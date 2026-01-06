Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ईशान खट्टरचा ‘होमबाउंड’ Oscar च्या आणखीन जवळ! भारताला पुन्हा मिळणार ऑस्कर?

"होमबाउंड" हा चित्रपटाने ऑस्करच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. १५ सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांच्या यादीत या चित्रपटाचे नाव आले आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 04:56 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

२०२६ च्या ऑस्करसाठी भारताच्या आशा वाढत आहेत. दिग्दर्शक नीरज घायवान यांचा “होमबाउंड” हा चित्रपट प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार जिंकण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे गेला आहे. या चित्रपटात ईशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकेत पाहायला मिळत आहेत. देशाचा एकमेव दावेदार आता “आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म” श्रेणीमध्ये पुरस्कार जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला आहे. अंतिम नामांकने अद्याप प्रतीक्षेत असताना, यामुळे आशा आणखी बळकट झाल्या आहेत. “होमबाउंड” हा चित्रपट अकादमी पुरस्कारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीतील वोटिंगच्या पुढील फेरीत पोहोचला आहे, जिथे आता फक्त १५ चित्रपट पात्र आहेत.

अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेसने आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीतील मतदानाच्या पुढील फेरीत पोहोचलेल्या १५ सर्वोत्कृष्ट चित्रपटांची यादी जाहीर केली. भारताचा ‘होमबाउंड’ देखील शॉर्टलिस्ट झाला आहे. अकादमीने जाहीर केले की जगभरातील १५ चित्रपट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीतील मतदानाच्या पुढील फेरीत पोहोचले आहेत. ‘होमबाउंड’ सोबत, या चित्रपटांमध्ये अर्जेंटिना, ब्राझील, फ्रान्स, जर्मनी, इराक, जपान, जॉर्डन, नॉर्वे, पॅलेस्टाईन, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वित्झर्लंड, तैवान आणि ट्युनिशियामधील चित्रपटांचा समावेश आहे.

Varanasi Release Date: Mahesh Babu आणि Priyanka Chopra चा चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; तारीख जाणून घ्या

त्यानंतर पाच शॉर्टलिस्टेड चित्रपटांची निवड केली जाईल. “इंटरनॅशनल फीचर फिल्म” श्रेणीमध्ये ऑस्कर नामांकने मिळवणारे हे पाच चित्रपट असतील. अकादमी या महिन्याच्या २२ जानेवारी रोजी ऑस्कर नामांकनांची घोषणा करेल, त्यानंतर १५ मार्च २०२६ रोजी लॉस एंजेलिस येथे एका भव्य समारंभात २०२६ चे ऑस्कर प्रदान केले जातील.

सुधा चंद्रनच्या खरोखरच अंगात आली होती देवी की केले ढोंग? नेटकऱ्यांनी केले ट्रोल, अभिनेत्रीने दिली प्रतिक्रिया

आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीमध्ये ‘होमबाउंड’ सोबत निवडण्यात आलेल्या १५ चित्रपटांमध्ये बेलेन (अर्जेंटिना), द सीक्रेट एजंट (ब्राझील), इट वॉज जस्ट एन अॅक्सिडेंट (फ्रान्स), साउंड ऑफ फॉलिंग (जर्मनी), द प्रेसिडेंट्स केक (इराक), कोकुहो (जपान), ऑल दॅट्स लेफ्ट ऑफ यू (जॉर्डन), सेंटिमेंटल व्हॅल्यू (नॉर्वे), पॅलेस्टाईन ३६ (पॅलेस्टाईन), नो अदर चॉइस (दक्षिण कोरिया), सिरात (स्पेन), लेट शिफ्ट (स्वित्झर्लंड), लेफ्ट-हँडेड गर्ल (तैवान) आणि द व्हॉइस ऑफ हिंद रजब (ट्युनिशिया) यांचा समावेश आहे.

Web Title: Ishaan khatters homebound is closer than ever to an oscar nomination

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”आम्ही रामाची पूजा करतो, पण परशुरामाची वृत्ती बाळगतो”, बॉर्डर २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, सनी देओलच्या डायलॉग्सने जिंकली मनं
1

”आम्ही रामाची पूजा करतो, पण परशुरामाची वृत्ती बाळगतो”, बॉर्डर २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, सनी देओलच्या डायलॉग्सने जिंकली मनं

शोलेच्या शूटिंगदरम्यान बिग बींना लागली होती गोळी! ‘ते’ क्षण आठवले की बॉलिवूडमध्ये आजही चुकतो काळजाचा ठोका
2

शोलेच्या शूटिंगदरम्यान बिग बींना लागली होती गोळी! ‘ते’ क्षण आठवले की बॉलिवूडमध्ये आजही चुकतो काळजाचा ठोका

धर्मेंद्र-अगस्त्य नंदाची फिल्म आता OTT प्लॅटफॉर्मवर, कधी आणि कुठे पाहता येणार?
3

धर्मेंद्र-अगस्त्य नंदाची फिल्म आता OTT प्लॅटफॉर्मवर, कधी आणि कुठे पाहता येणार?

‘Dhurandhar’ ऐतिहासिक टप्प्याच्या उंबरठ्यावर, अवघे ६.५० कोटी बाकी, साऊथचे चित्रपटही पडतील मागे
4

‘Dhurandhar’ ऐतिहासिक टप्प्याच्या उंबरठ्यावर, अवघे ६.५० कोटी बाकी, साऊथचे चित्रपटही पडतील मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट, उघडणार नशिबाचा दरवाजा; उल्टा-पुल्टा होणार खेळ

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट, उघडणार नशिबाचा दरवाजा; उल्टा-पुल्टा होणार खेळ

Jan 19, 2026 | 12:22 PM
सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

Jan 19, 2026 | 12:15 PM
भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

Jan 19, 2026 | 11:57 AM
CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

Jan 19, 2026 | 11:57 AM
Sanjay Raut BMC Mayor 2026: भाजप-ठाकरेंमध्ये अंतर्गत खलबतं…; संजय राऊतांनी स्पष्टचं सांगितलं

Sanjay Raut BMC Mayor 2026: भाजप-ठाकरेंमध्ये अंतर्गत खलबतं…; संजय राऊतांनी स्पष्टचं सांगितलं

Jan 19, 2026 | 11:55 AM
Parbhani Crime: अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा विचारलं जाब, कुटुंबावर टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी

Parbhani Crime: अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा विचारलं जाब, कुटुंबावर टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी

Jan 19, 2026 | 11:55 AM
T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

Jan 19, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM