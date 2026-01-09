रक्ताने माखलेला चेहरा, अंगभर टॅटू अन्…, शाहिद कपूरचा धडकी भरवणारा ‘ओ रोमियो’ लूक प्रदर्शित

या नवीन वर्षात अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिस गाजण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. या वर्षी बॉक्स ऑफिसवर अनेक मोठे आणि बहुप्रतिक्षित चित्रपट प्रदर्शित होणार आहेत. त्यापैकी शाहिद कपूरचा आगामी चित्रपट “ओ रोमियो” आहे, जो आधीच बरीच चर्चा निर्माण करत आहे. अलीकडेच, चित्रपटाचे एक जबरदस्त पोस्टर प्रदर्शित झाले, ज्यामुळे चाहते आश्चर्यचकित झाले. पोस्टरमध्ये शाहिद कपूरचा लूक खूपच भयंकर आणि अनोखा आहे. रक्ताने माखलेला चेहरा, त्याच्या शरीराच्या प्रत्येक भागावर टॅटू आणि भयानक हास्य असलेले हे पोस्टर त्याच्या चाहत्यांनाही थक्क करते. शिवाय, पोस्टर पाहिल्यानंतर त्याचे चाहते चित्रपटाबद्दल उत्सुक झाले आहेत. “ओ रोमियो” हा प्रसिद्ध दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज दिग्दर्शित एक प्रमुख बॉलिवूड चित्रपट मानला जातो. साजिद नाडियाडवाला या चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत.
या चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत तृप्ती डिमरी मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. त्यांच्याशिवाय नाना पाटेकर यांच्या सारखे शक्तिशाली कलाकार देखील या चित्रपटाचा भाग आहेत. हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच त्याच्या मजबूत स्टारकास्ट आणि मोठ्या प्रमाणात निर्मितीमुळे चर्चेत आहे. निर्माते या प्रकल्पाचे मोठ्या प्रमाणात नियोजन करत आहेत. या पोस्टरसह चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. हा चित्रपट मूळतः ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार होता.
मात्र, नंतर प्रदर्शनाची तारीख बदलण्यात आली. हा चित्रपट आता १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी व्हॅलेंटाईन डे रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल. निर्मात्यांना वाटते की ही तारीख चित्रपटासाठी एक मोठी चालना ठरू शकते. ही तारीख रोमान्स आणि भावनांनी भरलेल्या कथेसाठी विशेषतः महत्त्वाची मानली जाते. कथा आणि शैलीमध्ये थ्रिलर, रोमान्स आणि नाट्याचे शक्तिशाली मिश्रण असेल, तसेच शक्तिशाली अॅक्शन देखील असेल.
या चित्रपटाची कथा एका धोकादायक गुंडाच्या जगात फिरते असे म्हटले जाते, जिथे प्रेम आणि शत्रुत्व एकत्र राहतात. यावेळी शाहिद कपूरची भूमिका खूपच तीव्र आणि वेगळी असेल. तृप्ती दिमरीसोबतची त्याची प्रेमकथा चित्रपटाचे हृदय मानले जाते. व्हॅलेंटाईन डेला चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा निर्णय त्याच्या दोन थीम प्रतिबिंबित करतो: तीव्र अॅक्शन आणि थ्रिल, तर एक प्रेमकथा.
