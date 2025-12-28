‘Dhurandhar’ च्या निर्मात्यांनी कमावला बक्कळ पैसा! बॉलीवूडमध्ये पहिल्यांदाच ‘इतक्या’ कोटींचा अकडा पार

बॉलीवूडमधील या वर्षातील सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर चित्रपट “धुरंधर” ने बॉक्स ऑफिसवर आपली जादू सुरूच ठेवली आहे. रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना अभिनीत अॅक्शन-ड्रामा चित्रपटाने प्रभावी कामगिरी करून दाखवली आहे,दरम्यान, या चित्रपटाने आता एक नवीन विक्रम मोडला आहे, असा विक्रम करणारा हा वर्षातील पहिला चित्रपट ठरला आहे. चला जाणून घेऊया या चित्रपटाने कोणता नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
‘धुरंधर’ चित्रपटाचा नवा विक्रम
खरं तर, ‘धुरंधर’ प्रदर्शित होऊन चार आठवडे झाले आहेत आणि चित्रपटाने चौथ्या आठवड्यात अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. हो, चौथ्या आठवड्याच्या शनिवारी, चित्रपटाने २० कोटी (अंदाजे २०० दशलक्ष डॉलर्स) पेक्षा जास्त कमाई केली. यासह, चित्रपटाने केवळ भारतीय बॉक्स ऑफिसवर ७०० कोटी (अंदाजे ७०० दशलक्ष डॉलर्स) चा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे हा विक्रम करणारा हा या वर्षीचा पहिला चित्रपट ठरला आहे.
चित्रपटाची कमाई सुरूच
एवढेच नाही तर चित्रपट व्यापारातील तज्ज्ञांच्या मते, जर हा ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर ‘धुरंधर’ चित्रपट लवकरच आणखी मोठे रेकॉर्ड मोडू शकतो. हे येत्या काही दिवसांत उघड होईल. या चित्रपटाची कमाई कुठे थांबेल हे देखील पाहणे बाकी आहे, कारण तो सतत कमाई करत आहे. रणवीर सिंगचा “धुरंधर” हा चित्रपट रिलीजच्या पहिल्या दिवसापासूनच बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड नफा कमवत आहे. या चित्रपटाला लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि बॉक्स ऑफिसवर तो चांगली कमाई करत आहे. चित्रपटातील रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांच्या भूमिकांना लोकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.इतकेच नाही तर चित्रपटातील गाणी देखील खूप लोकप्रिय झाली आहेत आणि प्रेक्षकांकडून त्याला खूप प्रेम मिळाले आहे. रणवीर सिंग स्टारर हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला आणि पहिल्या दिवसापासूनच बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करत आहे.
चित्रपटाचा दुसरा भाग मार्च २०२६ मध्ये होणार प्रदर्शित
धुरंधर हा चित्रपट मार्च २०२६ मध्ये त्याचा दुसरा भाग प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट १९ मार्च २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. धुरंधर २ च्या प्रदर्शनाची अधिकृत घोषणा देखील करण्यात आली आहे. परिणामी, चित्रपटाची लोकप्रियता २०२६ मध्येही जाणवेल. चित्रपटाभोवती चर्चा आधीच सुरू झाली आहे. पहिल्या भागातील सर्व कलाकारांनी चांगले काम केले आहे. तरीही, धुरंधरच्या पहिल्या भागात अक्षय खन्ना स्टार बनला. त्याने डाकू रेहमानच्या भूमिकेत चित्रपटात भूमिका साकारली आणि ती चाहत्यांना खूप आवडली. आता दुसऱ्या भागात कोण स्टार बनत हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
‘धुरंधर २’ या ४ चित्रपटांशी स्पर्धा करेल
धुरंधर २ चा मार्ग पहिल्या भागाइतका सोपा नसेल. या काळात अनेक चित्रपट प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहेत. राम चरणचा पेड्डी प्रदर्शित होत आहे. अनुराग कश्यपचा डकॉइट देखील प्रदर्शित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. दक्षिण भारतीय सुपरस्टार यशचा टॉक्सिक चित्रपट देखील त्याच सुमारास प्रदर्शित होत आहे. परिणामी, धुरंधरला अनेक मोठ्या चित्रपट स्पर्धांना सामोरे जावे लागणार आहे. हे निश्चित आहे की, २०२५ प्रमाणे, २०२६ मध्ये देखील बॉक्स ऑफिसवर टक्कर होताना दिसणार आहे.