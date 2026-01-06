ईशान खट्टरचा ‘होमबाउंड’ Oscar च्या आणखीन जवळ! भारताला पुन्हा मिळणार ऑस्कर?

२०२६ च्या ऑस्करसाठी भारताच्या आशा वाढत आहेत. दिग्दर्शक नीरज घायवान यांचा “होमबाउंड” हा चित्रपट प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार जिंकण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे गेला आहे. या चित्रपटात ईशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकेत पाहायला मिळत आहेत. देशाचा एकमेव दावेदार आता “आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म” श्रेणीमध्ये पुरस्कार जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला आहे. अंतिम नामांकने अद्याप प्रतीक्षेत असताना, यामुळे आशा आणखी बळकट झाल्या आहेत. “होमबाउंड” हा चित्रपट अकादमी पुरस्कारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीतील वोटिंगच्या पुढील फेरीत पोहोचला आहे, जिथे आता फक्त १५ चित्रपट पात्र आहेत.
अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेसने आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीतील मतदानाच्या पुढील फेरीत पोहोचलेल्या १५ सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांची यादी जाहीर केली. भारताचा ‘होमबाउंड’ देखील शॉर्टलिस्ट झाला आहे. अकादमीने जाहीर केले की जगभरातील १५ चित्रपट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीतील मतदानाच्या पुढील फेरीत पोहोचले आहेत. ‘होमबाउंड’ सोबत, या चित्रपटांमध्ये अर्जेंटिना, ब्राझील, फ्रान्स, जर्मनी, इराक, जपान, जॉर्डन, नॉर्वे, पॅलेस्टाईन, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वित्झर्लंड, तैवान आणि ट्युनिशियामधील चित्रपटांचा समावेश आहे.
त्यानंतर पाच शॉर्टलिस्टेड चित्रपटांची निवड केली जाईल. “इंटरनॅशनल फीचर फिल्म” श्रेणीमध्ये ऑस्कर नामांकने मिळवणारे हे पाच चित्रपट असतील. अकादमी या महिन्याच्या २२ जानेवारी रोजी ऑस्कर नामांकनांची घोषणा करेल, त्यानंतर १५ मार्च २०२६ रोजी लॉस एंजेलिस येथे एका भव्य समारंभात २०२६ चे ऑस्कर प्रदान केले जातील.
आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीमध्ये ‘होमबाउंड’ सोबत निवडण्यात आलेल्या १५ चित्रपटांमध्ये बेलेन (अर्जेंटिना), द सीक्रेट एजंट (ब्राझील), इट वॉज जस्ट एन अॅक्सिडेंट (फ्रान्स), साउंड ऑफ फॉलिंग (जर्मनी), द प्रेसिडेंट्स केक (इराक), कोकुहो (जपान), ऑल दॅट्स लेफ्ट ऑफ यू (जॉर्डन), सेंटिमेंटल व्हॅल्यू (नॉर्वे), पॅलेस्टाईन ३६ (पॅलेस्टाईन), नो अदर चॉइस (दक्षिण कोरिया), सिरात (स्पेन), लेट शिफ्ट (स्वित्झर्लंड), लेफ्ट-हँडेड गर्ल (तैवान) आणि द व्हॉइस ऑफ हिंद रजब (ट्युनिशिया) यांचा समावेश आहे.