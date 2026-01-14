Zubeen Garg : ‘हत्या नव्हती, दारूच्या नशेत होता आणि…’, झुबिन गर्गच्या मृत्यूसंदर्भात मोठा खुलासा

सिंगापूर पोलिसांनी बुधवारी न्यायालयात सांगितले की गायक झुबिन गर्गने लाईफ जॅकेट घालण्यास नकार दिला. पोलिसांनी सांगितले की झुबिन “अत्यधिक मद्यधुंद” होता आणि म्हणूनच तो लाजरस बेटाजवळ बुडाला. चॅनल न्यूज एशियाच्या वृत्तानुसार, सिंगापूर न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, मुख्य तपास अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आसामी गायक झुबिन गर्गने सुरुवातीला लाईफ जॅकेट घातले होते, परंतु नंतर ते काढून टाकले आणि दुसरे लाईफ जॅकेट घालण्यास नकार दिला. अहवालात पुढे म्हटले आहे की गायक “अत्यधिक मद्यधुंद” होता आणि अनेक साक्षीदारांनी त्याला बोटीकडे परतताना आणि लाईफ जॅकेटशिवाय पोहण्याचा प्रयत्न करताना पाहिले, तेव्हा तो बेशुद्ध पडला आणि त्याचा चेहरा पाण्याखाली गेला.
सिंगापूरच्या एका कोरोनर कोर्टाला बुधवारी सांगण्यात आले की, प्रसिद्ध भारतीय गायिका-गीतकार झुबीन गर्ग गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लाझारस बेटाजवळ खूप मद्यधुंद अवस्थेत होता आणि लाईफ जॅकेट घालण्यास नकार दिल्यानंतर ते बुडाले होते. ५२ वर्षीय गर्ग १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी एका यॉट पार्टीमध्ये होते तेव्हा सिंगापूरमधील नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिव्हलमध्ये सादरीकरण करण्याच्या एक दिवस आधी बुडाला.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, गायकाला ताबडतोब पुन्हा बोटीकडे आणण्यात आले आणि सीपीआर देण्यात आला, परंतु काही वेळातच त्याला मृत घोषित करण्यात आले. न्यायालयाला असेही सांगण्यात आले की गर्ग यांना उच्च रक्तदाब आणि अपस्माराचा त्रास होता आणि त्यांना शेवटचा झटका २०२४ मध्ये आला होता. सिंगापूर पोलिसांनी या मृत्यूमागे कोणताही गैरप्रकार असण्याची शक्यता नाकारली आहे. ५२ वर्षीय आसामी गायक झुबिन गर्ग यांचे गेल्या सप्टेंबरमध्ये, ईशान्य भारत महोत्सवात सादरीकरण करण्याच्या एक दिवस आधी निधन झाले.
आसाम पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) १२ डिसेंबर रोजी या हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनी सिंगापूर न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम सरकारने झुबिन गर्ग यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप केला आहे. पोलिसांनी सात आरोपींना अटक केली आहे आणि चार जणांवर हत्येचा आरोप लावला आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये महोत्सवाचे आयोजक, गायकाचे सचिव, त्यांच्या बँडचे सदस्य, गायकाचे चुलत भाऊ आणि त्यांचे दोन वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) यांचा समावेश आहे.
आसाम सरकारने या हत्येप्रकरणी पाच सदस्यीय विशेष सरकारी वकिलांच्या पथकालाही मान्यता दिली आहे आणि आरोपींना न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही जलद करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले, “विशेष सरकारी वकिलांची (पीपी) एक टीम कायदेशीर लढाईचे नेतृत्व करेल. वरिष्ठ वकील झियाउल कमर हे विशेष सरकारी वकील असतील. ब्रोजेंद्र मोहन चौधरी हे अतिरिक्त सरकारी वकील असतील आणि किशोर दत्ता, प्रांजल दत्ता आणि विकास जमार हे सहाय्यक सरकारी वकील असतील.”