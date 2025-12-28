Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बॉलीवूडचा पर्दाफाश : ए-लिस्टर स्टार्सची फी आणि दिखावटी कास्टिंग उघडकीस, Imran Khanने केली पोलखोल

अभिनेता इम्रान खानने बॉलीवडूचा पर्दाफाश केला आहे. तो ए-लिस्ट स्टार्सकडून आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ फीबद्दल बोलला आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 04:07 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

अभिनेता इम्रान खान आगामी “हॅपी पटेल” चित्रपटासह मोठ्या पडद्यावर परतण्यास सज्ज आहे. समदीशच्या पॉडकास्टवरील अलिकडेच दिलेल्या मुलाखतीत, अभिनेताने बॉलिवूडमधील कलाकारांच्या कास्टिंगबद्दल आणि रणबीर कपूर आणि रणवीर सिंग सारख्या ए-लिस्ट स्टार्सकडून आकारल्या जाणाऱ्या भरमसाठ फीबद्दल बोलला.

संभाषणादरम्यान, इम्रान खानने खुलासा केला की “मटरू की बिजली का मंडोला” साठी मूळ निवड अजय देवगण होती, स्वतःची नाही. जेव्हा अजय देवगणने निर्मिती दरम्यान चित्रपट सोडला तेव्हा विशाल भारद्वाजने त्याच्या जागी इम्रानला कास्ट केले.

बॉलीवूडमध्ये कास्टिंग कसे केले जाते?
इमरानने पुढे असा दावा केला की विशालने त्याला निवडले कारण तो भूमिकेसाठी परिपूर्ण होता, तर त्याची निवड चित्रपटाच्या बजेटला मदत करत होती. बॉलीवूड कास्टिंगबद्दल बोलताना तो म्हणाला, “आजही, कास्टिंग पूर्णपणे बजेटवर आधारित असते. त्याचा अभिनेत्याशी काहीही संबंध नाही. तुम्ही भूमिकेसाठी योग्य आहात की नाही याची कोणालाही पर्वा नाही. ते फक्त विचार करतात, ‘मी यातून किती पैसे कमवू शकतो?’ अशा प्रकारे मला ‘मटरू की बिजली का मंडोला’ मध्ये कास्ट करण्यात आले. ते माझ्याकडून उदरनिर्वाह करू शकले.”

Battle Of Galwan Cast Fees: सलमानचे मानधन सैराटच्या Box Office कलेक्शनहुनही जास्त! इतर कलाकारांनीही घेतली मोठी रक्कम

बॉलीवूडच्या ए-लिस्ट स्टार्सच्या मानधनाबद्दल बोलताना, अभिनेत्याला विचारण्यात आले की ए-लिस्टर्स एका चित्रपटासाठी किती कमाई करतात, ज्यावर त्याने उत्तर दिले, “जर तुम्ही आजकाल थिएटर चित्रपटांमध्ये ए-लिस्टर्स असाल, तर तुम्ही एका चित्रपटासाठी ३० कोटींपेक्षा कमी कमाई करत नाही. माझ्या वयाचा कोणताही अभिनेता – रणबीर कपूर, रणवीर सिंग, शाहिद कपूर – ते ३० कोटींपेक्षा कमी कमाई करत असतील तर मला आश्चर्य वाटेल.”

Veteran art director: कलाविश्वावर दुःखाचा डोंगर, प्रसिद्ध दिग्दर्शक के.शेखर काळाच्या पडद्याआड,72 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

त्यांनी मुख्य अभिनेता आणि इतर कलाकार आणि क्रू मेंबर्समधील मानधनातील तफावतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याने उपहासात्मकपणे म्हटले की, जर चित्रपटात काम करणाऱ्या इतर सर्व कलाकारांच्या तुलनेत मुख्य अभिनेत्याच्या कमाईचे प्रमाण विचारात घेतले तर असा क्षण येईल जेव्हा कोणी थांबून म्हणेल, ‘एक मिनिट थांबा’ कारण एकाच व्यक्तीला इतके पैसे देणे शहाणपणाचे नाही.

२०२६ मध्ये येणारा इम्रान खानचा पुढचा चित्रपट
इमरान पुढे “हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह” मध्ये दिसणार आहे. वीर दास आणि कवी शास्त्री दिग्दर्शित या चित्रपटात वीर दास, अमित भंडारी, मिथिला पालकर आणि शारिब हाश्मी यांच्याही मुख्य भूमिका आहेत. या चित्रपटात आमिर खान एक छोटीशी भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट १६ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Dec 28, 2025 | 04:07 PM

