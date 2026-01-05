OMG 3 मधून अक्षय कुमारचा पत्ता कट? आता ‘ही’ बॉलिवूड अभिनेत्री साकारणार देवीची भूमिका

अक्षय कुमारच्या “ओह माय गॉड” चित्रपटाचे दोन भाग आधीच प्रदर्शित झाले आहेत आणि दोन्ही भागांनी खळबळ उडवून दिली आहे. आता तिसऱ्या भागाची चर्चा सुरू आहे. यात अक्षयसोबत राणी मुखर्जी दिसणार असल्याचे वृत्त आहे, जी देवीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हे दोघे पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर करणार आहेत, जे चाहत्यांसाठी आश्चर्यचकित करणारे असेल. मात्र निर्मात्यांनी अद्याप अधिकृत पुष्टी केलेली नाही.
ईटाइम्समधील एका वृत्तानुसार, एका सूत्राने खुलासा केला आहे की राणी मुखर्जी ओएमजी ३ मध्ये देवीची भूमिका करू शकते. मनोरंजक म्हणजे, अक्षय कुमार पहिल्या दोन्ही भागांमध्ये दिसला असला तरी, यावेळी तो एका छोट्या भूमिकेत दिसणार आहे. ओएमजी ३ मागील दोन चित्रपटांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असेल. अभिनेता एक छोटी भूमिका साकारणार आहे, त्यामुळे शूटिंग फक्त एक किंवा दोन दिवस चालेल.
सूत्रांनी सांगितले की, “यावेळी, चित्रपटात एक देवी असेल आणि कथा बदलेल. हा चित्रपट मागील दोन चित्रपटांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असेल. अक्षयची भूमिका या चित्रपटात एक छोटाशी असेल आणि फक्त एक किंवा दोन दिवसांसाठी शूटिंग करेल.” असेही वृत्त आहे की शूटिंग एप्रिल २०२६ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या प्री-प्रॉडक्शन सुरू आहे. या सिक्वेलमध्ये एक नवीन निर्माता असेल, तर मागील चित्रपटाचे दिग्दर्शक आमिर राय हे देखील या चित्रपटाचे दिग्दर्शन करतील.
Ranapati Shivray Swari Agra: दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरांच्या आगामी चित्रपटात ‘हा’ अभिनेता साकारणार शिवरायांची भूमिका!
२८ सप्टेंबर २०१२ रोजी प्रदर्शित झालेला ‘ओह माय गॉड’ हा चित्रपट २० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. त्याचे एकूण निव्वळ कलेक्शन ८१.४७ कोटी रुपये होते आणि जगभरात त्याने १४९.९० कोटी रुपये कमावले होते. परदेशात ४०.०० कोटी रुपये आणि भारतात १०९.९० कोटी रुपये कमावले होते आणि तो ब्लॉकबस्टर ठरला होता. दुसरीकडे, ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘ओएमजी २’ चित्रपटाचे निव्वळ कलेक्शन १५१.१६ कोटी रुपये आणि भारतात १७८.७५ कोटी रुपये कमावले होते. परदेशात ४३ कोटी रुपये कमाई झाली आणि जगभरात त्याने २२१.७५ कोटी रुपये कमावले होते आणि तो सुपरहिट ठरला.
“आईबाबा आणि साईबाबांच्या आशिर्वादाने…”, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच संतोष जुवेकरने दिली Good News!