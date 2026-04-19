Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bigg Boss Marathi 6: लय भारी! बिग बॉस मराठीच्या ६ व्या सीझनची ट्रॉफी पाहिलीत का, पहिली झलक आली समोर; पाहा Video

बिग बॉस मराठी सीझन ६ ची ट्रॉफी कोण उचलणार आहे. दरम्यान कलर्स मराठीने एक पोस्ट शेअर केली असून ही महाट्रॉफीची पहिली झलक आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:13 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तावर या सीझनचा ग्रँड फिनाले पार पडणार
  • बिग बॉस मराठी सीझन ६ ची ट्रॉफी कोण उचलणार
  • महाट्रॉफीची पहिली झलक आली समोर
मराठी मनोरंजनसृष्टीतला लोकप्रिय शो बिग बॉस मराठी सीझन ६ अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचला आहे. आज, म्हणजेच अक्षय तृतीया (रविवार, १९ एप्रिल २०२६) या शुभ मुहूर्तावर या सीझनचा ग्रँड फिनाले पार पडणार आहे. गेले 100 दिवस बिग बॉसच्या घरात स्पर्धकांनी राडा घातला होता. आज अखेर तीन महिन्यांचा प्रवास संपणार आहे. या घरात राडे, मैत्री, दुश्मन, मतभेद, आणि आपुलकी पाहिला मिळाली. याच बरोबर प्रत्येक विकेंडच्या वारला भाऊच्या धक्क्यावर रितेश देशमुखने सदस्यांची शाळा देखील घेतली. आता महाराष्ट्र बिग बॉस मराठीच्या ६ व्या सीझनचा विजेता कोण ठरणार याची वाट बघत आहे. सध्या सुरू असलेल्या ऑनलाइन वोटिंगच्या ट्रेंडनुसार, तन्वी कोलते आणि राकेश बापट यांच्यात विजेतेपदासाठी लढत सुरू आहे. हे दोघेही सध्या पुढे दिसत आहेत.

बिग बॉस मराठी सीझन ६ ची ट्रॉफी कोण उचलणार आहे. याची सगळ्यांना उत्सुकता लागली आहे. दरम्यान कलर्स मराठीने एक पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यात सीझन सहाची महाट्रॉफी दिसत आहे. ही महाट्रॉफीची पहिली झलक आहे. सोनेरी रंगांच्या या चमकदार ट्रॉफीने स्पर्धकांसोबतच प्रेक्षकांच्या मनात घर केले आहे. ट्रॉफी ‘Bigg Boss मराठी Winner Season 6’ असे लिहिलं आहे. सुंदर ट्रॉफी पाहून घरातील सदस्य भावुक झाले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)


Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला ट्रॉफीसह मिळणार तब्बल ‘एवढे’ लाख, ‘हा’ स्पर्धक मारणार बाजी?

बिग बॉस मराठी ६ च्या विजेत्याला यंदा १५ लाख रुपये रोख बक्षीस आणि आकर्षक ट्रॉफी दिली जाणार आहे. सुरुवातीला बक्षीस रक्कम कमी होती, मात्र Rakhi Sawant ने ७ लाख रुपये पूलमध्ये वाढवले, अशी माहिती समोर आली आहे.त्यामुळे एकूण बक्षीस रक्कम वाढून १५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे स्पर्धकांमध्ये जिंकण्याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

महावतार नरसिंह’च्या भव्य यशानंतर दुसऱ्या अध्यायाची तयारी पूर्ण; होम्बले फिल्म्स ‘या’ दिवशी करणार मोठी घोषणा

टॉप-५ फायनलिस्ट कोण?

  • तन्वी कोलते
  • राकेश बापट
  • अनुश्री माने
  • विशाल कोटियन
  • दिपाली सय्यद
बिग बॉस मराठी ६ चा बहुप्रतीक्षित ग्रँड फिनाले आज, रविवार (१९ एप्रिल २०२६) रोजी रंगणार आहे. हा अंतिम सोहळा रात्री ८ वाजल्यापासून प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.या सीझनचा विजेता रात्री साधारण ११ ते १२ वाजण्याच्या दरम्यान जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे

Web Title: Bigg boss marathi 6 wow have you seen the trophy of season 6 first glimpse is out watch the video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 09:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बॅन्ड बाजा वरात घोडा घेऊन आले नवरोजी; अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकरच्या विवाह सोहळ्यातील खास फोटो
1

बॅन्ड बाजा वरात घोडा घेऊन आले नवरोजी; अभिनेत्री ज्ञानदा रामतीर्थकरच्या विवाह सोहळ्यातील खास फोटो

Raja Shivaji Box Office Collection: बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ; सलग दहाव्या दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई
2

Raja Shivaji Box Office Collection: बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ; सलग दहाव्या दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS
3

Vijay Deverakonda च्या वाढदिवसानिमित्त ‘राणाबली’ची खास झलक; शेअर केले ‘अश्ववीर’च्या भूमिकेतील शूटिंगच्या वेळचे BTS

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

Washim News : खामगावचा ‘Green Pattern’ ठरतोय प्रेरणादायी; उद्यानांमुळे शहराला मिळाली नवी ओळख

May 16, 2026 | 04:15 AM
पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

पुण्यात Dengue चा डंख! वर्षभरात तब्बल ‘इतके’ संशयित रुग्ण; महापालिका हायअलर्टवर…

May 16, 2026 | 02:35 AM
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा ‘सुपर’ पराभव, ‘किंग्ज’ प्ले ऑफ बाहेर?

May 15, 2026 | 11:16 PM
IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा ‘असा’ रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 10:16 PM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

May 15, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM