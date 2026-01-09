Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

रक्ताने माखलेला चेहरा, अंगभर टॅटू अन्…, शाहिद कपूरचा धडकी भरवणारा ‘ओ रोमियो’ लूक प्रदर्शित

शाहिद कपूरचा आगामी चित्रपट ओ रोमियो या चित्रटातील अभिनेत्याचा पहिला लूक रिलीज झाला आहे. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार होता मात्र आता तो 'या' तारखेला प्रदर्शित होईल

Updated On: Jan 09, 2026 | 02:33 PM
(फोटो सौजन्य - इंस्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इंस्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

या नवीन वर्षात अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिस गाजण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. या वर्षी बॉक्स ऑफिसवर अनेक मोठे आणि बहुप्रतिक्षित चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत. त्यापैकी शाहिद कपूरचा आगामी चित्रपट “ओ रोमियो” आहे, जो आधीच बरीच चर्चा निर्माण करत आहे. अलीकडेच, चित्रपटाचे एक जबरदस्त पोस्टर प्रदर्शित झाले, ज्यामुळे चाहते आश्चर्यचकित झाले. पोस्टरमध्ये शाहिद कपूरचा लूक खूपच भयंकर आणि अनोखा आहे. रक्ताने माखलेला चेहरा, त्याच्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर टॅटू आणि भयानक हास्य असलेले हे पोस्टर त्याच्या चाहत्यांनाही थक्क करते. शिवाय, पोस्टर पाहिल्यानंतर त्याचे चाहते चित्रपटाबद्दल उत्सुक झाले आहेत. “ओ रोमियो” हा प्रसिद्ध दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित एक प्रमुख बॉलिवूड चित्रपट मानला जातो. साजिद नाडियाडवाला या चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत.

या चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत तृप्ती डिमरी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. त्यांच्याशिवाय नाना पाटेकर यांच्या सारखे शक्तिशाली कलाकार देखील या चित्रपटाचा भाग आहेत. हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच त्याच्या मजबूत स्टारकास्ट आणि मोठ्या प्रमाणात निर्मितीमुळे चर्चेत आहे. निर्माते या प्रकल्पाचे मोठ्या प्रमाणात नियोजन करत आहेत. या पोस्टरसह चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. हा चित्रपट मूळतः ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार होता.

मात्र, नंतर प्रदर्शनाची तारीख बदलण्यात आली. हा चित्रपट आता १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी व्हॅलेंटाईन डे रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल. निर्मात्यांना वाटते की ही तारीख चित्रपटासाठी एक मोठी चालना ठरू शकते. ही तारीख रोमान्स आणि भावनांनी भरलेल्या कथेसाठी विशेषतः महत्त्वाची मानली जाते. कथा आणि शैलीमध्ये थ्रिलर, रोमान्स आणि नाट्याचे शक्तिशाली मिश्रण असेल, तसेच शक्तिशाली अ‍ॅक्शन देखील असेल.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

‘Border 2’ मध्ये वरुण धवनच्या अभिनयाची खिल्ली उडवणाऱ्यांवर भडकले निर्माते; म्हणाले, ‘ या देशद्रोहींना…’
या चित्रपटाची कथा एका धोकादायक गुंडाच्या जगात फिरते असे म्हटले जाते, जिथे प्रेम आणि शत्रुत्व एकत्र राहतात. यावेळी शाहिद कपूरची भूमिका खूपच तीव्र आणि वेगळी असेल. तृप्ती दिमरीसोबतची त्याची प्रेमकथा चित्रपटाचे हृदय मानले जाते. व्हॅलेंटाईन डेला चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय त्याच्या दोन थीम प्रतिबिंबित करतो: तीव्र अॅक्शन आणि थ्रिल, तर एक प्रेमकथा.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

”सर्व पुरुषांना तुरुंगात टाकले पाहिजे का?” अभिनेत्रीच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ; पुरुषांची भटक्या कुत्र्यांशी तुलना

Web Title: Blood smeared face full body tattoos shahid kapoors terrifying o romeo look revealed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 02:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव
1

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

‘जेव्हा अहान कंमेंट करेल…’ ‘Border 2’ साठी रितेशही उत्सुक; ट्रेंड फॉलो करत शेअर केला मजेदार Video
2

‘जेव्हा अहान कंमेंट करेल…’ ‘Border 2’ साठी रितेशही उत्सुक; ट्रेंड फॉलो करत शेअर केला मजेदार Video

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO
3

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा
4

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM