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सोलापूरच्या बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाला हिरवा कंदील; ३ ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार

Updated On: Jul 24, 2026 | 08:49 PM IST
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सारांश

Solapur flyover project: सोलापूर शहरातील बहुचर्चित उड्डाणपूल प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाली असून, प्रकल्पाच्या कामाला आता वेग येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्त करण्यात आली असून पुढील कार्यवाहीला सुरुवात झाली आहे.

सोलापूरच्या बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाला हिरवा कंदील; ३ ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार
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विस्तार
  • सोलापूरच्या बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाला हिरवा कंदील
  • ३ ऑगस्टपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार
  • भूसंपादनाची कागदपत्रे पुढे सरकली
सोलापूर : सोलापूर शहरातील बहुचर्चित उड्डाणपूल प्रकल्पाच्या उभारणीतील सर्वात मोठा अडथळा असलेली भूसंपादन प्रक्रिया अखेर पूर्ण झाली असून, आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर शहरासाठी ही मोठी आनंदाची बातमी ठरली आहे. विठ्ठलाच्या कृपेने अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अखेर हिरवा कंदील मिळाल्याची भावना नागरिकांत व्यक्त होत आहे.

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उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व जागांचे भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर त्यासंबंधीची कागदपत्रे सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस कार्तिकीयन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्त केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही कागदपत्रे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे, महापौर विनायक कुंडयाल आणि महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याकडे सुपूर्त करून पुढील कार्यवाहीला गती देण्याच्या सूचना दिल्या.

या प्रकल्पासाठी २५ जुलैपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. विभागीय आयुक्त शितल तेली-उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागासह संबंधित यंत्रणांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केली. याबद्दल आमदार देवेंद्र कोठे यांनी विभागीय आयुक्तांसह सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष आभार मानले.

आता पुढील टप्प्यात ३ ऑगस्टपर्यंत उड्डाणपूल प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया जाहीर करण्यात येणार असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या प्रकल्पाला अखेर गती मिळणार असून शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

आषाढी वारीच्या पवित्र पर्वावर सोलापूर शहराला विठ्ठलाचे आशीर्वाद लाभल्याने उड्डाणपूल प्रकल्प मार्गी लागलाची भावना नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

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Web Title: Solapur flyover project land acquisition complete tender process start

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Published On: Jul 24, 2026 | 08:49 PM

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