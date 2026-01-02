‘Battle Of Galwan’चे फुटेज लीक? बर्फावर जखमी अवस्थेत रांगताना दिसला सलमान खान

सलमान खानच्या “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झाला आणि चाहते त्याच्या रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दरम्यान, चित्रपटातील एका महत्त्वाच्या दृश्याचे फुटेज लीक झाले आहे आणि हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे.सत्य वेगळे असल्याचे वृत्त आहे. चाहत्यांनी “बॅटल ऑफ गलवान” टीझरचे कौतुक केले तर काही वापरकर्त्यांनी सलमानच्या हावभावांवर आणि टीझरमध्ये दिसणाऱ्या इतर कलाकारांच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “बॅटल ऑफ गलवान” टीझरमुळे चीनमध्येही वाद निर्माण झाला. तेथील माध्यमांनी चित्रपटाच्या रिलीजवर अवास्तव टीका केली आणि म्हटले की तो चुकीच्या वेळी रिलीज होत आहे आणि भारताशी असलेल्या संबंधांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, “गलवानच्या युद्धाचे” फुटेज समोर आले आहे, असे लीक झाल्याचे वृत्त आहे.सत्य काहीतरी वेगळेच असल्याचे सांगितले जात आहे. व्हिडिओमध्ये, सलमान खान गणवेशात, बर्फाच्छादित पर्वतांमधून रांगत जाताना दिसत आहे, त्याचा चेहरा रक्ताने आणि जखमांनी माखलेला आहे. त्यानंतर सलमान उठतो आणि काटेरी तारांनी जडवलेल्या काठीने चिनी सैनिकांना मारहाण करताना दिसतो.
व्हिडिओमध्ये सलमान खानचा अवतार गंभीर दिसते. त्याचे भाव धक्कादायक आहेत. एका वापरकर्त्याने हा व्हिडिओ X वर शेअर केला आहे. त्यासोबत लिहिले आहे की, “‘बॅटल ऑफ गलवान’चे फुटेज लीक झाले आहे. सलमान खानच्या चित्रपटातील काही दृश्ये इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत. पण सत्य काही वेगळेच आहे. प्रत्यक्षात, हा व्हिडिओ AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ने तयार केला आहे. काही वापरकर्त्यांनी याची पुष्टी केली. एकाने लिहिले की, “जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा तिथे बर्फ नव्हता. असे दिसते की ते AI ने तयार केले आहे.” दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले की, “कृपया AI ने तयार केलेल्या या मूर्खपणाने इंस्टाग्रामवर लोकांना मूर्ख बनवा, येथे (X) वर सुशिक्षित लोक आहेत.”
LEAKED FOOTAGE from #BattleOfGalwan 😯 Few scenes from #SalmanKhan‘s #BattleOfGalwan are being shared across the internet pic.twitter.com/hUDZaETYqu — HonestlySid (@Ibeingsid) January 1, 2026
अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित, “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षावर आधारित आहे, ज्यामध्ये २० भारतीय सैनिक शहीद झाले होते. भारताने ४० चिनी सैनिकांना ठार मारून प्रत्युत्तर दिले. “बॅटल ऑफ गलवान” मध्ये सलमान खान कर्नल बी. संतोष बाबूची भूमिका साकारत आहे, ज्यामध्ये चित्रांगदा सिंह देखील आहेत आणि १७ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणार आहे.