Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Birthday Special: फरहान अख्तरच्या वाढदिवसानिमित्त ‘120 बहादूर’कडे विशेष लक्ष; आशय, प्रामाणिकपणा आणि ठामपणाचा ठसा

120 बहादूरने फरहान अख्तर यांची ओळख अशा कलाकार म्हणून अधिक ठाम केली आहे, जो नेहमीच आशयाला प्राधान्य देतो.

Updated On: Jan 09, 2026 | 06:54 PM
(फोटो सौजन्य इंस्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य इंस्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

फरहान अख्तरच्या वाढदिवसानिमित्त 120 बहादूर या चित्रपटाकडे विशेष लक्ष वेधले जाते. जो आपल्या आशय, प्रामाणिकपणा आणि सर्जनशील ठामपणासाठी वेगळा ठरतो. भव्यता आणि दिखाव्याने व्यापलेल्या सिनेमाई विश्वात, हा चित्रपट अर्थपूर्ण कथाकथनावर फरहानचा असलेला विश्वास अधोरेखित करतो. व्यावसायिक गोंगाटापेक्षा जबाबदारी, खोली आणि कथेला दिलेला मान या मूल्यांवर आधारित हा निर्णय होता.

120 बहादूरने फरहान अख्तरची ओळख अशा कलाकार म्हणून अधिक ठाम केली आहे, जो नेहमीच आशयाला प्राधान्य देतो. हा चित्रपट तात्काळ मनोरंजन किंवा वारंवार पाहण्यासाठी बनवलेला नव्हता, तर प्रभाव पाडण्यासाठी, विचारप्रवृत्त करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन महत्त्व राखण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. त्याची ताकद त्यातील प्रामाणिकपणा, शिस्तबद्ध मांडणी आणि विषयाला दिलेली गांभीर्यपूर्ण वागणूक यामध्ये आहे. या सर्जनशील निर्णयामुळे उद्देश लोकप्रियतेपेक्षा मोठा असतो, ही फरहानची भूमिका अधिक ठळकपणे समोर येते.

फरहान अख्तर आपल्या आयुष्याचे आणखी एक वर्ष साजरे करत असताना, 120 बहादूर हा त्यांच्या सर्जनशील प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो, जो त्यांच्या सिनेमाई आवाजाच्या परिपक्वतेचे प्रतीक आहे. हा चित्रपट अशा टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करतो जिथे निर्णय हे मूल्य, हेतू आणि वारसा यांवर आधारित असतात. हा वाढदिवस त्या कलाकृतीचा सन्मान करण्याची संधी देतो, जी धैर्य, स्पष्टता आणि अर्थपूर्ण सिनेमाशी असलेल्या बांधिलकीमुळे सतत प्रेरणा देत राहते.

Bigg Boss Marathi 6: घर गाजवायला येतेय ‘ही’ सौंदर्याची फूलनदेवी! हातावरचा टॅटू दिसला अन् चाहत्यांना कळलं बिग बॉस स्पर्धकाचं नाव

“१२० बहादूर” चित्रपटाची कथा काय आहे?

फरहान अख्तरचा “१२० बहादूर” हा चित्रपट १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान झालेल्या रेझांग लाच्या लढाईवर आधारित आहे. या युद्धात, मेजर शैतान सिंग भाटी यांच्या नेतृत्वाखाली १३ व्या कुमाऊँ रेजिमेंटच्या सुमारे १२० भारतीय सैनिकांनी ३,००० हून अधिक चिनी सैनिकांचा धैर्याने सामना केला आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांच्या चौकीचे रक्षण केले. चित्रपटात फरहान मेजर शैतान सिंग भाटीची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.

Border 2 New Song: ‘बॉर्डर 2’मधील दुसरं गाणं ‘इश्क दा चेहरा’ रिलीज; सोनम बाजवाच्या सौंदर्यावर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

 

Web Title: Birthday special on farhan akhtars birthday spotlight on 120 bahadur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 06:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फरहान अख्तरच्या ‘120 बहादूर’पासून सनी देओलच्या ‘बॉर्डर’पर्यंत… या प्रजासत्ताक दिनी पाहा 7 देशभक्तीपर चित्रपट
1

फरहान अख्तरच्या ‘120 बहादूर’पासून सनी देओलच्या ‘बॉर्डर’पर्यंत… या प्रजासत्ताक दिनी पाहा 7 देशभक्तीपर चित्रपट

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव
2

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

‘जेव्हा अहान कंमेंट करेल…’ ‘Border 2’ साठी रितेशही उत्सुक; ट्रेंड फॉलो करत शेअर केला मजेदार Video
3

‘जेव्हा अहान कंमेंट करेल…’ ‘Border 2’ साठी रितेशही उत्सुक; ट्रेंड फॉलो करत शेअर केला मजेदार Video

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO
4

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM