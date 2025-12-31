रिलीज होऊन 26 दिवस झाले तरी ‘Dhurandhar’ पाहण्यासाठी तरसतोय बॉलिवूडचा ‘हा’ स्टार; जाणून घ्या काय आहे कारण?

बॉलिवूड अभिनेता दानिश प्रताप सूदची भय ही हॉरर वेब सीरिज नुकतीच प्रदर्शित झाली आहे. ही सीरिज अलौकिक कार्यकर्ते गौरव तिवारी यांच्या जीवनावर आधारित आहे. या सीरिजला मोठ्या प्रमाणात प्रशंसा मिळत आहे. लोकांना दानिश सूदचे काम आणि त्याचे काम खूप आवडत आहे. चाहते रात्रीच्या वेळी ती पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. दानिश सूद व्यतिरिक्त, करण टॅकर आणि कल्की कोचलिन हे देखील ‘भय’ या वेब सीरिजमध्ये शक्तिशाली भूमिका साकारत आहेत. सध्या, दानिश सूद त्यांच्या सीरिजचे सतत प्रमोशन करत आहेत. दरम्यान, दानिश सूदचा दावा आहे की त्याने अद्याप धुरंधर हा चित्रपट पाहिलेला नाही.दानिश सूद एका मुलाखतीत म्हणाला, “मी या चित्रपटाबद्दल खूप उत्सुक आहे, जरी मला अद्याप तो पाहण्याची संधी मिळाली नाही. मी अद्याप हा चित्रपट पाहिलेला नाही. मी आतापर्यंत ‘भय’ वर काम करत होतो, त्यानंतर ‘टॉक्सिक’ हे गाणे रिलीज झाले.” मला या सर्व गोष्टींसाठी वेळ मिळाला नाही.
दानिश सूद धुरंधर चित्रपट पाहण्याची योजना आखत आहे.दानिश सूद म्हणाला, “नवीन वर्ष येईपर्यंत मी हा चित्रपट पाहीन अशी आशा आहे. या नवीन वर्षात मला थोडा मोकळा वेळ मिळेल. मी काही काळ दिल्लीत आहे. म्हणून मी एक नाईट शो बुक करणार आहे. मला हे देखील जाणून घ्यायचे आहे की या चित्रपटात असे काय आहे की लोकांना ते इतके आवडते. चित्रपटात अक्षय खन्नाचे खूप कौतुक होत आहे. चित्रपट पाहिल्यानंतरच मी तुम्हाला धुरंधर कसा आहे हे सांगू शकेन. मी चित्रपट न पाहताही अक्षय खन्नाचे गाणे स्टेप्स आणि फेस आधीच लक्षात ठेवले आहे.”
धुरंधरचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की धुरंधर पाकिस्तान, बहरीन, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया आणि युएईमध्ये प्रदर्शित झाला नाही. या सर्व देशांमध्ये भारतीय चित्रपटांसाठी मजबूत बाजारपेठ आहे. तरीही, धुरंधरने जागतिक स्तरावर ₹११०० कोटींची कमाई केली आहे. तसेच अजूनही चांगली कमाई करण्याच्या मार्गावर आहे.
