‘Ikkis’मधील भारत-पाकिस्तान संवादावर CBFC ची कात्री, अनेक सीन कट केल्यानंतर मिळाले U/A प्रमाणपत्र

श्रीराम राघवन दिग्दर्शित “अगस्त्य नंदा” आणि धर्मेंद्र यांच्या “इक्कीस” चित्रपटातही सीबीएफसीने काही संवादावर कात्री चालवली आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने निर्धारित कट आणि बदल केल्यानंतर या चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. मॅडॉक फिल्म्स निर्मित, हा चित्रपट ख्रिसमस रिलीजपासून १ जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहे.
सीबीएफसी वेबसाइटनुसार, “इक्कीस” ला १५ डिसेंबर रोजी १३+ रेटिंग मिळाले. चित्रपटाचा कालावधी १४७.४५ मिनिटे (२ तास २७ मिनिटे) आहे आणि त्याची कथा अशी आहे, “भारतातील सर्वात तरुण परमवीर चक्र विजेत्याची – सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपालची अनकहीत सत्यकथा.” हा चित्रपट भारतातील सर्वात तरुण वीर चक्र विजेत्यांपैकी एकाची कहाणी सांगतो, ज्याची भूमिका अगस्त्य नंदाने साकारली आहे. त्याचे काम चाहत्यांना खूप आवडले आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यापासून हा चित्रपट पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत.
‘इक्कीस’ चित्रपटावर सेन्सॉर बोर्डाची कात्री
बॉलीवूड हंगामाने वृत्त दिले आहे की, सीबीएफसीने चित्रपट निर्मात्यांना सुरुवातीच्या डिस्क्लेमरमध्ये सुधारणा करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये पूना हॉर्स रेजिमेंट, कर्नल हनुत सिंग आणि टँक क्रू यांचे आभार मानण्यासह समावेश आहे. शेवटच्या श्रेयांमध्ये लेफ्टनंट जनरलचा फोटो आणि व्हॉइसओव्हरसोबतचा मजकूर समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे. चित्रपट निर्मात्यांना खेतरपाल कुटुंबाकडून संमती पत्र आणि सत्य घटनांवर आधारित दृश्यांसाठी कागदपत्रे देण्यास सांगितले आहे.
‘इक्कीस’ मधून भारत-पाकिस्तानवरील संवाद काढून टाकण्यात आला
कटांबद्दल सांगायचे तर, निर्मात्यांना ‘इक्कीस’ च्या दुसऱ्या भागात एका टँकचे नाव काढून टाकण्यास सांगण्यात आले. सीबीएफसीने भारत-पाकिस्तान संबंधांवरील १५ सेकंदांचा संवादही काढून टाकण्याचे आदेश दिले. दारूच्या ब्रँडची नावे अस्पष्ट करण्यात आली आणि धूम्रपानविरोधी दृश्ये जोडण्यात आली. निर्मात्यांनी या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आणि सीबीएफसीने डिसेंबरमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी प्रमाणपत्र दिले.
‘इक्कीस’ चित्रपट आज रिलीज
‘इक्कीस’ चित्रपट मूळतः २५ डिसेंबर रोजी, ख्रिसमसच्या निमित्ताने थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार होता. परंतु, त्याचे रिलीज १ जानेवारी २०२६ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले. ‘इक्कीस’मध्ये जयदीप अहलावत आणि सिमर भाटिया यांच्याही मुख्य भूमिका पाहायला मिळणार आहे. आता हा चित्रपट सिनेमागृहात किती कमाई करतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.