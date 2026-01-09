Birthday Special: फरहान अख्तरच्या वाढदिवसानिमित्त ‘120 बहादूर’कडे विशेष लक्ष; आशय, प्रामाणिकपणा आणि ठामपणाचा ठसा

फरहान अख्तरच्या वाढदिवसानिमित्त 120 बहादूर या चित्रपटाकडे विशेष लक्ष वेधले जाते. जो आपल्या आशय, प्रामाणिकपणा आणि सर्जनशील ठामपणासाठी वेगळा ठरतो. भव्यता आणि दिखाव्याने व्यापलेल्या सिनेमाई विश्वात, हा चित्रपट अर्थपूर्ण कथाकथनावर फरहानचा असलेला विश्वास अधोरेखित करतो. व्यावसायिक गोंगाटापेक्षा जबाबदारी, खोली आणि कथेला दिलेला मान या मूल्यांवर आधारित हा निर्णय होता.
120 बहादूरने फरहान अख्तरची ओळख अशा कलाकार म्हणून अधिक ठाम केली आहे, जो नेहमीच आशयाला प्राधान्य देतो. हा चित्रपट तात्काळ मनोरंजन किंवा वारंवार पाहण्यासाठी बनवलेला नव्हता, तर प्रभाव पाडण्यासाठी, विचारप्रवृत्त करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन महत्त्व राखण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. त्याची ताकद त्यातील प्रामाणिकपणा, शिस्तबद्ध मांडणी आणि विषयाला दिलेली गांभीर्यपूर्ण वागणूक यामध्ये आहे. या सर्जनशील निर्णयामुळे उद्देश लोकप्रियतेपेक्षा मोठा असतो, ही फरहानची भूमिका अधिक ठळकपणे समोर येते.
फरहान अख्तर आपल्या आयुष्याचे आणखी एक वर्ष साजरे करत असताना, 120 बहादूर हा त्यांच्या सर्जनशील प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतो, जो त्यांच्या सिनेमाई आवाजाच्या परिपक्वतेचे प्रतीक आहे. हा चित्रपट अशा टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करतो जिथे निर्णय हे मूल्य, हेतू आणि वारसा यांवर आधारित असतात. हा वाढदिवस त्या कलाकृतीचा सन्मान करण्याची संधी देतो, जी धैर्य, स्पष्टता आणि अर्थपूर्ण सिनेमाशी असलेल्या बांधिलकीमुळे सतत प्रेरणा देत राहते.
“१२० बहादूर” चित्रपटाची कथा काय आहे?
फरहान अख्तरचा “१२० बहादूर” हा चित्रपट १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान झालेल्या रेझांग लाच्या लढाईवर आधारित आहे. या युद्धात, मेजर शैतान सिंग भाटी यांच्या नेतृत्वाखाली १३ व्या कुमाऊँ रेजिमेंटच्या सुमारे १२० भारतीय सैनिकांनी ३,००० हून अधिक चिनी सैनिकांचा धैर्याने सामना केला आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांच्या चौकीचे रक्षण केले. चित्रपटात फरहान मेजर शैतान सिंग भाटीची भूमिका साकारताना दिसणार आहे.
