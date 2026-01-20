दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

‘जवान’चे दिग्दर्शक अॅटली पुन्हा एकदा दुसऱ्या बाळाचे स्वागत करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. चाहत्यांना आनंदाची बातमी देण्यासाठी अॅटलीने त्याची पत्नी प्रियासोबतचे फोटो शेअर केले आहेत. फोटोंमध्ये प्रिया तिच्या क्युट बेबी बंपला फ्लॉन्ट करताना दिसत आहे. तसेच त्यांचा पहिला मुलगा देखील अॅटली आणि त्याच्या पत्नीसोबत फोटोमध्ये दिसत आहे. समांथा रूथ प्रभू यांनी प्रियाच्या प्रेग्नन्सी पोस्टवर कमेंट केली आहे आणि या जोडप्याचे अभिनंदन केले आहे.
घटस्फोटाच्या एका महिन्यानंतर, आलिशान कार आणि आता मुंबईत घर केलं खरेदी; माही विजची नव्या आयुष्याला सुरुवात
दिग्दर्शकाने शेअर केली पोस्ट
अॅटली आणि प्रियाने इन्स्टाग्रामवर अनेक फोटो शेअर केले आहेत. एका फोटोमध्ये अॅटली आणि प्रिया त्यांच्या पहिल्या मुलासोबत दिसत आहेत, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये अॅटली आणि प्रिया एकमेकांकडे प्रेमाने पाहत असल्याचे दिसत आहे. प्रिया तिच्या बेबी बंप फ्लॉन्ट करताना दिसत आहे. या जोडप्याने फोटोंना कॅप्शन दिले आहे, त्यांनी लिहिले “आमच्या घरात एका नवीन सदस्याच्या आगमनाने वातावरण आणखी आनंदी होणार आहे. हो, आम्ही पुन्हा पालक होणार आहोत. आम्हाला तुमच्या सर्वांचे आशीर्वाद, प्रेम आणि प्रार्थनांची आवश्यकता आहे.”
View this post on Instagram
सेलिब्रिटींनी अभिनंदन केले
अॅटली आणि प्रियाच्या पोस्टसाठी चाहते कमेंट सेक्शनमध्ये शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. सेलिब्रिटी देखील अॅटली आणि प्रियाला त्यांच्या नवीन प्रवासासाठी शुभेच्छा देत आहेत. समंथा रूथ प्रभू लिहिले, “खूप सुंदर! माझ्या प्रिय आईचे अभिनंदन.” कीर्ती सुरेश यांनी लिहिले, “माझ्या सुंदर जोडप्याला खूप खूप शुभेच्छा. नाईक आणि केनीकडून खूप खूप प्रेम.” कल्याणी प्रियदर्शन यांनीही प्रेमाचे इमोजी शेअर केले आहे.
” एखाद्याच्या चारित्र्यावर…”, सोनाली पाटीलचा अनुश्रीवर संताप, राकेश बापटला पाठिंबा देत म्हणाली, ” या दीडशहाण्या पोरी..”
अॅटली आणि प्रियाचे लग्न कधी झाले?
अॅटलीने २०१४ मध्ये प्रियाशी लग्न केले. २०२३ मध्ये त्यांनी त्यांचा पहिला मुलगा मीर याचे स्वागत केले. दोघांनीही इन्स्टाग्रामवर चाहत्यांसोबत ही आनंदाची बातमी शेअर केली. अॅटली हा चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध दिग्दर्शक आहे. त्याने शाहरुख खानचा “जवान” चित्रपटही दिग्दर्शित केला आहे, ज्याने बॉक्स ऑफिसवर ११ अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त कमाई केली आहे.