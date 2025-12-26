Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

“जनावरांसारखं वागू नका वागू…” ग्वाल्हेरमध्ये Live संगीत दरम्यान संतापले कैलाश खेर; लोकांची गर्दी पाहून राग अनावर

काल कैलाश खेर यांच्या संगीत मैफिलीत खळबळ उडालेली दिसली. लोकांच्या गर्दीने इतका गोंधळ घातला की गायकाला मैफिली अर्ध्यातच थांबवावी लागली. नेमकं काय घडलं जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 26, 2025 | 10:01 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

काल ग्वाल्हेरमधील कैलाश खेर यांचा संगीत कार्यक्रम पार पडला. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त ग्वाल्हेर मेळा मैदानावर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिवसभर कार्यक्रमाला उपस्थिती दाखवली. त्यानंतर, संध्याकाळी कैलाश खेर यांचा संगीत कार्यक्रम पार पडला. मात्र, गर्दीने इतका गोंधळ घातला की कैलाश खेर यांना त्यांचा कार्यक्रम मधेच बंद करावा लागला. शिवाय, कैलाश खेर यांना स्टेजवरून लोकांच्या गर्दीला प्राण्यांसारखे वागू नका असे आवाहन करावे लागले.

गाण्याच्या मध्यभागीच संगीत कार्यक्रम रद्द

गाणे सुरू झाल्यानंतर काही वेळातच, कैलाश खेर यांना गोंधळ आणि लोक स्टेजकडे येत असल्याचे पाहून ते संतापले. त्यांनी गर्दीला आवाहन केले आणि त्यांना योग्य वागणूक देण्यास सांगितले. गायकाने पोलिसांना स्टेजवरील कलाकारांना सुरक्षा पुरवण्याची विनंतीही केली. परंतु, याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. शिवाय, जेव्हा लोक कैलाश खेर यांच्याकडे येऊ लागले तेव्हा त्यांनी त्यांचा संगीत कार्यक्रम थांबवला. हा कार्यक्रम दिवंगत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आला होता. आदल्या दिवशी अमित शहा यांनीही कार्यक्रमस्थळी भेट दिली होती आणि गर्दीशी संवाद साधला होता. दिवसभर सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित होती, परंतु कैलाश खेर यांच्या संगीत कार्यक्रमादरम्यान गर्दीपुढे तेही कमी पडले.

कैलाश खेर यांना भेटण्यासाठी गर्दी जमली

येथे, ग्वाल्हेर मेळा मैदानावर, त्यांचा आवडता गायक कैलाश खेर यांना भेटण्यासाठी लोकांची गर्दी जमली होती. कार्यक्रम हाऊसफुल्ल होता आणि गर्दी अथक होती. संगीत कार्यक्रमातील काही लोकांनी स्टेजकडे जाण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे गोंधळ झाला आणि कार्यक्रम थांबवावा लागला. कैलाश खेर अनेकदा संगीत कार्यक्रमांमध्ये दिसले आहेत, जे त्यांच्या गाण्यांनी प्रेक्षकांना मोहित करतात. परंतु, कधीकधी गर्दी बेशिस्त होते, ज्यामुळे संगीत कार्यक्रमात व्यत्यय येतो. आता गायकाचा या संगीत कार्यक्रमाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

