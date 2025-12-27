Drishyam 3 साठी Akshaye Khanna ने मागितले 21 कोटी मानधन; मेकर्सकडून रिप्लेस, ‘या’ अभिनेत्याची केली एंट्री!

बॉलीवूड अभिनेता अजय देवगणच्या “दृश्यम” फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहे. अलिकडेच, निर्मात्यांनी “दृश्यम 3” च्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. त्यानंतर, मानधनामुळे अक्षय खन्ना “दृश्यम 3” मधून बाहेर पडला असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. आता, ताज्या वृत्तात असा दावा केला आहे की चित्रपटात एक नवीन अभिनेता सामील झाला आहे. अजय देवगणच्या “दृश्यम 3” मध्ये कोणत्या अभिनेत्याला कास्ट करण्यात आले होते ते जाणून घेऊया.
“दृश्यम” च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागांनी प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन केले आहे. आता तिसऱ्या भागाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर झाल्यामुळे चाहते खूप उत्सुक आहेत. त्यानंतर अक्षय खन्नाने “दृश्यम ३” सोडल्याची बातमी आली. दुसऱ्या भागात त्याने तरुण अहलावतची भूमिका साकारली होती. आता, पिंकव्हिलाच्या वृत्तानुसार, जयदीप अहलावत “दृश्यम ३” मध्ये सामील झाला आहे. तो जानेवारी २०२६ मध्ये शूटिंग सुरू करणार आहे. चित्रपटातील त्याची भूमिका महत्त्वाची आहे, जी कथेला एक वळण देते. असे वृत्त आहे की “दृश्यम ३” चे निर्माते जयदीप अहलावतच्या प्रवेशासह एक नवीन पात्र सादर करतील.
“दृश्यम” चित्रपटातून अक्षय खन्नाच्या बाहेर पडण्याबाबत, बॉलीवूड हंगामाने वृत्त दिले की त्याने २१ कोटी (अंदाजे $२.५ अब्ज) मागितले होते. या मागणीमुळे निर्मात्यांचे बजेट वाढत होते आणि दोघेही एका करारावर पोहोचू शकले नाहीत. शेवटी, खन्नाने “दृश्यम ३” मधून माघार घेतली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की २०२५ हे वर्ष खन्नासाठी महत्त्वपूर्ण होते, कारण त्याचे दोन चित्रपट, “छावा” आणि “धुरंधर” बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरले. यामुळे त्याच्या लोकप्रियतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. सध्या थिएटरमध्ये असलेल्या खन्नाच्या “धुरंधर” या चित्रपटाने भारतात ७०० कोटी (अंदाजे $१.० अब्ज) आणि जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर १,००० कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. “धुरंधर” मध्ये खन्ना नकारात्मक भूमिका साकारत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “अक्षय खन्नाच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत म्हणून त्याने दृश्यम ३ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, त्याने चित्रपट निर्मात्यांना शुभेच्छा दिल्या. वेगळे होणे चांगले झाले आणि चित्रपट निर्मात्यांना आशा आहे की भविष्यात जेव्हा ते एकाच टप्प्यावर असतील तेव्हा ते अक्षयसोबत काम करतील.” अक्षय खन्ना ‘महाकाली’ या चित्रपटातून तेलुगुमध्ये पदार्पण करत आहे. या चित्रपटात तो असुरगुरु शुक्राचार्यांची भूमिका साकारणार आहे.