर पाणीपुरवठा पूर्ववत होईल याची कोणतीही खात्री नाही. महानगरपालिकेने म्हटले आहे की, पाणीपुरवठा बंद झाल्यानंतर तो पूर्णपणे पूर्ववत होण्यास काही वेळ लागू शकतो. परिणामी, पुढील एक-दोन दिवस पाणीपुरवठा कमी दाबाने सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

मुंब्रा, कलवा यांसह ठाण्यातील विविध भागांमध्ये या बंदचा परिणाम जाणवणार असून काही ठिकाणी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. महानगरपालिकेकडून जलवाहिन्यांची दुरुस्ती, तांत्रिक देखभाल आणि आवश्यक कामे केली जाणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नागरिकांनी ३ जूनपूर्वी आवश्यक तेवढे पाणी साठवून ठेवावे, पाण्याचा वापर जपून करावा आणि अनावश्यक वापर टाळावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर पाणीपुरवठा टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत केला जाईल, त्यामुळे काही भागांमध्ये पाणी येण्यास विलंब होऊ शकतो.

Published On: Jun 01, 2026 | 01:11 PM

