  Vikas Bharat Gogawale Surrendered To Police In Connection With The Mahad Municipal Council Election Assault Case

50 दिवसांपासून बेपत्ता झालेले मंत्र्यांचे सुपुत्र अखेर पोलिसांना शरण! महाड निवडणूक मारहाण प्रकरणात ट्वीस्ट

महाड नगर परिषदेच्या निवडणुकीवेळी भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांनी राडा घातल्यानंतर बेपत्ता होते. 50 दिवसांनंतर ते पोलिसांना शरण आले आहेत.

Updated On: Jan 23, 2026 | 01:21 PM
Vikas Bharat Gogawale surrendered to police in connection with the Mahad Municipal Council election assault case

महाड नगरपरिषद निवडणूक मारहाण प्रकरणी भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले हे पोलिसांना शरण आले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • विकास गोगावले पोलिसांसमोर हजर
  • महाड निवडणुकीवेळी घातला होता राडा
  • 50 दिवसांनी विकास गोगावले हे पोलिसांना शरण
Vikas Gogawale appears on police : रायगड : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवेळी महाडमधील (Mahad News) वाद टोकाला गेल्याचे दिसून आले. यामध्ये मंत्री भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांचे पुत्र विकास गोगावले वादाच्या भोवऱ्यामध्ये अडकले. महाड नगर परिषदेच्या निवडणुकीवेळी भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांनी वाद घातला होता. यानंतर विकास गोगावले हे बेपत्ता होते. मागील 50 दिवसांपासून ते बेपत्ता होते. यामुळे पोलिसांवर जोरदार टीका झाल्यानंतर अखेर 50 दिवसांनी विकास गोगावले हे पोलिसांना शरण आले आहे.

महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीवेळी झालेल्या राड्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षातील मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले हे पसार होते. न्यायालयामध्ये हजर होत नसल्यामुळे राज्य सरकार आणि पोलीस प्रशासनावर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर अखेर विकास गोगावले हे हजर झाले आहेत.

हे देखील वाचा : 16 वर्षांच्या खालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी; आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय

मागील महिन्यात, २ डिसेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रात नगर पालिका निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले. महाडमध्ये मतदान सुरू असताना प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये मोठा राडा झाला होता. यावेळी शिंदेसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले होते. या राड्यादरम्यान विकास गोगावले यांनी अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांवर हल्ला केला होता. तसेच रिव्हॉल्व्हर रोखल्याचा देखील आरोप करण्यात आला होता.

हे देखील वाचा :  कोकणकरांसाठी खुशखबर! दावोसमध्ये तब्बल ३ लाख कोटींचे करार; उदय सामंत यांची माहिती

राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण

या घटनेनंतर महाड पोलिसांनी विकास गोगावले यांच्यावर कलम ३०७ (जीवे मारण्याचा प्रयत्न) नुसार गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झाल्यापासून विकास गोगावले फरार होते. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार त्यांनी पोलिसांत हजर होऊन जामीन मिळवणे अपेक्षित होते, मात्र ते अनेक दिवस फरार राहिल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले होते. यानंतर आता 50 दिवसांनंतर विकास गोगावले हे पोलिसांसमोर हजर झाले आहेत.

Published On: Jan 23, 2026 | 01:21 PM

