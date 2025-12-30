“मी तयार आहे”, मलायका अरोरा करणार दुसरं लग्न? अरबाज खाननंतर अभिनेत्रीचा दुसऱ्या विवाहावर खुलासा

मलायका अरोरा आणि अरबाज खान हे एकेकाळी बॉलिवूड इंडस्ट्रीतील एक पॉवर कपल होते. त्यांची केमिस्ट्री नेहमीच चर्चेत असायची. लग्नाच्या काही वर्षांनंतर त्यांचे नाते बिघडले आणि त्यांनी घटस्फोट घेतला. त्यांच्या घटस्फोटामुळे चाहते आणि इंडस्ट्रीतील लोकांना धक्का बसला. आता, मलायकाने या प्रकरणावर मौन सोडले आहे. घटस्फोटानंतर तिच्यावर आरोप करण्यात आल्याचे तिने उघड केले.
मलायकाने सांगितले की तिने २०१६ मध्ये अरबाज खानपासून घटस्फोटाची घोषणा केली होती, तर २०१७ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला होता. त्यावेळी, केवळ सामान्य जनताच नाही तर तिच्या जवळच्या लोकांनीही तिच्यावर खूप टीका केली होती.
इंडिया टुडेला दिलेल्या एका खास मुलाखतीत मलायकाने तिच्या मनातील वेदना व्यक्त केल्या. अभिनेत्री म्हणाली, “मला खूप टीका आणि ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. फक्त जनतेकडूनच नाही तर माझ्या कुटुंबाकडून आणि मित्रांकडूनही. त्यावेळी माझ्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. पण मी माझ्या निर्णयावर ठाम राहिल्याचा मला आनंद आहे. आज मला कोणताही पश्चात्ताप नाही.”
आनंदी राहण्यासाठी पुढे जाणे आवश्यक आहे हे मला जाणवले. पण कोणीही ते समजून घेतले नाही. सर्वांनी मला प्रश्न विचारला, “तुम्ही तुमचा आनंद इतर सर्व गोष्टींपेक्षा कसा जास्त ठेवू शकता?” पण मी ते करण्यात आनंदी होते. मी विचार केला, “हे माझ्यासाठी किती वाईट असेल? मी काही काळ काम करू शकणार नाही. लोक माझ्याबद्दल वाईट बोलतील.”
मलायकाने घटस्फोटाच्या निर्णयाबद्दल पुरुषांना प्रश्न विचारणाऱ्या किंवा त्यांचा न्याय करणाऱ्यांवरही टीका केली. अभिनेत्री म्हणाली, “दुर्दैवाने, पुरुषांना कधीही हे प्रश्न विचारले जात नाहीत. आपण एका पुरुषप्रधान समाजात राहतो आणि परिस्थिती अशीच आहे असे गृहीत धरले जाते. पुरुषांच्या बाबतीत, कधीही टीका केली जात नाही. महिलांवर लगेच टीका केली जाते. पण जर तुम्ही या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन तुमचे जीवन घडवत, एक उदाहरण मांडले तर तुम्ही काहीतरी योग्य करत आहात.”
मलायकाने असेही म्हटले की ती अजूनही लग्नावर विश्वास ठेवते. अभिनेत्री म्हणाली, “मी लग्नावर विश्वास ठेवते, पण याचा अर्थ असा नाही की ते माझ्यासाठी आहे. जर ते घडले तर ते ठीक आहे, पण मी लग्नाचा पाठलाग करत नाही. मी स्वतःवर खूप समाधानी आहे. मला अजूनही माझे जीवन आवडते. मला प्रेमाची कल्पना आवडते. मला प्रेम करायला आणि प्रेम वाटायला आवडते. मी प्रेमासाठी पूर्णपणे खुली आहे, पण मी ते शोधत नाही. जर ते नैसर्गिकरित्या आले आणि जर ते माझ्या आयुष्यात आले तर मी ते स्वीकारेन.”
मलायकाने पुढे स्पष्ट केले की जेव्हा तिने अरबाज खानशी लग्न केले तेव्हा ती फक्त २५ वर्षांची होती. अभिनेत्रीने लोकांना खूप कमी वयात लग्न करू नये असा सल्ला दिला. तिने त्यांना जीवन पूर्ण जगण्याचा, ते अनुभवण्याचा आणि नंतर लग्नाचा निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला. लग्नापूर्वी आर्थिक आणि भावनिकदृष्ट्या स्वतंत्र व्हा.