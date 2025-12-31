”कपडे काढ अन् नाच…”, सेटवर धक्कादायक प्रकार, दिग्दर्शकाने प्रसिद्ध अभिनेत्रीसोबत केली होती गैरवर्तणूक

अभिनेत्री तनुश्री दत्ता तिच्या स्पष्टवक्त्या शैलीसाठी ओळखली जाते. ती तिचे मत मांडताना कोणताही संकोच करत नाही. तिने एकदा एका चित्रपट दिग्दर्शकावर असभ्य वर्तनाचा आरोप केला होता. नाव न घेता तिने सांगितले की दिग्दर्शकाने तिला कपडे काढून नाचण्यास सांगितले होते. यामुळे तनुश्री खूप नाराज झाली. आता, तिची ही जुनी मुलाखत पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
पिंकविलाशी झालेल्या संभाषणात तनुश्री दत्ता म्हणाली, “चित्रपटाच्या सेटवर, तू मोठी दिग्दर्शकही नाही आहात. मग तुम्ही अशा प्रकारे उद्धटपणे का बोलत आहात?
‘तुझे कपडे काढ आणि नाच,’ असे तो म्हणाला. मला माझा गाऊन काढायचा होता, पण तीच गोष्ट तुम्ही सभ्य भाषेतही सांगू शकला असता ना? तिथे त्यावरून वाद झाला होता. तिथे एक समस्या होती. मी गप्प राहिले. तेव्हा मी खूप शांत होते. मी त्याच्याकडे पाहिले आणि गप्प राहिले. पण इतर कलाकारही नाराज होते. सगळे नाराज होते. कोणीही बोलण्यासाठी पुढे आले नाही, परंतु त्यावेळी सर्वांनी मला पाठिंबा दिला. म्हणूनच दिग्दर्शक गप्प राहिला. त्याला एक वाईट सवय आहे. त्याला कसे वागावे हे माहित नाही.”
ती पुढे म्हणाली, “त्या दृश्यात मी घातलेले कपडे ते आधीच रिव्हिलिंग होते.मला पाण्याखाली नाचावे लागले. दिग्दर्शकाने मला कपडे काढून नाचण्यास सांगितले.पण एखाद्या प्रोफेशनल व्यक्तीशी आणि ‘मिस इंडिया’ राहिलेल्या मुलीशी बोलण्याची ही पद्धत नाही. मी याविरोधात आवाज उठवला, म्हणजे काय तर मीडियाशी बोलताना सहज याबद्दल सांगितले होते. मी त्या दिग्दर्शकाचे नावही घेतले नव्हते, पण तो स्वतःच समोर आला आणि आजही यावर मुलाखती देत असतो.”
तनुश्री दत्ताने आशिक बनाया आपने, चॉकलेट: डीप डार्क सिक्रेट्स, भागम भाग, ३६ चायना टाउन, ढोल, रिस्क, गुड बॉय बॅड बॉय, सास बहू और सेन्सेक्स, अपार्टमेंट आणि सुपर कॉप्स व्हर्सेस सुपर व्हिलन यासारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे.