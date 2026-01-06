Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सुधा चंद्रनच्या खरोखरच अंगात आली होती देवी की केले ढोंग? नेटकऱ्यांनी केले ट्रोल, अभिनेत्रीने दिली प्रतिक्रिया

अलिकडच्या काळात अभिनेत्री सुधा चंद्रनचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत, ज्यामुळे तिला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. आता, त्या व्हिडिओंवर सुधाची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. अभिनेत्री यावर काय म्हणाली जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 06, 2026 | 03:45 PM
टीव्ही आणि चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेत्री सुधा चंद्रन अलीकडेच तिच्या एका व्हिडिओमुळे चर्चेत आली आहे. अलिकडेच एका व्हिडिओमध्ये सुधा एका धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान भावनिक आणि आध्यात्मिक मूडमध्ये असल्याचे दिसून दिसून आले, ज्यामुळे अभिनेत्रीचा ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला आहे. आता, अभिनेत्रीने या प्रकरणाबद्दल उघडपणे आपले मत मांडले आहे.

सुधा चंद्रन यांचे व्हिडिओ झाले व्हायरल

३ जानेवारी रोजी सुधा चंद्रन यांनी त्यांच्या घरी ‘माता की चौकी’ हा कार्यक्रम आयोजित केला होता, ज्यामध्ये कुटुंबातील सदस्य आणि अनेक जवळच्या उद्योगातील व्यक्ती उपस्थित राहिले होते. या कार्यक्रमादरम्यान, सुधा भक्तीत इतक्या बुडाल्या की त्या भावुक झाल्या. या क्षणाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाले, ज्यामध्ये त्या आध्यात्मिक अवस्थेत दिसत होत्या. काही वापरकर्त्यांनी या व्हिडिओंबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आणि तिला ट्रोल करण्यास सुरुवात केली.

सुधा चंद्रन यांची ट्रोलिंगवर समोर आली प्रतिक्रिया

झूमशी झालेल्या संभाषणात, सुधा चंद्रन यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ती येथे कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यासाठी आलेली नाही. त्यांच्या मते, भक्ती ही एक अशी भावना आहे जी शब्दात वर्णन करता येत नाही. ती म्हणाली की हा एक क्षण आहे जो प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आयुष्यात अनुभवण्याची आतुरतेने वाट पाहत असतो. हा अनुभव खूप वैयक्तिक आणि आनंदाने भरलेला आहे. सुधा मानतात की प्रत्येक व्यक्तीचा देवाशी जोडण्याचा एक वेगळा मार्ग असतो. ती म्हणाली की जे या भावनेशी जोडू शकतात तेच तिच्यासाठी खरोखर अर्थपूर्ण आहेत. ट्रोल्सबद्दल, ती म्हणाली की तिला काही फरक पडत नाही. तिच्या मते, तिने तिच्या आयुष्यात कधीही लोक काय म्हणतात याची पर्वा केली नाही.

अभिनेत्रीने संघर्षांनी भरलेल्या आयुष्याचाही उल्लेख केला

अभिनेत्रीने तिच्यासोबत घडलेल्या दुर्दैवाचाही उल्लेख केला आणि म्हणाली की, त्यावेळीही अनेकांनी तिच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनेकांनी तिला निराश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते निर्णय नंतर तिची यशोगाथा बनले. सुधा म्हणाली की जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्या विश्वासांवर ठाम राहते तेव्हा कालांतराने ती तिची ओळख बनते. तिने असेही स्पष्ट केले की ती कोणाच्याही भक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नाही किंवा त्याचा न्याय करत नाही. तिच्यासाठी स्वाभिमान, प्रतिष्ठा आणि देवाचे आशीर्वाद हे सर्वोपरि आहेत. एक स्वतंत्र महिला म्हणून, तिला स्वतःच्या अटींवर जीवन कसे जगायचे हे माहित आहे.

सुधा चंद्रन यांचे काम

कामाच्या बाबतीत, सुधा चंद्रन अलिकडच्या काळात टेलिव्हिजनवर सतत सक्रिय आहेत. “नागिन” च्या सुरुवातीच्या सीझनमध्ये अभिनेत्री तिच्या नकारात्मक पण शक्तिशाली व्यक्तिरेखेने, यामिनी रहेजा, प्रेक्षकांवर खोलवर छाप सोडली. याशिवाय, ‘क्यूंकी सास भी कभी बहू थी’, ‘ये है मोहब्बतें’ आणि ‘शक्ती की भक्ती में कलियुग’ सारख्या लोकप्रिय शोमध्येही तिच्या अभिनयाचे कौतुक झाले.

 

