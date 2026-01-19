अजय देवगण घेऊन येतोय एआय निर्मित ‘बाल तन्हाजी’, टीझरने वाढवली चाहत्यांची उत्सुकता

अजय देवगण त्याच्या २०२० च्या सुपरहिट चित्रपट “तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर” ची कथा परत आणत आहे. यावेळी ही कथा एका नवीन पद्धतीने सादर केली जाईल. अजय देवगण आणि निर्माता दानिश देवगण यांनी त्यांच्या लेन्स व्हॉल्ट स्टुडिओ (LVS) अंतर्गत निर्मित “बाल तान्हाजी” चित्रपटाची घोषणा केली आहे.
२०२० च्या ब्लॉकबस्टर “तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर” सारख्याच जगावर आधारित, “बाल तान्हाजी” चित्रपटाच्या जगाच्या अनपेक्षित पैलूंचा शोध घेईल. अजय देवगणने त्याच्या आगामी बाल तानाजी या एआय ओरिजिनल चित्रपटाचा ‘फर्स्ट लुक’ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा चित्रपट इतर चित्रपटांपेक्षा वेगळा असणार आहे. याचे मुख्य आकर्षण म्हणजे यामध्ये वापरण्यात आलेले AI ( कृत्रिम बुद्धिमत्ता ) तंत्रज्ञान. भारतीय चित्रपटसृष्टीत अशा प्रकारे ऐतिहासिक कथेसाठी मोठ्या प्रमाणावर AI चा वापर करण्याचा हा एक धाडसी प्रयोग मानला जात आहे.
या प्रसंगी बोलताना अजय देवगण म्हणाले, “हा चित्रपट भविष्यासाठी तयार प्रकल्प तयार करण्याच्या दिशेने स्टुडिओचे पहिले पाऊल आहे. लेन्स व्हॉल्ट स्टुडिओची स्थापना पारंपारिक कथाकथनाच्या सीमा ओलांडण्यासाठी करण्यात आली होती. आमचे लक्ष अशा स्वरूपांवर आणि माध्यमांवर आहे जे मोठ्या प्रमाणात अनपेक्षित आहेत. ‘बाल तान्हाजी’ भविष्यासाठी तयार सामग्री तयार करण्याच्या या प्रवासाची सुरुवात आहे.”
२०२० मध्ये प्रदर्शित झालेला “तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर” हा चित्रपट ओम राऊत यांनी दिग्दर्शित केला होता आणि अजय देवगण फिल्म्सने त्याची निर्मिती केली होती. हा चित्रपट १७ व्या शतकातील मराठा योद्धा सुभेदार तानाजी मालुसरे यांच्या कथेवर आधारित आहे. काजोलने तानाजींची पत्नी सावित्रीबाईची भूमिका केली आहे, तर सैफ अली खानने महाराजा उदयभान सिंह राठोडची नकारात्मक भूमिका केली आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी झाला.
