‘Welcome To The Jungle’ची रिलीज डेट जाहीर; अक्षयने ख्रिसमसनिमित्त त्याच्या ‘जंगली फौज’चा शेअर केला Video

आज, ख्रिसमसच्या निमित्ताने, अक्षय कुमारच्या आगामी “वेलकम टू द जंगल” या चित्रपटाची एक नवीन झलक चाहत्यांना पाहायला मिळाली आहे, ज्याला “वेलकम ३” म्हणूनही ओळखले जाते. अक्षयने सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट पाहायला मिळाली आहे. व्हिडिओ शेअर करताना असे म्हटले आहे की हा चित्रपट पुढील ख्रिसमसला, म्हणजेच २०२६ मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
२००७ च्या “वेलकम” फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागात, “वेलकम टू द जंगल” चित्रपटामध्ये सर्वात मोठी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे. “वेलकम” फ्रँचायझीमधील या चित्रपटाकडून लोकांना खूप अपेक्षा आहेत. सुरुवातीला असे वृत्त होते की हा चित्रपट २०२४ मध्ये ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित होईल, परंतु नंतर तो पुढे ढकलल्याच्या बातम्या समोर आल्या. त्यानंतर, २०२५ मध्ये ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित होईल अशी घोषणा करण्यात आली होती, जी देखील पुढे ढकलण्यात आली. त्याच्या नवीनतम व्हिडिओमध्ये, अक्षयने आता पुष्टी केली आहे की हा चित्रपट पुढील ख्रिसमसला प्रदर्शित होणार आहे.
‘वेलकम ३’ च्या रिलीजची तारीख जाहीर
अक्षय कुमारने हा व्हिडिओ शेअर केला आणि लिहिले, “वेलकम टू द जंगलच्या संपूर्ण कलाकारांच्या वतीने, आम्ही तुम्हाला सर्वांना खूप खूप ख्रिसमसच्या शुभेच्छा देतो! २०२६ मध्ये हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे. मी कधीही इतक्या भव्य कार्यक्रमाचा भाग नव्हतो… आमच्यापैकी कोणीही नव्हता. आम्ही तुम्हाला आमची भेट देण्यासाठी उत्सुक आहोत. चित्रपट पूर्ण झाला आहे. शाब्बास मित्रांनो! ते साकार करण्यात सहभागी असलेल्या प्रत्येकाला खूप यश मिळाले आहे. आमच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या वतीने, आम्ही तुम्हाला २०२६ साठी शुभेच्छा देतो.” असे अभिनेत्याने म्हटले आहे.
लोकांनी व्यक्त केला आनंद
हा ख्रिसमस व्हिडिओ पाहण्याचा आनंद सोशल मीडियावर स्पष्टपणे दिसतो आहे. लोकांनी म्हटले आहे की, “शेवटी, हा व्हिडिओ पूर्ण झाला.” लोकांनी म्हटले आहे की, “सर्व बॉलीवूड स्टार एकाच फ्रेममध्ये.” लोकांनी आधीच तो ब्लॉकबस्टर म्हणून घोषित केला आहे. आता हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.
या चित्रपटात दिसणार मोठी स्टारकास्ट
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०२४ मध्ये, अक्षय कुमारने फिरोज नाडियाडवाला यांच्यासोबत बॉलीवूडच्या दोन सर्वात आवडत्या फ्रँचायझी, “वेलकम” आणि “हेरा फेरी” चा रिमेक करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लवकरच, अहमद खानच्या दिग्दर्शनाखाली “वेलकम टू द जंगल” चे चित्रीकरण सुरू झाले आणि निर्मात्यांनी हिंदी चित्रपट इतिहासातील सर्वात मोठी कलाकारांची निवड केली. अक्षय कुमारच्या नेतृत्वाखाली, “वेलकम टू द जंगल” मध्ये परेश रावल, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अर्शद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जॅकलिन फर्नांडिस, श्रेयस तलपदे, जॉनी लिव्हर, राजपाल यादव आणि लारा दत्ता हे कलाकार देखील दिसणार आहेत.