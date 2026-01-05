Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

OMG 3 मधून अक्षय कुमारचा पत्ता कट? आता ‘ही’ बॉलिवूड अभिनेत्री साकारणार देवीची भूमिका

सध्या अक्षय कुमारच्या OMG 3 चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे. यावेळी मात्र या चित्रपटाच्या कथेत बदल असल्याची माहिती मिळत आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:04 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अक्षय कुमारच्या “ओह माय गॉड” चित्रपटाचे दोन भाग आधीच प्रदर्शित झाले आहेत आणि दोन्ही भागांनी खळबळ उडवून दिली आहे. आता तिसऱ्या भागाची चर्चा सुरू आहे. यात अक्षयसोबत राणी मुखर्जी दिसणार असल्याचे वृत्त आहे, जी देवीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हे दोघे पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर करणार आहेत, जे चाहत्यांसाठी आश्चर्यचकित करणारे असेल. मात्र निर्मात्यांनी अद्याप अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.

ईटाइम्समधील एका वृत्तानुसार, एका सूत्राने खुलासा केला आहे की राणी मुखर्जी ओएमजी ३ मध्ये देवीची भूमिका करू शकते. मनोरंजक म्हणजे, अक्षय कुमार पहिल्या दोन्ही भागांमध्ये दिसला असला तरी, यावेळी तो एका छोट्या भूमिकेत दिसणार आहे. ओएमजी ३ मागील दोन चित्रपटांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असेल. अभिनेता एक छोटी भूमिका साकारणार आहे, त्यामुळे शूटिंग फक्त एक किंवा दोन दिवस चालेल.

सूत्रांनी सांगितले की, “यावेळी, चित्रपटात एक देवी असेल आणि कथा बदलेल. हा चित्रपट मागील दोन चित्रपटांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असेल. अक्षयची भूमिका या चित्रपटात एक छोटाशी असेल आणि फक्त एक किंवा दोन दिवसांसाठी शूटिंग करेल.” असेही वृत्त आहे की शूटिंग एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या प्री-प्रॉडक्शन सुरू आहे. या सिक्वेलमध्ये एक नवीन निर्माता असेल, तर मागील चित्रपटाचे दिग्दर्शक आमिर राय हे देखील या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करतील.

Ranapati Shivray Swari Agra: दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरांच्या आगामी चित्रपटात ‘हा’ अभिनेता साकारणार शिवरायांची भूमिका!

२८ सप्टेंबर २०१२ रोजी प्रदर्शित झालेला ‘ओह माय गॉड’ हा चित्रपट २० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. त्याचे एकूण निव्वळ कलेक्शन ८१.४७ कोटी रुपये होते आणि जगभरात त्याने १४९.९० कोटी रुपये कमावले होते. परदेशात ४०.०० कोटी रुपये आणि भारतात १०९.९० कोटी रुपये कमावले होते आणि तो ब्लॉकबस्टर ठरला होता. दुसरीकडे, ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘ओएमजी २’ चित्रपटाचे निव्वळ कलेक्शन १५१.१६ कोटी रुपये आणि भारतात १७८.७५ कोटी रुपये कमावले होते. परदेशात ४३ कोटी रुपये कमाई झाली आणि जगभरात त्याने २२१.७५ कोटी रुपये कमावले होते आणि तो सुपरहिट ठरला.

“आईबाबा आणि साईबाबांच्या आशिर्वादाने…”, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच संतोष जुवेकरने दिली Good News!

Web Title: Akshay kumar out of omg 3 bollywood actress rani mukerji to play the role of the goddess

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 02:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”आम्ही रामाची पूजा करतो, पण परशुरामाची वृत्ती बाळगतो”, बॉर्डर २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, सनी देओलच्या डायलॉग्सने जिंकली मनं
1

”आम्ही रामाची पूजा करतो, पण परशुरामाची वृत्ती बाळगतो”, बॉर्डर २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, सनी देओलच्या डायलॉग्सने जिंकली मनं

BMC Election 2026: अभिनेता अक्षय कुमारपासून माजी राज्यपाल राम नाईक… आतापर्यंत या दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा हक्क
2

BMC Election 2026: अभिनेता अक्षय कुमारपासून माजी राज्यपाल राम नाईक… आतापर्यंत या दिग्गजांनी बजावला मतदानाचा हक्क

शोलेच्या शूटिंगदरम्यान बिग बींना लागली होती गोळी! ‘ते’ क्षण आठवले की बॉलिवूडमध्ये आजही चुकतो काळजाचा ठोका
3

शोलेच्या शूटिंगदरम्यान बिग बींना लागली होती गोळी! ‘ते’ क्षण आठवले की बॉलिवूडमध्ये आजही चुकतो काळजाचा ठोका

धर्मेंद्र-अगस्त्य नंदाची फिल्म आता OTT प्लॅटफॉर्मवर, कधी आणि कुठे पाहता येणार?
4

धर्मेंद्र-अगस्त्य नंदाची फिल्म आता OTT प्लॅटफॉर्मवर, कधी आणि कुठे पाहता येणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

Jan 18, 2026 | 10:30 AM
Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Jan 18, 2026 | 10:26 AM
पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

Jan 18, 2026 | 10:25 AM
Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन… नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Redmi Buds 8 Lite: सुमारे 36 तास चालणारी बॅटरी आणि एक्टिव नॉइज कँसलेशन… नव्या ईयरबड्सची यूजर्सना पडली भुरळ

Jan 18, 2026 | 10:21 AM
Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO

Bangladesh Violence : बांगलादेशात हिंदूंचा नरसंहार सुरुच! पेट्रोलचे पैस मागितले म्हणून तरुणाला कारने चिरडलं, भयावह VIDEO

Jan 18, 2026 | 10:21 AM
IND vs NZ Pitch Report : आज इंदौरच्या खेळपट्टीची स्थिती कशी असणार आहे? कोणाला फायदा होईल, फलंदाजाला की गोलंदाजाला?

IND vs NZ Pitch Report : आज इंदौरच्या खेळपट्टीची स्थिती कशी असणार आहे? कोणाला फायदा होईल, फलंदाजाला की गोलंदाजाला?

Jan 18, 2026 | 10:13 AM
हा कसला स्टंट! काही भेटलं नाही म्हणून स्वतःच्याच मैत्रिणीला लाथ मारत ट्रेनमधून लोटलं, दिल्ली मेट्रोचा Video Viral

हा कसला स्टंट! काही भेटलं नाही म्हणून स्वतःच्याच मैत्रिणीला लाथ मारत ट्रेनमधून लोटलं, दिल्ली मेट्रोचा Video Viral

Jan 18, 2026 | 10:06 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM