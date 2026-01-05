Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Digpal Lanjekar Movie Ranapati Shivray Swari Agra Actor Abhijeet Shwetchandra As Chhatrapati Shivaji Maharaj Replaced Chinmay Mandlekar

Ranapati Shivray Swari Agra: दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरांच्या आगामी चित्रपटात ‘हा’ अभिनेता साकारणार शिवरायांची भूमिका!

लेखक-दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरच्या 'शिवराज अष्टक'मधील आगामी चित्रपटाबद्दल महत्वाची बातमी समोर आली आहे. या चित्रपटामध्ये नवाकोरा चेहरा शिवरायांच्या भूमिकेत झळकणार आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 01:44 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या आगामी चित्रपटाचे ग्रँड इव्हेंट
  • कलाकारांची लागली उपस्थिती
  • चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
 

नुकताच पुणे येथे दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांच्या ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या आगामी चित्रपटाचे ग्रँड इव्हेंट मोठ्या उत्साहात साजरा झाला आहे. ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ मध्ये शिवरायांची भूमिका कोण साकारणार? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला. आणि अखेर आता या प्रश्नाचे उत्तर समोर आले आहे. चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

“आईबाबा आणि साईबाबांच्या आशिर्वादाने…”, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच संतोष जुवेकरने दिली Good News!

दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरच्या ‘शिवराज अष्टक’ या ८ चित्रपटांच्या प्रोजेक्टमधील ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या सहाव्या चित्रपटाची घोषणा झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत कोण दिसणार? या प्रश्नाचं उत्तर अखेर उघड झालं आहे. या सिनेमाच्या निमित्ताने आयोजित एका सोहळ्यात भरजरी वस्त्र, आकर्षक जिरेटोप, आभूषणांसह कवड्यांची माळ, कमरेला लटकणारी भवानी तलवार अशा रुबाबात घोड्यावर स्वार झालेले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचे पराक्रमी शिलेदार अवतरले. या आगामी मराठी चित्रपटातील प्रसंगाचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले, या कार्यक्रमातच शिवछत्रपतींच्या भूमिकेतील अभिनेत्याचा चेहरा समोर आला.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

या कार्यक्रमात भव्य रंगमंच, दिलखेचक रोषणाई, मंत्रमुग्ध करणाऱ्या वातावरणाला ढोल ताशांच्या गजराची साथ हे सगळंच अगदी भारावून टाकणारं होतं. तसेच ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या आगामी मराठी चित्रपटातील प्रसंगाच्या सादरीकरण भारावून टाकणारे होते. शिवछत्रपतींच्या भूमिकेत कोण झळकणार याविषयी जाणून घेण्यास प्रेक्षक उत्सुक होते. तर या सिनेमात छत्रपती शिवरायांच्या रूपात अभिनेता अभिजीत श्वेतचंद्र दिसणार आहे. तसेच त्याला पाहून त्याचे चाहते देखील खूप खुश झाले. पॅनोरमा स्टुडिओज, मुगाफी निर्मित आणि दिग्पाल लांजेकर लिखित-दिग्दर्शित हा सिनेमा येत्या ३० जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

“पैसे बुडवणाऱ्या निर्मात्यांना BLACKLIST…” आस्ताद काळेचा संताप; मराठी इंडस्ट्रीतील काळं वास्तव उघड

या कार्यक्रमात ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट उपस्थित होती ज्यामध्ये, अजय पुरकर, स्मिता शेवाळे, निखिल राऊत, नूपुर दैठणकर यांसारखे अनेक कलाकार उपस्थित होते. तसेच या चित्रपट महाराजांची आग्रा भेट ही एक अत्यंत जोखमीची घटना होती. आणि त्यांच्या नेतृत्वाची, कर्तृत्वाची खरी झलक पाहायला मिळणार आहे.

दरम्यान शिवराज अष्टकातील आतापर्यंतच्या पाच चित्रपटांमध्ये अभिनेता चिन्मय मांडलेकरने शिवछत्रपतींची भूमिका साकारली होती. ‘फर्जंद’, ‘फत्तेशिकस्त’, ‘पावनखिंड’, ‘शेर शिवराज’, ‘सुभेदार’ या सिनेमांमध्ये तो शिवछत्रपतींच्या भूमिकेत झळकला होता. परंतु आता ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ या आगामी चित्रपटात अभिजीत श्वेतचंद्र दिसणार आहे.

 

 

Web Title: Digpal lanjekar movie ranapati shivray swari agra actor abhijeet shwetchandra as chhatrapati shivaji maharaj replaced chinmay mandlekar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 01:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!
1

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

‘हिंदू धर्म स्वीकारा, काम मिळेल…’ अनुप जलोटा यांनी ए.आर. रहमानला दिला सल्ला; गायकाचा राग अनावर
2

‘हिंदू धर्म स्वीकारा, काम मिळेल…’ अनुप जलोटा यांनी ए.आर. रहमानला दिला सल्ला; गायकाचा राग अनावर

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज
3

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज
4

भूमी पेडणेकरच्या ‘Daldal’ वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित; सिरियल किलर्सची झोप उडवण्यासाठी डीसीपी रीता फरेरा सज्ज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

WPL 2026 : दिल्लीच्या फलंदाजाला पंचांशी वाद भोवला! ‘या’ खेळाडूला ठोठावण्यात आली मोठ्या दंडासह शिक्षा

Jan 21, 2026 | 06:09 PM
Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Jan 21, 2026 | 06:06 PM
मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

Jan 21, 2026 | 06:06 PM
Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Karjat News : लाल मातीची कर्जत तालुक्यातून वाहतूक, महसूल विभागाकडून कारवाईचा बडगा

Jan 21, 2026 | 06:00 PM
IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

Jan 21, 2026 | 05:34 PM
BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

Jan 21, 2026 | 05:32 PM
Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Jan 21, 2026 | 05:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM