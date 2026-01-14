शोलेच्या शूटिंगदरम्यान बिग बींना लागली होती गोळी! ‘ते’ क्षण आठवले की बॉलिवूडमध्ये आजही चुकतो काळजाचा ठोका

“शोले” हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक कल्ट चित्रपट मानला जातो. त्यात जोडलेल्या अनेक कथा त्याला खास बनवतात. १९७५ मध्ये प्रदर्शित झालेला शोले हा चित्रपट अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र यांच्या खास जोडीसाठी, बसंतीच्या प्रेमासाठी आणि गब्बरच्या दहशतीसाठी ओळखला जातो. या चित्रपटाच्या सेटर अमिताभ यांच्याशी संबंधित एक मोठी दुर्घटना टळली. चला तर मग जाणून घेऊया कथा.
अमिताभ बच्चन (जय) आणि धर्मेंद्र (वीरू) यांची जोडी, गब्बर सिंगचे संवाद आणि क्लायमॅक्सचा थरार लोकांच्या हृदयात खोलवर कोरला गेला आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की या दिग्गज चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान एक अपघात झाला ज्यामुळे अमिताभ बच्चन यांचे जीवन धोक्यात आले?
चित्रपटाचा क्लायमॅक्स सीन महत्त्वाचा होता. वीरू (धर्मेंद्र) ला गोळ्या लवकर उचलून बंदुकीत भराव्या लागल्या. पण, शूटिंग दरम्यान हे दृश्य वारंवार अयशस्वी झाले. धर्मेंद्र यांनी गोळ्या उचलताच त्या पडायच्या. दोन-तीन प्रयत्नांनंतर तो खूप रागावला. त्यावेळी अमिताभ बच्चन टेकडीवर उभा होते. रागाच्या भरात धर्मेंद्र यांनी जवळच पडलेल्या खऱ्या गोळ्या बंदुकीत भरल्या. या दृश्यात फक्त गोळ्या भरण्याची गरज होती, परंतु रागाच्या भरात धर्मेंद्र यांनी वरच्या दिशेने गोळी झाडली.
खरी गोळी मोठ्या आवाजात झाडली गेली. अमिताभ बच्चन नंतर म्हणाले की त्यांना “हुश” असा आवाज ऐकू आला आणि गोळी त्यांच्या कानाजवळून गेली. तो थोडक्यात बचावला. जर लक्ष्य थोडेसे अचूक असते तर मोठी दुर्घटना घडली असती.
या घटनेमुळे सेटवर गोंधळ उडाला. संतापलेल्या कॅमेरामनने आपला कॅमेरा फेकला आणि शूटिंग थांबवले. “मी असा धोका पत्करू शकत नाही,” तो म्हणाला. दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांनी नंतर अतिशय हुशारीने परिस्थिती आटोक्यात आणली. नंतर धर्मेंद्र यांनी अमिताभ बच्चन आणि कॅमेरामनची माफी मागितली आणि पुढील शूटिंग पूर्ण झाले.
अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या कौन बनेगा करोडपती या शोमध्ये शोलेची ही कधीही न ऐकलेली कहाणी शेअर केली. ते म्हणाले, “मी वाचलो.” शोलेच्या चित्रीकरणादरम्यान अनेक मनोरंजक आणि भयानक घटना घडल्या आहेत, परंतु ही घटना सर्वात धोकादायक होती.
