Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कुरळे ब्रदर्सचा जल्लोष! तब्बल १९ वर्षांनंतर ‘साडे माडे तीन’चे धमाकेदार रियुनिअन सेलिब्रेशन

‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ हा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. तसेच आता या चित्रपटातील कलाकारांचे रियुनिअन सेलिब्रेशन करण्यात आले. जिथे सगळे कलाकार एकत्र जमले.

Updated On: Jan 15, 2026 | 10:32 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • १९ वर्षांनंतर ‘साडे माडे तीन’चे रियुनिअन
  • ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ प्रेक्षकांच्या येणार भेटीला
  • ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ कधी होणार प्रदर्शित
 

मराठी चित्रपटसृष्टीत काही चित्रपट असे असतात, जे काळाच्या पुढे जाऊनही प्रेक्षकांच्या मनात कायमस्वरूपी घर करून बसतात. १९ वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेला ‘साडे माडे तीन’ हा त्यातलाच एक. साधी गोष्ट, निरागस विनोद आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारे कुरळे ब्रदर्स, यामुळे हा चित्रपट आजही आठवणीत ताजा आहे आणि आता जवळपास दोन दशकांनंतर, हीच जादू पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळणार आहे.

येत्या ३० जानेवारी रोजी ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. त्याआधीच या चित्रपटाचा रियुनिअन सोहळा नुकताच मोठ्या दणक्यात पार पडला आणि या कार्यक्रमाने सगळ्यांनाच जुन्या आठवणींत हरवून टाकलं. या रियुनिअनमध्ये ‘साडे माडे तीन’चा अविभाज्य भाग असलेले सचित पाटील, यांच्यासह ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. स्टेजवर कलाकार आले आणि जणू काळ मागे फिरला. कुरळे ब्रदर्स पुन्हा एकत्र पाहून उपस्थितांमध्ये एक वेगळाच उत्साह संचारला होता. यावेळी ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’च्या प्रमोशनल साँगचे बीटीएसही दाखवण्यात आले.

Zubeen Garg : ‘हत्या नव्हती, दारूच्या नशेत होता आणि…’, झुबिन गर्गच्या मृत्यूसंदर्भात मोठा खुलासा

या कार्यक्रमात केवळ औपचारिक बोलणं नव्हतं, तर प्रचंड धमाल, मस्ती आणि खळखळून हसवणारे किस्से रंगले. शूटिंगच्या दिवसांतील गंमती-जंमती, पडद्यामागचे मजेशीर प्रसंग, सेटवरील आठवणी सगळंच पुन्हा जिवंत झालं. काही क्षण असे होते की, कलाकार स्वतःच नॉस्टेलजिक झाले होते. प्रत्येकाने आपापले अनुभव शेअर करताना त्या जुन्या दिवसांची ऊब पुन्हा अनुभवली.

दरम्यान, या सिक्वेलमध्ये झालेली रिंकू राजगुरुची एंट्री ही सध्या सगळ्यात जास्त चर्चेचा विषय ठरत आहे. दमदार भूमिका साकारण्यासाठी ओळखली जाणारी रिंकू, या वेळी थेट कुरळे ब्रदर्सच्या दुनियेत दाखल झाली आहे. आता ती या भावंडांमध्ये नेमका कोणता नवीन गोंधळ घालणार? तिची एन्ट्री कथेला कोणते वेगळे वळण देणार? हे सगळं चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावरच उलगडणार आहे. पण इतकं मात्र नक्की की, तिच्या भूमिकेमुळे चित्रपटातील मजा आणखी दुप्पट होणार आहे.

‘साडे माडे तीन’ पाहिलेल्या जुन्या प्रेक्षकांमध्ये या सिक्वेलबाबत आधीच प्रचंड उत्सुकता आहे. अनेकांसाठी हा चित्रपट म्हणजे त्यांच्या कॉलेजच्या, तरुणपणाच्या आठवणींशी जोडलेला आहे. तर दुसरीकडे, आजची तरुण पिढीही या कुरळे ब्रदर्सना नव्याने ओळखण्यासाठी उत्सुक आहे. एकूणच, ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’ हा चित्रपट केवळ सिक्वेल नसून, तो प्रेक्षकांच्या आठवणींना उजाळा देणारा आणि नव्या पिढीला मराठी विनोदाचा निरागस स्वाद देणारा ठरणार आहे.

शोलेच्या शूटिंगदरम्यान बिग बींना लागली होती गोळी! ‘ते’ क्षण आठवले की बॉलिवूडमध्ये आजही चुकतो काळजाचा ठोका

सुशीलकुमार अग्रवाल आणि अल्ट्रा मीडिया ॲण्ड एंटरटेनमेंट प्रस्तुत, उषा काकडे प्रॉडक्शन्स, ईओडी. मीडिया उदाहरणार्थ निर्मित आणि अमेय विनोद खोपकर पिक्चर्स यांच्या सहकार्याने प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अंकुश चौधरी यांनी केले आहे. तसेच उषा काकडे, पुष्कर यावलकर, सुधीर कोलते, स्वाती खोपकर आणि निनाद नंदकुमार बत्तीन हे निर्माते आहेत. मोहसिन खान, यशराज टिळेकर, सौरभ ललवाणी आणि धनविक एंटरटेनमेंट सहनिर्माते असून स्मिथ पीटर तेलगोटे सहायक निर्माता आहेत.

अंकुश चौधरी यांची कथा, संदीप दंडवते यांची पटकथा व संवाद लाभलेल्या या चित्रपटात अशोक सराफ, भरत जाधव, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव, रिंकू राजगुरू, संकेत पाठक, संजय नार्वेकर आणि समृद्धी केळकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. चित्रपटाचे छायाचित्रण प्रसिद्ध छायाचित्रकार संजय जाधव यांनी केले आहे.

Web Title: A spectacular reunion celebration of the film sade made teen after a full 19 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 10:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कुरळे बंधू परतले… यावेळी गोंधळ दुप्पट! हास्याचा डोस घेऊन ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा ट्रेलर प्रदर्शित
1

कुरळे बंधू परतले… यावेळी गोंधळ दुप्पट! हास्याचा डोस घेऊन ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा ट्रेलर प्रदर्शित

मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज
2

मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी
3

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित
4

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

Jan 19, 2026 | 11:23 PM
साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

साताऱ्यात निवडणुकीचा धुरळा! जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल प्रक्रिया सुरु

Jan 19, 2026 | 10:11 PM
Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Satara Zilla Parishad Election 2026: दोन्ही ‘राजें’मध्ये ४५ मिनिटे खलबते! जागावाटप आणि रणनीतीवर सोनगाव बंगल्यावर चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:54 PM
PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

PUNE NEWS : राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला आव्हान देण्यासाठी भाजप–शिवसेना एकत्र?

Jan 19, 2026 | 09:39 PM
द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

द्राक्षे उत्पादक शेतकऱ्यांचा उद्या मोर्चा, विविध मगण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर देणार धडक

Jan 19, 2026 | 09:37 PM
Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Ahilyanagar News: ‘या’ कारखान्यातील कामगारांवर उपासमारीची वेळ! चक्क 10 महिन्यांपासून पगार झालाच नाही

Jan 19, 2026 | 09:30 PM
Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Maharashtra Politics: वडगाव मावळमध्ये अनोखा अंदाज; एकूण 15 जागांवर ‘मविआ’ म्हणून ‘हे’ पक्ष लढणार

Jan 19, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM